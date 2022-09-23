Самоуничтожение? Почему в странах Запада процветает антибелый расизм, - А.Ливри

00:24 26.09.2022 Самоуничтожение?

Почему в странах Запада процветает антибелый расизм

Анатолий Ливри Дионис Каптарь

23 сентября 2022



"ЗАВТРА". Анатолий Владимирович, ликвидация белого человечества – закрытая тема на Западе. Вы как гражданин Франции и Швейцарии смогли изнутри изучить ее, сформулировать проблему антибелого расизма. В чем она?



Анатолий ЛИВРИ. Анализ этнической и расовой ситуации в США и Европе показывает, что на этих территориях различными методами осуществляется полномасштабный геноцид белого населения. Антибелый расизм – это укрепившаяся на Западе структурная ненависть к норме, к патриархальному мужчине с нормальной сексуальной ориентацией, к его супруге – матери его детей, которых эта семья воспитывает в традициях своих предков, в том числе религиозных, когда религия является неким духовным, экологическим окружением. Все это в понимании новой западной идеологии необходимо разрушить вместе с государствами – носителями традиционных устоев, такими как Россия или нынешняя Беларусь. Уничтожить не только их духовные, но и физические границы, возможно, расчленить эти страны для того, чтобы была возможность их аннигилировать. Именно это и называется антибелым расизмом – единственной формой расовой ненависти, которая на Западе сегодня является основополагающей, системной и структурной.



Постепенно, когда были взращены новые поколения редакторов, политиков, профессоров, военных, системная ненависть к традиционным семьям, коренным народам стала нормой и подлинной религией в Северной Америке. Эта идеология медленно, но верно экспортировалась во все страны из гуманитарных факультетов университетов США и Канады. Это происходило у меня на глазах, когда я преподавал в Сорбонне и в университете Ниццы, учился в аспирантурах этих университетов, защитил там докторскую диссертацию и видел укоренение нового мировоззрения в Европе. Теперь, используя приемы гибридной войны, его усиленно экспортируют через Украину в Россию и Беларусь.



"ЗАВТРА". Происходящее сегодня на Западе мракобесие уже можно назвать этнической войной. Есть ли у европейцев шансы уцелеть в ней? Может ли вообще здесь быть победитель?



Анатолий ЛИВРИ. Победителей нет. Каждый раз очередной "победитель" становится жертвой новых войн и новой ненависти антибелого расизма и постепенно "стирается". Работает определенная социальная инженерия, которую проводят через редакции газет, гуманитарные факультеты вузов. Ее финансируют многие крупные магнаты, в том числе из восточных стран. Но нужно понимать, что это – суицидальный рефлекс народов. Потому что каждый раз, когда эта идеология побеждает, то целые народы растворяются, исчезают даже те элиты, истеблишмент, который активно занимается внедрением и укреплением антибелого расизма в государствах – сначала в США, затем в Европе, а теперь и среди восточных славян.



В ходе военной операции на Украине многие из активистов антибелого расизма сбросили маску. Сегодня каждый день приносит новые и новые проявления того, как он функционирует. Это необходимо анализировать – в помощь моя книга, где описана не только теория, но и практика этого явления. Я отказался идти по стезям официальной статистики и показал, что конкретно истеблишмент западных стран и представители пятой колонны в России говорят о своих планах изменить мир – наш мир, нашу цивилизацию, нашу культуру, нашу человечность. Многие народы, подчиняясь псевдоэлитам, двигаются к собственному уничтожению. Прикладываются колоссальные усилия для того, чтобы внушить людям самоненависть, и ужасно, что западные народы уже ею охвачены.



"ЗАВТРА". Можно ли сказать, что разрушительной идеологией все же объято не большинство европейцев и они вовсе не хотят ненавидеть сами себя, но в итоге просто вынуждены подчиняться очень мощной инфернальной силе, орудующей на Западе?



Анатолий ЛИВРИ. Время движется, рождаются новые поколения. И в современных реалиях происходит определенный феномен, который можно проследить уже и в России, где сейчас повторяется то, что происходило, к примеру, во Франции лет 20 назад и чему я был свидетелем. Сначала некая элита продвигает безумные суицидальные тезисы, для их продвижения финансируются университеты, которые в свою очередь закрепляют новую идеологию в головах своих студентов. Збигнев Бжезинский в свое время точно выразился в отношении отпрысков некоторой части российского истеблишмента, получающих образование на Западе: "Ваши дети живут у нас, поэтому это уже не ваша элита, а наша". Такая работа происходит на всех уровнях общества. Сначала фабрикуют академических профессоров. Это уже не ученые, а политические комиссары, которые должны преподавать в соответствии с запрограммированной системной ненавистью к белым народам – собственным народам. И они знают, что у них есть их корыто, которое пополняет государство.



Дальше приходит следующее поколение и происходит уже передача той самой рефлексии, которую я называю патократией (то есть патология, которая берет власть – кратос). Но на этой стадии новой идеологии подвержен не весь народ. Подобное сейчас можно наблюдать в Восточной и Центральной Европе.



Следующий этап наступает, когда обработанное политическими комиссарами поколение спускается вниз по социальной лестнице и воспитывает уже школьных учителей, преподавателей в лицеях и колледжах, педагогов в детских садах. Тогда эффект идеологического заражения ширится многократно. Подобный феномен можно сегодня наблюдать во Франции. В маленьких городках на северо-западе страны практически нет африканской эмиграции, там проживает 90% белого традиционного населения. Но молодые люди и девушки, которым по 14–17 лет, уже полностью контаминированы.



"ЗАВТРА". В чем это выражается?



Анатолий ЛИВРИ. В отсутствии психического, нравственного, духовного здоровья. И это новое поколение больше не перевоспитать.



Поэтому, когда вы говорите о том, что люди в большинстве не хотят принимать новые реалии жизни, – это некое оптимистическое видение ситуации из Москвы. Стоит проехаться по второстепенным и даже третьестепенным городкам Европы, пообщаться с людьми, посидеть эдаким соглядатаем в лицеях, послушать, о чем говорят подростки, и вы увидите, что происходит с молодым поколением Запада. А это – будущие избиратели Франции, Бельгии, Голландии. С ними уже побеседовать во многом не о чем. Хотя им и дают "бакалории", у них есть право войти в любой университет, но 90% из них просто не понимают тексты, написанные на их родном языке. Конечно, они могут прочесть их, вернее, вербализировать, но объяснить суть прочитанного не в состоянии. При этом они хорошо знают, что не предосудительно изменить пол, видят в этом некий прогрессизм, за который надо бороться. То есть магма антибелого расизма здесь уже поработила народы.



Ужас сегодняшнего глобального мира заключается именно в том, что нам неоткуда ждать помощи. Поэтому так важно владеть информацией, научиться выживать в новой реальности, суметь не заразиться и не контаминироваться с тем, что на Западе происходит уже на уровне начальных школ. Если не понять того, что вас ждет, вы последуете за европейцами, деградируете, подпишетесь на самоубийство. И в мире не останется здоровых народов, которые смогут в будущем зажечь факел культуры и цивилизации.



"ЗАВТРА". Собственно, глобалисты нас и ненавидят за то, что мы еще сопротивляемся. Украина хрустнула: гей-парады, толерантность, европейские "ценности", "кружевные трусики" вместо Пушкина, Мазепа вместо Хмельницкого – именно это она отстаивает в войне с Россией при беспрецедентной поддержке Запада, закрывающего глаза на самые очевидные вещи. По-моему, в истории международных отношений подобного игнорирования дипломатических норм еще не было?



Анатолий ЛИВРИ. Даже дипломатия сегодня общается на абсолютно разных языках: то, что говорит российский дипкорпус, европейские коллегии не в состоянии понять. Сегодня, если вы вступаете в переговоры с элитой Запада, то должны понимать, как она функционирует. То есть вы можете выучить французский, немецкий, итальянский, шведский, английский языки, но вам еще нужно стать толмачами через призму системного антибелого расизма. Потому что перед вами находятся люди, которые мыслят по-другому – их уже выдрессировали думать и действовать иным способом.



Когда Мария Захарова говорит о целях денацификации на Украине – и один раз, и второй, и третий, излагает факты – не понимают! Вы указываете на фашистские татуировки на телах украинских националистов, факельные шествия по примеру Третьего рейха в центре Европы, показываете запредельные сцены насилия и издевательств украинцев над попавшими в плен русскими военными, а в Европе не слышат этого, не воспринимают. Здесь уже второе и третье поколения воспитаны на том, что нацистами и фашистами являются те, кто борется против тезисов антибелого расизма, кто защищает свои традиционные ценности.



Вы отстаиваете то, что белое – это белое, а черное – черное. Вам это очевидно, на Западе – враждебно. Поэтому так много иностранцев приезжают на Украину воевать против российской армии: они убеждены, что являются борцами с нацистами и фашистами. Именно поэтому в цюрихском еженедельнике Die Weltwoche 21 апреля сего года на обложке появился оскорбительный вопрос: "Ist Putin ein neuer Hitler?" – "Является ли Путин новым Гитлером?" Можно ли прежде было увидеть подобное, например, о Бараке Обаме, который развязал восемь крупных военных конфликтов? Нет, напротив, он получил Нобелевскую премию мира, потому что он – воплощение тезисов антибелого расизма. Мог бы такой заголовок появиться в консервативном швейцарском еженедельнике в отношении Франсуа Олланда за его позицию по Сирии? Конечно, нет! А об израильских лидерах можно так написать? Ни в коем случае, даже если они бомбардируют по своему усмотрению кого угодно за границами Эрец Исраэль. Ничего не поделать: Запад уже воспитал новое поколение с извращенным глобализмом мышлением.



"ЗАВТРА". Именно поэтому содержание вашей книги можно считать некой формой информационного лекарства против проводимых Западом различных форм геноцида белого населения, против борьбы с христианской цивилизацией, традицией и нормой.



Анатолий ЛИВРИ. Если осмыслить функционирование Запада с точки зрения новой расистской идеологии, то наряду с другими мерами это может помочь восточным славянам избежать западных суицидальных рефлексов и даже выйти победителями в этой войне цивилизаций.



Беседовал Дионис Каптарь Источник - завтра

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