"Назарбаев фонд" подал в суд на Бюро журналистских расследований, OpenDemocracy и The Telegraph

08:46 26.09.2022

22.09.22

Учрежденный бывшим президентом Казахстана "Назарбаев фонд" подал иски о клевете против базирующегося в Лондоне Бюро журналистских расследований, а также британских изданий OpenDemocracy и The Telegraph, пишет The Guardian. Поводом для разбирательств стали статьи об активах фонда.



В период с мая по август ответчики получили несколько "предварительных" писем, в которых утверждалось, что их публикации были неточными и привели к финансовым потерям. 16 августа "Назарбаев фонд" и компания Jusan Technologies, зарегистрированная в Великобритании, подали иск в Высокий суд Лондона. Аналогичную жалобу фонд подал на OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), требуя возместить ущерб в $75 тыс.



В обжалуемых статьях сообщалось о финансовых связях между компанией Jusan, "Назарбаев фондом", самим Назарбаевым и членами его семьи.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Расследование OCCRP: Через благотворительные фонды Назарбаев контролирует активы на $8 млрд

Адвокаты Jusan Technologies и фонда заявили, что в данных статьях содержалась неверная и клеветническая информация. "Мы с нетерпением ждем возможности доказать в суде, что оспариваемые сообщения являются ложными. Мы не принадлежим господину Назарбаеву и не контролируемся им, не приносим ему никакой пользы. Наша единственная миссия - поддерживать систему образования в Казахстане", - заявил изданию представитель компании.



Питер Гейган, главный редактор OpenDemocracy, заявил, что данный иск является попыткой запугать независимых журналистов. "Мы - небольшая некоммерческая медиа-организация, которой угрожают богатые и влиятельные организации за то, что мы освещаем то, что, по нашему мнению, отвечает общественным интересам", - добавил он.



В Бюро журналистских расследований и OpenDemocracy опасаются, что расходы на защиту в суде сильно повлияют на финансовое положение редакций и их дальнейшую работу. Оба издания уже потратили на это дело десятки тысяч фунтов стерлингов, говорится в статье.



В редакции The Telegraph не ответила на запросы о комментарии.



О претензиях "Назарбаев фонда" к OCCRP (который управляется базирующейся в США Journalism Development Network) стало известно в августе этого года. Поводом для иска стала статья от 19 января 2022 года, в которой говорилось, что посредством Фонда Назарбаев полностью контролирует миллиарды долларов, предназначенные для финансирования местных образовательных проектов. Истец посчитал, что изложенные в статье предположения об использовании средств не по целевому назначению порочат его деловую репутацию, являются ложными и клеветническими.