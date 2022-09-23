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|КазФемида. Объявлен в розыск "кошелек" Сатыбалдыулы мистер Эфенди
00:40 26.09.2022
Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск
Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыұлы Қ. и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.
В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющийся учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.
Антикор сообщает, что роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого Сатыбалдыулы выдал ему доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.
С февраля 2022 года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Он подозревается в легализации денег и иного имущества. Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218 ч. 3 п. 3 УК РК, он объявлен в розыск.
Досудебное расследование продолжается.
Конст. Вноровский