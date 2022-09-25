Пекин вычищает нелояльный элемент из партии, - Владимир Скосырев

07:21 26.09.2022

25.09.2022



Заговорщиков в аппарате безопасности взяли в ежовые рукавицы

Владимир Скосырев



Cуд приговорил Сунь Ли Цзюня, бывшего замминистра общественной безопасности, к пожизненному заключению за взятки, манипуляции на рынке акций и владение двумя пистолетами. Он лишен политических прав, все личное имущество конфисковано. На прошлой неделе длительные сроки получили также бывший министр юстиции и трое начальников полиции. Приговоры накануне съезда КПК говорят о том, что Си Цзиньпин выполняет обещание убрать из госаппарата продажных "тигров и мух". Но официальные СМИ передают, что осужденные создали клику, подрывали единство партии. Отсюда, как считает эксперт, вытекает, что судебные процессы носят политический характер.



Как видно из сообщения государственного агентства "Синьхуа", суд приговорил 53-летнего Суня к смертной казни.



Но поскольку он раскаялся и признал вину, вердикт будет через два года заменен на пожизненное заключение. О падении Суня как крупного чиновника в сфере безопасности стало известно в январе 2020 года. Тогда в его министерстве прошло собрание, было объявлено, что Сунь создал политическую группировку, распространявшую "ядовитое влияние".



В эту группировку входили бывший министр юстиции Фу Чжэнхуа и бывшие начальники полиции в гигантских городах Шанхай, Чунцин и провинции Шаньси. Reuters в комментарии подчеркивает, что для партии стало традицией объявлять об арестах и приговорах высокопоставленных чиновников перед съездами, чтобы напомнить ее членам о необходимости быть лояльными. О чистке органов власти от "тигров и мух" Си Цзиньпин объявил на съезде в 2017 году. Помимо представителей элиты под топор попадают сотни тысяч кадровых работников, которые нарушают партийную дисциплину и закон.



Формулировка "ядовитое влияние", которая пошла в ход два года назад, дает широкое поле для толкований. Пекинская газета "Хуанцю шибао" разъяснила, в чем же на деле состояло прегрешение Суня. Оказывается, он утратил верность партийным идеям, сильно отклонился от линии партии, питал крайне завышенные политические амбиции, распространял необоснованную критику действий КПК, серьезно подрывал ее единство.



Но основными обвинениями против Суня на процессе были уголовные. В приговоре указано, что с 2001 по апрель 2020 года он, используя служебное положение, получил денег и других ценностей на 92,4 млн долл. Индийское агентство PTI отмечает, что Си Цзиньпин начал кампанию за искоренение коррупции в 2012 году после того, как пришел к власти. С тех пор понесли наказания более 1 млн чиновников и даже генералы вооруженных сил. Ожидают, что съезд утвердит назначение Си генсеком на третий пятилетний срок подряд.



Джуд Бланшет, исследователь американского Центра стратегических и международных исследований, утверждает, что обеспечение полного контроля партии над обществом и искоренение любых угроз для нее было главной заботой КПК со времени провозглашения КНР в 1949 году. Но до 2012 года действия Пекина на этой ниве не были достаточно скоординированы. Си покончил с недоработками и провел глубокое расширение и усиление полномочий аппарата безопасности. Парадокс, по мнению эксперта, состоит в том, что погоня Пекина за максимальной безопасностью может внушить страх и чувство неуверенности кадровым работникам.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Китайские СМИ в переводе на английский для западной аудитории называют Суня и других кликой. Но правильней было назвать этих людей привычным нам термином ОПГ – объединенная преступная группировка. Тем не менее политический подтекст очень заметен, поскольку приговоры вынесены за месяц до ХХ съезда КПК. Суд состоялся не в столице, а в провинции Цзилинь. Предполагается, что эти люди были связаны друг с другом. Тем не менее в самом приговоре слово "клика" или "группа" не упоминается. Этот термин используется в нравоучительных комментариях китайских СМИ. Это не значит, что члены группы хотели захватить власть. Им инкриминируется то, что своими действиями, коррупцией подрывали мораль, единство партии и ухудшили ее облик в глазах народа. Ведь эти люди занимали высокие партийные и государственные посты".



О существовании фракций в КПК эксперту ничего не известно. "Но нельзя исключить, что обошедший на днях социальные сети слух о "домашнем аресте" Си был инспирирован противниками его кампании против коррупции", – сказал Ломанов.



А не напоминает ли это сталинские процессы в СССР? Отвечая на этот вопрос, эксперт указал, что ни один из обвиняемых не назвал себя иностранным шпионом и не покаялся в том, что составил заговор против партии. Они признались в том, что набрали взяток, хранили дома нелегальное оружие. Уподоблять эти процессы тому, что творилось в СССР в 30-е годы, не стоит, заключил Ломанов.