 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему на Западе процветает... полигамия, - The Spectator
00:02 26.09.2022

The Spectator
Великобритания
24 сентября 2022
Многие представители молодого поколения на Западе скептически относятся к традиционной семье и предпочитают полигамные отношения. Однако никто из них не говорит о правах и счастье детей. А ведь именно здесь полиамория не имеет ничего общего с рациональностью и нравственностью, считает автор Spectator.
Мэри Уэйкфилд (Mary Wakefield)
Самое печальное, что я увидела на этой неделе, – это объявление о знакомстве, которое некая женщина (назовем ее Джейн) разместила, чтобы найти мужчину для создания семьи.
Сама Джейн привлекательна и абсолютно состоялась в жизни: имеет хорошо оплачиваемую работу в технической фирме, занимается альпинизмом, играет на виолончели, пишет пьесы и без пяти минут квалифицированный пекарь. В наше время молодые люди не пьют до потери сознания, и у них есть время на хобби.

Среди прочего в объявлении Джейн упомянула, что полиаморна. У нее серьезные романтические отношения с тремя людьми, они живут в одном доме - сейчас это, как выяснилось, в порядке вещей в некоторых частях Лондона и на всей территории США. Около 5% американцев называют себя "полиаморами", причем это в основном молодежь, поскольку в возрастной группе 50+ почти все моногамны.
Мы, представители поколения Х, слышим это слово и сразу думаем, что речь идет о сексе, но для Джейн с друзьями вопрос скорее в политике и обусловлен отказом от условностей и ‘ложной бинарности брака’. Говорят, что потребности человека лучше удовлетворяются при участии нескольких людей, хотя лично я никогда даже не задумывалась о том, что мой брак должен удовлетворять какие-то потребности. В любом случае, полиамория - это серьезный и сознательный шаг. Ее еще называют ‘этической немоногамией’, а совокупность состоящих в полиаморных отношениях мужчин и женщин называется - ‘поликулой’.

Итак, Джейн уютно устроилась в своей поликуле, наслаждаясь серьезной нравственной жизнью. Она живет в отношениях с тремя людьми, но до сих пор не решила, от кого из них рожать ребенка. И вот что печально: растет число полиаморных женщин, отчаянно желающих свить с кем-нибудь уютное гнездышко; женщин, которые считали себя эмансипированными, но столкнулись с неожиданным ударом со стороны биологии. Они хотят детей, а оказалось, что влипли - звучит очень по-мужски, правда? Я восхищаюсь их оптимизмом, но сколько мужчин захотят стать родителями в поликуле? ‘Да, любимая, не волнуйся, я подержу ребенка, пока ты делаешь Хьюго эротический массаж, ведь сегодня четверг’. Беда в том, что они определяют любовь не как самопожертвование, а как самореализацию, и редкий мужчина предпочтет рыгающего и хнычущего ребенка поиску более молодой партнерши.

И даже если в твою поликулу каким-то образом попал человек, который хочет создать семью, сама ты, Джейн, полиаморной матерью быть не хочешь. Поверь на слово. Все согласны с тем, что в полиаморных отношениях много поводов для ревности, поэтому каждый партнер должен работать над собой. Политерапевты рекомендуют два раза в неделю обращаться к книге Кэти Лабриолы "The Jealousy Workbook: Exercises and Insights for Managing Open Relationships". Она проведет вас сквозь лабиринты ревности и выведет к максимально широкому выбору образа жизни, - обещает автор книги "Этика бл**ва" Досси Истон. Представьте себя молодой матерью, которая стирает подгузники, пытается отвечать на электронные письма, параллельно налаживая грудное вскармливание. Вы слышите легкий стук, и появляется обиженная Рейчел в обнимку с книгой о ревности. Позже, когда ваш малыш наконец-то приходит в себя, в дверь стучит Хьюго. ‘Э-э, Джейн… Сегодня же четверг?’ Ваши потребности гораздо лучше можно удовлетворить с помощью бутылочки красного вина и приходящей няни, которая точно не станет требовать секса.

В наши дни, как ни странно, не принято думать о чем-то с точки зрения детей. Может, это мешает самореализации. Считается, что у счастливых родителей должен быть счастливый ребенок, но это в корне неверно. Если родители не кричат друг на друга и не дерутся, они необязательно счастливы. У ребенка разные потребности: безусловная любовь и оба родителя, с которыми можно сблизиться. И именно здесь полиамория не имеет ничего общего с рациональностью и нравственностью.

Дело не только в сомнительной идее позволить ребенку расти среди постоянно меняющихся полиаморных любовников; зачастую просто неясно, кто на самом деле его родители. В интернете можно найти кучу примеров семей из трех партнеров с детьми, потому что "а почему бы и нет? Это отвечает моим нынешним потребностям". В "тройках", как они сами утверждают, ни один родитель не ставится выше остальных.

Авторы книги "Три папы и ребенок" Ян, Алан и Джереми, например, в суде выбивали право указать имена всех троих в свидетельствах о рождении детей. Они стали завсегдатаями утренних телепередач; что здесь, что в Америке. Они шутят о том, что любую работу делают вместе и быстро, даже моют посуду. Что они почти не обсуждают, так это то, что происходит, когда "тройки" распадаются, а это рано или поздно происходит. У ребенка, у которого когда-то было три родителя в одном доме, скоро может оказаться три дома и любое количество родителей, даже девять, если тройки утроятся. Главное ведь помнить, что у счастливых родителей счастливые дети.
Тэмми Нельсон, автор книги "Открытая моногамия", считает полиаморное воспитание возвращением к старым добрым временам, когда молодых родителей окружали родственники, и все помогали растить ребенка. Для этого нужно жить в деревне, напоминает она нам. Но деревни бывают разные. Для бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек в центре внимания находятся дети, а не собственные отношения друг с другом, и они стабильны. Больше всего на свете ребенок нуждается в стабильности, но это чуть ли не единственное, что не способен обеспечить полиаморный поликул.

Мэри Уэйкфилд - ответственный редактор The Spectator.

Источник - inosmi.ru
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