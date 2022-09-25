Кыргызстан и Таджикистан договорились убрать погранзаставы на самых конфликтных участках

19:20 25.09.2022

25.09.2022

Алматы. 25 сентября. – Кыргызстан и Таджикистан договорились убрать погранзаставы на самых конфликтных участках, сообщает Kaktus Media.



"Основная задача: убрать посты именно в тех точках, где разгораются конфликты. С нашей стороны будет убрана погранзастава "Тамдык", с таджикской стороны – погранзастава, которая расположена рядом. С нашей стороны будет убрана погранзастава "Булак-Башы", с таджикской стороны – погранзастава "Кех". Третье: с нашей стороны убирают погранзаставу "Катта-Туз", с их стороны – "Карачикхум". Также будут убраны погранзаставы "Дача" с нашей стороны и пост "Шаршен" с их стороны. Все погранзаставы будут убраны, проведена консервация", - заявил в воскресенье председатель государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташие.



Он уточнил, что совместно с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым был подписан протокол.



"Военные и гражданские лица с этих участков также будут убраны. Именно здесь начинались предыдущие конфликты, и, чтобы на корню их устранить, было решено ликвидировать эти погранзаставы. Второй пункт протокола: ускорить работу комиссий по делимитации и демаркации границ. Надеюсь, все вопросы будут решены. Мы, кыргызская сторона, придерживаемся всех пунктов, указанных в протоколе", - заявил Ташиев.



Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась в начале сентября. Жители эвакуируются, происходит обстрел территорий. 16 сентября ситуация перешла в "горячую" фазу, во второй половине дня стало известно, что властям двух стран удалось договориться о прекращении огня, однако отдельные обстрелы продолжились. В результате обстрелов пострадали более 100 граждан Кыргызстана, десятки погибли, ситуация на его границе с Таджикистаном остается напряженной, но 18 сентября появилась тенденция к стабилизации. 17 сентября президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к своим соотечественникам в связи с обострением ситуации на границе с Таджикистаном и подчеркнул, что ни один кыргызстанец не дрогнул, а кыргызский народ не отдаст ни метра кыргызской земли. 19 сентября в Кыргызстане было объявлено днем национального траура по погибшим.