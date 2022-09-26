Японцы боятся воевать с Китаем, - А.Кошкин

07:36 26.09.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 26.09.2022

Нежелание Фумио Кисиды даже говорить об участии его страны в войне с Китаем на стороне США говорит о многом



В отличие от обещания президента США Байдена бросить американских молодых парней в горнило большой войны с Китаем, японские политики осторожны в вопросах войны и мира. Они сознают, что любое неосторожное слово здесь может стоить им политической карьеры.



Понимая это, премьер-министр Фумио Кисида тщательно подбирал слова при ответе на вопрос о том, готова ли японская сторона направить войска для защиты Тайваня в случае "возможного вторжения со стороны Китая". И сказал, что хотел бы избежать разговора на эту тему. И еще подчеркнул, что японские власти будут действовать в соответствии с собственной конституцией и собственными законами, а все их действия будут направлены в первую очередь на защиту населения Японии.



Это значимые слова. Японский премьер фактически прикрылся в своих страхах перед столкновением с Китаем Конституцией Японии. Той самой, которую Кисида и его кабинет хотели изменить, выбросив из нее пацифистскую статью. Теперь же японские политики, похоже, хотят ухватиться за положения Конституции, которые гласят:



"Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров.



Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается".



Не исключено, что конституционный запрет на ведение войны может понадобиться Японии, произойди серьезные события вокруг Тайваня и потребуй США от Японии встать на сторону Америки. Именно для этого правящая Либерально-демократическая партия Японии в 2015 году при премьер-министре Синдзо Абэ вопреки резким протестам оппозиции и народа протащила в парламенте закон, по которому впервые после окончания Второй мировой войны воссозданные в нарушение Конституции вооруженные силы страны могут участвовать в боевых действиях за рубежом. Закон разрешает силам самообороны Японии участвовать в действиях по защите ​дружественных государств, даже если страна не подвергается нападению.



Участие японских вооруженных сил в заграничных операциях обставлено рядом условий: армия может участвовать в зарубежных операциях, если альтернативы военному вмешательству нет, она будет применяться в минимально необходимом объеме, а конфликт должен нести в себе угрозу существованию Японии. США могут подвести военные действия японской армии "по защите Тайваня" к этим условиям, тем более что Кисида уже неоднократно заявлял, что Япония не сможет остаться в стороне от событий вокруг острова.



Когда во время майского визита в Японию Байден заявил, что США готовы защищать Тайвань вооруженным путем (в интервью телекомпании CBS 18 сентября он вновь это подтвердил), Кисида тоже затронул "тайваньский вопрос". Тогда на совместной пресс-конференции с Байденом он говорил о готовности увеличить военные возможности Японии "в контексте ситуации вокруг Тайваня", отметив, что планы по увеличению оборонной мощи стран поддержаны американскими союзниками Токио.



Пекин отреагировал мгновенно. "Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", – заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. МИД КНР призвал Вашингтон перестать недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности страны. Это относилось и к соседней Японии.



В Токио с тревогой восприняли провокационный прилет на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, допуская, что это могло привести к военному ответу со стороны КНР. С не меньшим опасением реагировали в Токио на совмещенные с визитом Пелоси крупномасштабные маневры всех видов Вооруженных сил Китая в акватории вокруг Тайваня. Тогда запущенные китайской армией пять баллистических ракет упали в исключительной экономической зоне Японии, к юго-западу от острова Хатэрума, который находится вблизи Тайваня. Подобный инцидент был зафиксирован впервые в истории.



Китайское издание "Хуаньцю шибао" в статье, переведенной на английский язык официальным военным порталом КНР China Military, допускает, что США могут лишиться лидерских позиций в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.



"Сегодня международные отношения переживают сдвиги в сторону глобализации и демократизации… Это дарит шанс таким странам, как Германия или Япония, добиться нового статуса и стратегической независимости", – говорится в статье. При этом, по мнению авторов, доминирующее положение Вашингтона на мировой арене постепенно разрушается. Вчерашние союзники проявляют склонность выйти из тени США, и это ведет к новым потрясениям международного порядка.



Вашингтон, поддерживая амбиции Японии и Германии по поводу получения ими статуса постоянных членов Совета Безопасности ООН, рискует подтвердить этот прогноз. Заверения Токио в том, что японо-американский военный союз является "краеугольным камнем политики Японии", могут не выдержать испытания временем, в частности, в случае военного конфликта между США и КНР из-за Тайваня. Обретя место постоянного члена СБ ООН, Токио может приступить к реализации своей давней мечты – привести влияние Японии в мире в соответствие с экономической мощью страны. И воссоздаваемые с помощью США японские вооруженные силы уже не будут слепо следовать командам из Вашингтона.



Выступая с трибуны ГА ООН, Байден поддержал призывы расширить число постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Цель такой поддержки – увеличить в СБ ООН число своих вассалов для блокирования России и Китая. Вот только захотят ли Япония и Германия, обретя новый вес в мире, оставаться на положении вассалов? Нежелание японского премьера Кисиды даже говорить об участии его страны в большой войне с Китаем на стороне США говорит о многом.