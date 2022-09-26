ШОС как тренд. Привлекательность растет?, - Николай Кузьмин

09:30 26.09.2022 ШОС как тренд

Когда-то ШОС пытались представить как противовес НАТО. Сегодня все чаще на организацию смотрят как на реальную альтернативу ООН. На самом деле сегодня ШОС такая, какой ее хотят видеть наблюдатели и отчасти такая, какой ее пытаются сделать участники. А мы сегодня попытаемся взглянуть на ШОС как на тренд.



Во-первых, привлекательность ШОС растет. Организация демонстрирует то, чего так не хватает сегодня людям и странам – постоянство. Итоговые декларации ШОС во многом повторяют друг друга, напоминая резолюции Совета Безопасности ООН, в которых большая часть текста – это пересказ предыдущих резолюций на ту же тему.



Сегодня, когда мировой порядок, возникший после завершения холодной войны, стремительно рушится, а никакого нового порядка на его месте не появляется, многие государства инстинктивно отходят на заранее подготовленные позиции. От глобализма – к регионализму, от конфликта геополитических доктрин – к старому доброму Уставу ООН 1945 года. И здесь ШОС выглядит спасительной гаванью. Принципы, нормы и правила, на которых строится работа организации – это нормы и правила ООН. Ссылками на Устав ООН, на программы ООН, на различные институты ООН – от ВОЗ до ВТО наполнены все документы ШОС. Саммит в Самарканде в этом смысле не исключение. В итоговой декларации ООН упоминается 30 раз.



Во-вторых, географические рамки ШОС продолжают расширяться. Причем растет как число постоянных членов, так и партнеров по диалогу. Еще больше стран, которые просто говорят о том, что хотели бы вступить в ШОС, но официального обращения не делали. В Самарканде Иран стал полноправным членом, Белоруссия в процессе, а Египет, Саудовская Аравия и Катар получили, как и было решено год назад в Душанбе, статус партнеров по диалогу. В этом году такой статус решено предоставить также Бахрейну, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Мальдивской Республике и Мьянме. Таким образом, почти все монархии Персидского залива присоединились к ШОС. Здесь, безусловно, играет роль притягательность Китая как основного покупателя нефти.



Несмотря на растущее число стран, желающих стать членом клуба, участников саммита в этом году было не много и не мало, а ровно столько, сколько нужно. Всего 14 глав государств и правительств (премьер-министры были от Индии и Пакистана). Чем-то эта встреча напоминала заседание Совета безопасности, в котором некоторые участвуют по должности, а некоторые – персонально. Никол Пашинян на саммит приехать не смог – у него, как сообщили в Ереване, обострение ситуации на границе. Зато Ильхам Алиев приехал – у него на той же самой границе все хорошо, к тому же одним из участников встречи был его брат Эрдоган.



Мы особо отметим, что Центральная Азия была в полном составе. Бои на границе Кыргызстана и Таджикистана не помешали президентам этих стран ни прибыть на саммит, ни встретиться для обсуждения ситуации. Участвовал во встрече и президент Туркменистана, не имеющего никакого статуса в ШОС – просто в качестве гостя. При этом, как отметил хозяин саммита Шавкат Мирзиеев в своем приветственном слове, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов были на саммите ШОС впервые.



В принятой по итогам встречи Самаркандской декларации есть прекрасная формула – "государства-члены считают Центральную Азию ядром ШОС". Формула эта впервые появилась в прошлом году в Декларации двадцатилетия (Душанбинской декларации), а в Циндао (2018) и Бишкеке (2019) ее еще не было. Хочется верить, что теперь мантра о том, что Центральная Азия – ядро ШОС будет повторяться так же регулярно, как "сообщество единой судьбы человечества". Это задает правильные географические координаты для экономических и политических стратегий и проектов в рамках организации.



В-третьих, в ШОС фактически уже выстроена и расширяется сеть, позволяющая формировать общность норм и правил, по которым будут работать ключевые государственные институты стран-членов. Формируется трансконтинентальный режим безопасности и сотрудничества. Помимо Совета глав государств, раз в год собирается Совет глав правительств. Периодически встречаются руководители парламентов, секретари советов безопасностей, генеральные прокуроры и главы верховных судов и разные министры.



И члены ШОС стремятся к созданию новых институтов. Например, Шавкат Мирзиеев в своем выступлении заявил, что считает необходимым учреждение дополнительных форматов в рамках ШОС – таких как Форум ректоров университетов, Дни культуры и туризма, совместные спортивные мероприятия и универсиады. Си Цзиньпин заявил, что Китай с целью культивировать новые драйверы совместного развития планирует провести в следующем году в Министерскую встречу по сотрудничеству в области развития, Форум производственно-поставочных цепочек, открыть Центр сотрудничества Китай-ШОС в области больших данных. Китай готов к сотрудничеству в сфере космоса, передаче спутниковых данных, необходимых для развития сельского хозяйства, взаимосвязанности и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Следует ожидать расширения сферы ответственности и полномочий Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте. На базе РАТС предложено создать Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС, Центр информационной безопасности ШОС и Центр по противодействию международной организованной преступности. Предложение о создании Центра информационной безопасности поступило от Казахстана без указания места дислокации, однако можно предположить, что позднее будет выбран один из наших городов.



В-четвертых, в военном смысле ядром ШОС по-прежнему остается Россия. Как мы уже писали в прошлом году, встречи глав государств сопровождаются военными учениями, которые организует Россия. В этом году они были особенно масштабными. Специальные учения ШОС "Мирная миссия" в этом году не проводились. Зато почти все члены ШОС приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", которые проходили на девяти полигонах Восточного военного округа РФ и в акваториях Японского и Охотского морей. В них было задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Участвовали представители 14 стран, в том числе Китая, что заставило сильно нервничать не только Тайвань, но также Японию и США.



Что же касается совместного военного антитеррористического командно-штабного учение "Мирная миссия – 2023", то на встрече министров обороны 24 августа в Ташкенте его было решено вновь провести на территории РФ. При этом российская сторона предложила отработать в рамках учения вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия. Москва предложила также рассмотреть вопрос привлечения к учениям "Мирная миссия" воинских контингентов других международных организаций, а также подразделений и наблюдателей из дружественных стран. Кроме того, министры, как сказано в совместном коммюнике, решительно осудили попытки пересмотра причин и итогов Второй мировой войны, реабилитации нацистских преступников и их пособников, а также продвижения идей неонацизма. Вероятно, сделано это было по предложению России.



В-пятых, ШОС меняет правила в отношениях между своими членами и тем самым потихоньку меняет весь мир. Да, размер имеет значение, и чем больше членов будет в организации, тем больше ее внутренние нормы и правила будут становиться универсальными.



В Самаркандской декларации сказано о продолжении консультаций по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС. Фактически повторена формула из прошлогодней Декларации Двадцатилетия. Это значит, что китайская инициатива по-прежнему блокируется Россией, о чем мы подробно писали в прошлом году.



Однако буквально в следующем абзаце отмечается принятие заинтересованными государствами-членами ШОС Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах и высказались за расширение этой практики.



Американцы, мимо внимания которых, это, разумеется, не прошло, справедливо полагают, что переход на национальные валюты выгоден прежде всего Китаю, России, Индии и Ирану. Однако и Казахстан тоже вносит посильный вклад в превращение юаня в мировую валюту. Буквально на днях Национальный Банк РК и Народный банк Китая в рамках реализации решений казахстанско-китайского Подкомитета по финансовому сотрудничеству о применении национальных валют во взаимных расчетах подписали Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях в Казахстане.



Владимир Путин в своем выступлении посетовал на эгоизм Евросоюза, снявшего ограничения на поставки российских удобрений только для себя самого, но не для развивающихся стран. "Кроме того, позавчера также проинформировал господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", – добавил он.



Позиция России нашла отражение в принятом на саммите Заявлении об обеспечении глобальной продовольственной безопасности: "Мы отмечаем недопустимость противоречащей международному праву практики односторонних ограничительных мер, в том числе имеющих экстерриториальный характер, которые ведут к дестабилизации мировых продовольственных рынков и угрожают долгосрочной социально-экономической стабильности, в первую очередь, развивающихся и наименее развитых стран".



Премьер-министр Индии Нарендра Моди свое выступление посвятил инновациям. Отметив, что в этом году экономика Индии вырастет на 7,5%, что станет самым высоким показателем среди крупнейших экономик мира, Моди сказал: "Мы поддерживаем инновации в каждом секторе. Сегодня в Индии насчитывается более 70 000 стартапов, из которых более 100 –единороги (то есть с капитализацией в миллиард долларов и выше). Наш опыт может быть полезен и многим другим членам ШОС. Для этого мы готовы поделиться своим опытом со странами-членами ШОС, создав новую Специальную рабочую группу по стартапам и инновациям".



Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в преддверии публикации очередного Глобального инновационного индекса презентовала одну главу из этого доклада, посвященную научно-технологическим кластерам (НТК). ВОИС отмечает, что четыре из пяти крупнейших НТК мира находятся в Восточной Азии: один – в Японии, два – в Китае, один – в Республике Корея и еще один – в США. Кроме того, на момент подготовки доклада Китай и США впервые сравнялись по числу ведущих НТК (21). Следом идут Германия (10 кластеров) и Япония (пять).



Казахстан в прошлогоднем рейтинге занял 79 место, шансов на то, что в этом году он поднимется, немного. Тем приятнее знать, что у нас под боком и в одной с нами организации растут две инновационные экономики.



Какого-то общего для всех проекта в ШОС нет, поэтому самой важной и интересной для участников частью саммита были двусторонние встречи. Или даже трехсторонние – Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух приехал в Самарканд прежде всего для участия в VI заседании Совета глав государств России, Китая и Монголии. И этим тоже ШОС все больше напоминает ООН, где на полях Генеральной ассамблеи происходят встречи, ради которых главы государств и приезжают в Нью-Йорк.



Казахстанский президент со своим китайским коллегой встречался буквально накануне саммита (перед Самаркандом Си Цзиньпин был с визитом в Астане), с российским коллегой он встречается и созванивается регулярно. Для него ШОС как организация была важнее двусторонних контактов, причем в этом году произошла смена приоритетов. Еще в прошлом году на саммите ШОС в Душанбе Касым-Жомарт Токаев призывал всех активнее использовать возможности Международного финансового центра "Астана". Теперь в фокусе внимания саммит СВМДА. Вообще-то у ШОС и СВМДА уже установлены хорошие контакты, эти организации просто идеально дополняют друг друга. Но накануне саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии было решено подчеркнуть тему доверия. Именно так и следует интерпретировать слова Токаева о дефиците доверия в современном мире – как приглашение внести свой вклад в развитие процесса СВМДА. А тему МФЦА вместе с Кайратом Келимбетовым он, как стало понятно позднее, припас для Нью-Йорка и встреч с американскими деловыми кругами.



Резюмируя, можно сказать: если хочешь знать, в какую сторону движется мир, читай документы, принятые на саммитах ШОС (не все из них, кстати, публикуются, но о содержании закрытых документов тоже можно узнать). Именно в рамках этой организации складываются правила игры, по которым будут играть если не все, то очень многие в завтрашнем мире. И Казахстан в том числе.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

26.09.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664173800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис рассмотрит законопроект по поддержке молодежи

- Алихан Смаилов провел встречу с Сэром Сумой Чакрабарти

- Центризбирком установил формы избирательных документов по выборам Президента Республики Казахстан

- В Москве состоялись заседания Экономического совета СНГ и Совета Евразийской экономической комиссии

- О текущей ситуации

- Кадровые перестановки

- Обсуждены новые подходы к стабилизации цен на социальные продукты питания

- В Нью-Йорке состоялась очередная встреча глав МИД в формате C5+1

- О заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

