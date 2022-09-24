Казахстанский сенатор Кул-Мухаммед осудил слова депутата Затулина о "скользком пути" в отношениях с РФ

08:47 26.09.2022

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед осудил высказывание депутата Госдумы РФ Константина Затулина о "скользком пути" Казахстана в отношениях с Россией. "Прежде чем указывать нам путь, пусть подумает, как ему самому выбраться из санкционного списка", - сказал сенатор изданию NUR.kz.



"Как только падает рейтинг узнаваемости депутата Затулина он начинает вбрасывать провокационные заявления. Так было раньше и не единожды", - добавил он.



Поводом для комментария стало недавнее интервью первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ изданию "Московский Комсомолец". В нем Затулин заявил, что страна, у которой самая длинная в мире сухопутная граница с РФ, "очень рискует, когда пытается (...) в создавшейся ситуации ориентироваться на западные санкции".



"Конечно, это не останется без реакции со стороны России", - подчеркнул он.

По мнению депутата, власти Казахстана "оперились и сочли, что могут обойтись без особых отношений с Россией, попавшей в сложную ситуацию". "Они демонстрируют теперь, что готовы подчиняться тем правилам, которые устанавливает Запад. Но мне кажется, что это довольно скользкий путь", - повторил Затулин.



Одним из примеров "недружественного" поведения Казахстана в последние дни автор интервью назвал решение крупнейшего в стране Народного банка (Halyk Bank) прекратить обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в связи с угрозой вторичных санкций со стороны Минфина США (на самом деле, это решение банк принял еще весной, о чем "Фергана" подробно писала здесь).



Комментируя этот материал, казахстанский сенатор Мухтар Кул-Мухаммед высказался и по данному вопросу. "Казахстанские банки в отношении банковской карты "Мир" поступили абсолютно правильно. Во-первых, все банки второго уровня у нас являются частными, и они сами определяют выгодность и удобность с какими банковскими карточками им работать. Во-вторых, вокруг карточки "Мир" стало много шума и скандала. А деньги, как правило, любят тишину.



Поэтому свою "обеспокоенность" и "неудовольствие" пусть депутат побережет для собственной банковской системы, которая благодаря таким как он оказалась в очень трудной ситуации", - подчеркнул он.



"Кстати, летом этот же депутат пригрозил в отношении нашей республики, что "все возможно, как в случае с Украиной". А что вышло с Украиной мы уже видим по объявленной мобилизации. Поэтому пусть он наведет порядок в своей неуемной голове и в своих опрометчивых мыслях и словах", - резюмировал Мухтар Кул-Мухаммед.

Стоит отметить, что заявление Константина Затулина - далеко не первый выпад российских политиков и медийных лиц в адрес Казахстана, после того, как тот дистанцировался от специальной военной операции РФ на территории Украины.