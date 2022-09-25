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Недоворот в Пекине. Как родился и был опровергнут слух о свержении Си Цзиньпина, - С.Строкань
09:59 26.09.2022

25.09.2022,

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В преддверии XX съезда Компартии Китая по мировым СМИ прокатилась весть о военном перевороте в Китае и аресте высшего руководства страны - председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Ли Кэцяна, инициированного их ближайшим окружением. Появившиеся в соцсетях сообщения об отмене сотен авиарейсов и колонне бронетехники на подступах к Пекину подхватили западные издания. На фоне отсутствия официальной реакции со стороны Китая мир в какой-то момент решил, что эпоха правления Си Цзиньпина подошла к концу. Но вскоре на сайте Госсовета КНР появились сообщения, позволяющие сделать вывод: Си Цзиньпин и Ли Кэцян продолжают выполнять свои обязанности. Опрошенные "Ъ" эксперты не исключают новых информационных атак.

Тема произошедшего в Китае военного переворота стала раскручиваться в мировых СМИ в тот момент, когда глава МИД КНР Ван И в субботу, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предупредил, что "любые попытки вмешательства во внутренние дела Китая будут встречены единодушным противодействием китайского народа, а любые действия, препятствующие великому делу воссоединения Китая, несомненно, будут раздавлены колесом истории".

Главным китайским ньюсмейкером в этот день, однако же, стал находившийся в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин. Хештег #ChinaCoup, используемый в социальных сетях, заставил десятки тысяч пользователей не только в Китае, но и далеко за его пределами заподозрить, что под "колесо истории", о котором вещал в Нью-Йорке глава МИД КНР Ван И, возможно, попал сам китайский лидер Си Цзиньпин - политик, правящий страной целое десятилетие и сосредоточивший в своих руках такую единоличную власть, которой у китайских руководителей не было со времен великого кормчего Мао Цзэдуна.

История "военного переворота" в Пекине, пересказанная американским журналом Newsweek, выглядела так: председатель КНР Си Цзиньпин был арестован в аэропорту и помещен под домашний арест сразу после возвращения из поездки по Центральной Азии и участия в саммите ШОС в Самарканде.

Одновременно с этим появились сообщения о задержании и второго человека в иерархии китайской власти, премьер-министра Ли Кэцяна. Инициаторами свержения действующего руководства накануне ключевого XX съезда китайской Компартии, намеченного на 16 октября, назывались бывший председатель КНР Ху Цзиньтао и бывший председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао, которые якобы убедили бывшего члена Политбюро Сун Пина взять под контроль вооруженные силы, что он и сделал. Кроме того, сообщалось об отстранении высокопоставленного военного Ли Цяомина от должности командующего Северным военным округом.

Стремительному распространению версии о возможном свержении Си Цзиньпина активно способствовали не только оппозиционные тайваньские и американо-китайские блогеры и западные СМИ, но и пользователи соседней Индии, отношения которой с Китаем обострились в период правления действующего председателя КНР. Так, один из ветеранов индийской политики Субраманьян Свами, имеющий 10 млн подписчиков, подогрел интерес к теме, написав в Twitter: "Новый слух, который нужно проверить: находится ли Си Цзиньпин под домашним арестом в Пекине".

Версия о военном перевороте, которая по непонятным причинам не была сразу опровергнута официальным Пекином, продолжавшим хранить молчание, казалось бы, становилась все более достоверной. В соцсетях появилось 50-секундное видео военной техники, якобы движущейся к Пекину. Согласно ряду сообщений, колонна растянулась на 80 км, однако при этом оставалось неясным, где и когда была сделана съемка.

Еще одним фактом, который можно было интерпретировать как косвенное подтверждение того, что нет дыма без огня и в Пекине в самом деле творится что-то неладное, стали сообщения о повальной отмене рейсов в аэропортах по всей стране.

Наибольшее число отмененных рейсов - 6 тыс.- в субботу пришлось на аэропорт Пекина, в других аэропортах Шоуду и Дасин их число измерялось сотнями. Авиаперелеты в Китае нередко отменяются из-за погодных условий, а также в связи с эпидемиологической обстановкой, так как в стране действует политика "нулевой терпимости" к коронавирусу, вынуждающая власти закрывать на карантин целые города и районы. Однако на сей раз новость о прерванном авиасообщении приобрела особый резонанс в "букете" других сообщений, казалось бы, указывающих на то, что председатель КНР больше не находится у власти и для Китая, политическая модель которого выглядела такой прочной и гарантированной от потрясений, наступает "смутное время".

Интрига вокруг истории с "переворотом" разрешилась только после того, как на сайте Госсовета КНР появилась информация: "Си Цзиньпин выступил с обращением к крестьянам, работающим на сельских фронтах".

А якобы арестованный премьер-министр Ли Кэцян председательствовал на заседании Госсовета, на котором был заслушан доклад о ситуации в регионах. По сообщению "РИА Новости" из Пекина, в китайской столице все спокойно и ее жители готовятся к "Золотой неделе" - длинным семидневным выходным по случаю 73-й годовщины с момента основания КНР, которую будут отмечать 1 октября.

"Первоисточником истории с переворотом в Пекине стала некая Дженнифер Цзэн, которая опубликовала в Twitter несколько постов на эту тему. Дженнифер Цзэн регулярно в своем YouTube-канале рассказывает о предстоящем "падении режима" КНР и называет себя "инсайдером по Китаю", хотя ни один из ее прогнозов так и не подтвердился. Как бы то ни было, по мере приближения к съезду китайских коммунистов вполне можно ждать новых вбросов и информационных атак",- заявил "Ъ" директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов.

Пекин репетирует вторжение на Тайвань
"Новость о перевороте в Пекине вызвала такой медийный резонанс благодаря тому, что многие неискушенные в хитросплетениях китайской политики авторы просто не знают о том, что эпоха фракционной борьбы внутри руководства китайской Компартии безвозвратно ушла в прошлое вместе с окончанием правления предыдущего председателя КНР Ху Цзиньтао. Кроме того, общий настрой задают бойцы информационного фронта против Пекина. С одной стороны, сегодня внутри КНР нет ни персоны, ни группировки, которые могли бы бросить вызов Си Цзиньпину. С другой стороны, учитывая, что за пределами Китая у Си Цзиньпина есть достаточно недоброжелателей, и не только в США и на Тайване, такие истории будут появляться и дальше",- добавляет замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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