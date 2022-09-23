Пробежав Алматинский марафон упал и умер независимый директор "Самрук Энерго" Рустем Садыков

23:19 25.09.2022

Погибший на "Алматы марафоне" был независимым директором "Самрук Энерго"



Рустем Садыков пересек финишную прямую, после чего упал. Официальную причину смерти назовут после проведения судмедэкспертизы, сообщает Zakon.kz.

Коллектив фонда "Самрук-Қазына" выразил соболезнования родным, близким и коллегам независимого директора "Самрук Энерго" и QazaqGaz Рустема Садыкова, который ушел из жизни 25 сентября на 48-м году.



Рустем Галимович прошел успешный трудовой путь, был высокообразованным блестящим профессионалом, имел опыт работы в международных компаниях. В памяти коллег он навсегда останется уверенным в себе лидером и преданным делу сотрудником. Нам всем будет его очень не хватать.

"Самрук-Қазына"

Рустем Садыков скончался после пересечения финиша. Он упал сразу же, едва успев пересечь финишную линию на площади Республики.