ГУВД Ташкента опровергло сообщения о штрафах за внешний вид учеников

00:23 26.09.2022

В интернете появились сообщения о том, что родителей штрафуют за внешний вид школьников, в том числе прическу и бороду. ГУВД Ташкента сообщило, что это "далеко от реальности" и родители не привлекаются к ответственности за внешний вид учеников.



На этой неделе в Facebook-сообществе "Потребитель.уз" появилось сообщение о том, что родителей в Ташкенте штрафуют за внешний вид школьников, в том числе прическу и бороду.



Автор публикации заявил, что родителей оштрафовали на 1,5 млн сумов из-за стрижки ребенка вместо 300 тысяч, якобы озвученных участковым инспектором профилактики.



Другой пользователь сообщил, что родителей в школе №107 оштрафовали за бороду ученика.



ГУВД Ташкента опровергло эту информацию: "[Описанная] ситуация далека от реальности, родители не привлекаются к административной ответственности за внешний вид школьников".



В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 47 Кодекса об административной ответственности, родители или лица, их заменяющие, могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей.



Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил "Газете.uz", что ученик принес в школу запрещенный предмет. "Когда ему сделали замечание, он начал выступать перед директором. Вызвали родителей. Штрафовали по статье 47 КоАО, а не из-за внешнего вида", - отметил собеседник.



Редакция обратилась за комментарием к автору публикации, но пока не получила ответа.



В начале сентября в школе №142 Ташкента учеников в присутствии сотрудников ОВД отчитали за прически. По законодательству волосы мальчиков должны быть длиной 2−3 см. В ГУВД заявили, что со школьниками вели профилактическую беседу, а у одного были найдены ножницы.