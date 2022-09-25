Явка на референдумах в ЛНР, ДНР и Запорожской области по итогам трех дней превысила 50%

20:41 25.09.2022

25 сентября 2022,



Явка избирателей в Луганской народной республике (ЛНР) по итогам трех дней составила 76,09%. Об этом в воскресенье, 25 сентября, сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко. Таким образом, референдум в регионе можно признать состоявшимся, так как явка превысила 50%.



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Аналогичная ситуация и в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, референдум о вхождении в состав России в республике можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50%. По данным ЦИК ДНР, по результатам первых двух дней явка в республике превысила 55%.



"Согласно международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50% плюс один избиратель. Уже по результатам вчерашнего дня этот рубеж достигнут. По факту наш референдум уже можно признать состоявшимся. А еще есть сегодняшний день, завтрашний и послезавтра", - сказал Кофман на брифинге.



В Запорожской области явка за три дня голосования составила более 51%. "По обобщенным данным с избирательных участков, явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом", - сказала председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.



Общая явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составляет 48,91%. Как отметила глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, референдум в регионе будет считаться состоявшимся при явке более 50%.



С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях проводятся референдумы по вопросу воссоединения с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Москва поддержит то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей этих регионов.



24 сентября были обнародованы результаты соцопроса, который провели специалисты российской исследовательской компании ИНСОМАР. По его данным, присоединение к России поддерживают 97% жителей ЛНР, 94% - ДНР, а также 84% жителей Запорожской и 83% - Херсонской области.



24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.