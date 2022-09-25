Протесты в Иране бросили тень на судьбу "ядерной сделки", - И.Субботин

07:22 26.09.2022

25.09.2022

Белый дом призвали открыть каналы помощи критикам Тегерана



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Массовые беспорядки продолжаются в Иране уже неделю.

Иранское руководство пошло на ужесточение подходов к массовым протестам, вспыхнувшим в республике из-за гибели курдской девушки. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило о нанесении ракетных ударов на севере Ирака, где, по их оценкам, якобы находился лагерь тех, кто причастен к организации "акций саботажа". На фоне непрекращающихся антиправительственных выступлений администрацию президента США Джозефа Байдена призывают отказаться от "ядерных" переговоров с Тегераном и открыть каналы поддержки тем, кто вышел на улицы иранских городов.



О том, что сухопутные силы КСИР организовали удар по пограничным областям на севере Ирака, сообщило командование военной структуры. "Артиллерия атаковала штаб и лагерь курдских боевиков, причастных к погромам и беспорядкам на северо-западе Ирана, – заявили в военном руководстве. – Проведенная операция преследовала цель наказать террористов и обеспечить стабильность в пограничном регионе". Курдское население проживает в иранских провинциях Керманшах, Западный Азербайджан, Курдистан и Илам. По оценкам местных изданий, именно эти районы оказали наиболее жесткое сопротивление правоохранительным органам в ходе продолжающихся в Исламской Республике манифестаций и столкновений.



Накануне министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что протестная активность является результатом внешнего вмешательства. "Организованные группы для проведения акций саботажа в Иране были подготовлены заранее теми, кто следует за США и антиреволюционными силами, – выразил уверенность министр. – Был запущен сценарий убийств простых людей с тем, чтобы потом обвинить в этом власти". "Мы продолжим борьбу с беспорядками и защитим права граждан, соблюдая исламские правовые нормы, – заявил глава ведомства. – Все бунтовщики, которые устраивали погромы, нападали на госучреждения и сотрудников правоохранительных органов, будут привлечены к судебной ответственности".



Антиправительственные выступления начались в середине этого месяца, после смерти 22-летней Махсы Амини. Эта иранка курдского происхождения была задержана полицией нравов Исламской Республики из-за неправильного ношения хиджаба, а некоторое время спустя умерла. Есть точка зрения, что причиной гибели могло быть жестокое обращение со стороны правоохранителей. Это предположение стало триггером мощного протестного движения с преобладанием женщин. Выступая в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Ирана Эбрахим Раиси проинформировал, что распорядился провести тщательное расследование резонансной трагедии, и призвал дождаться его первых результатов.



На фоне радикального подхода иранских властей к реакции на протесты администрацию Байдена, которая продолжает делать ставку на переговоры с Тегераном о восстановлении "ядерной сделки" (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), призывают пересмотреть свою стратегию. Так, бывший член Совета по национальной безопасности при Белом доме Ричард Голдберг, занимавшийся иранским досье в эпоху Дональда Трампа, посоветовал исполнительной власти провести экстренные консультации, указав на то, что все предложения по смягчению санкций в рамках диалога о восстановлении "ядерной сделки" выглядят сейчас нелепо. Их стоит отозвать и открыть каналы помощи участникам антиправительственных выступлений, подчеркнул он.



Тем более что в администрации Байдена откровенно признают: "ядерный" диалог буксует. Представитель Госдепартамента США высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов в конце недели заявил, что приезд иранцев на Генассамблею ООН в Нью-Йорке не помог сдвинуть дипломатический процесс с мертвой точки. "Наша позиция здесь предельно ясна, – добавил он. – МАГАТЭ задает вопросы, на которые Ирану необходимо ответить для того, чтобы агентство могло быть уверено в том, что в Иране нет неучтенного ядерного материала… Если Иран хочет разрешить эти вопросы, ему просто нужно предоставить ответы и доступ МАГАТЭ". Согласно этим оценкам, сроки, в которые могут появиться какие-то сдвиги, "на самом деле зависят от Ирана".



Как предположил в разговоре с "НГ" политический директор организации "Объединенные против ядерного Ирана" (UANI) Джейсон Бродский, один из крупнейших антиииранских лоббистов в Вашингтоне, уже через несколько недель, возможно, в переговорах о восстановлении "ядерной сделки" возникнет окончательный тупик. "Консенсус, по-видимому, заключается в том, что до завершения промежуточных выборов в США (намечены на ноябрь этого года. – "НГ") не произойдет никаких значительных событий", – пояснил он. Однако, по словам эксперта, даже по завершении промежуточных выборов в Конгресс фундаментальная двухпартийная оппозиция восстановлению СВПД, вероятно, сохранится.



"Ожидается, что республиканцы увеличат свое влияние в Конгрессе после ноября, и есть прогнозы, что они будут контролировать по крайней мере Палату представителей США, – рассказал собеседник "НГ". – Это сделает политический ландшафт для возрождения СВПД еще более сложным, с гарантированным усилением в сфере законодательства и надзора. Это просто будет сигнализировать об отсутствии устойчивости политики, которая представляет собой возврат к взаимному соблюдению СВПД. Иранцы тоже могут видеть в сложившейся ситуации зловещие предзнаменования и соответствующим образом продвигать свою ядерную программу". Не исключено, что США, Франция, Британия и ФРГ стали ближе к "плану Б", заключил Бродский.