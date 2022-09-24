 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шахноза Мирзиеева выложила фото, где ее мать и муж готовят норин (нарын)Шахноза Мирзиеева выложила фото, где ее мать и муж готовят норин (нарын)
00:46 26.09.2022

Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиеева опубликовала на своей странице фото, где первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова готовит норин.

Ей помогает зять - Отабек Умаров.

"Лучший выходной для меня - это время с семьей. У нас нечасто получается собираться вместе, но если графики и планы сошлись, это всегда что-то особенное. Что-то про тепло.

Сегодня готовим норин.

Мы с мамой обожаем готовить вместе, а сегодня вот, на кухне в расширенном составе!

В процессе даже Раниа помогает папе. Я правда думаю, что больше мешает. Но не вмешиваюсь.

Наши национальные блюда с ароматом уюта, дома, - это всегда неизбежно про теплые вечера с самыми близкими. Ждем наших любимых на ужин", - написала Ш.Мирзиеева.

Норин (или нарын) – традиционное узбекское блюдо, представляющее собой тонко нарезанное отварное мясо, перемешанное с тонко нарезанной домашней лапшой, сваренной в жирном бульоне. Также в норин часто добавляют обжаренный лук. Норин часто присутствует в кухне тюркоязычных народов.

Как писал Turmush, по словам жителей Нарынской области, национальное блюдо "бешбармак" ранее называлось "нарын". Блюдо "нарын" готовилось следующим образом: отваривают мясо в казане, после приготовления его резали на очень мелкие куски и добавляли "шорпо" (бульон) из казана. "Бешбармак" вошел в обиход после переселения русских на территорию Кыргызстана. Это связано с тем, что русские, которые ели "нарын", говорили: "это блюдо надо есть всеми пятью пальцами без приборов". Постепенно первоначальное название блюда "нарын" перестало применяться, и его начали называть "бешбармак" - блюдо, которое надо есть пятью пальцами руки. К мелко нарезанному мясу и "шорпо" начали добавлять лапшу.

Источник - centralasia.media
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