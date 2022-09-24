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|Баткен. По итогам боев кыргызы насчитали 432 поврежденных дома
08:02 26.09.2022
В Баткенской области повреждены 432 дома
В Баткенской области в результате военной агрессии Таджикистана повреждены 432 жилых дома. Об этом сегодня на брифинге сообщили представители МЧС.
По их словам, специальная комиссия гражданской защиты продолжает подсчет материального ущерба.
По предварительным данным, повреждено также 285 хозпостроек, шесть школ, шесть детсадов, два фельдшерско-акушерских пункта, девять административных зданий и 26 автомобилей.
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59. В Баткенской области ввели режим ЧС.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.