 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.09.2022
12:45  Казахстан не будет признавать новые границы России, - МИД РК
11:32  Чего хочет Америка? Несогласных холуйствовать перед США становится все больше, - Елена Пустовойтова
11:21  Командовать ВВС Казахстана теперь будет генерал Руслан Кунуров
11:09  Будет ли Третья Отечественная? - Ростислав Ищенко
11:05  Трамп: "Наша страна катится в ад". В США ширятся протесты против власти либералов
10:36  Нету доверия. Из правительства Киргизии уволен последний таджик (Сабиров)
10:20  "Республика закончилась". На выборах в Италии ожидаемо победила право-популистская коалиция Мелони-Берлускони-Сальвини

09:59  Недоворот в Пекине. Как родился и был опровергнут слух о свержении Си Цзиньпина, - С.Строкань
09:30  ШОС как тренд. Привлекательность растет?, - Николай Кузьмин
08:47  Казахстанский сенатор Кул-Мухаммед осудил слова депутата Затулина о "скользком пути" в отношениях с РФ
08:46  "Назарбаев фонд" подал в суд на Бюро журналистских расследований, OpenDemocracy и The Telegraph
08:02  Баткен. По итогам боев кыргызы насчитали 432 поврежденных дома
07:36  Японцы боятся воевать с Китаем, - А.Кошкин
07:22  Протесты в Иране бросили тень на судьбу "ядерной сделки", - И.Субботин
07:21  Пекин вычищает нелояльный элемент из партии, - Владимир Скосырев
00:50  Фальшивые идолы Америки, - Скотт Гэллоуэй
00:46  Шахноза Мирзиеева выложила фото, где ее мать и муж готовят норин (нарын)
00:40  КазФемида. Объявлен в розыск "кошелек" Сатыбалдыулы мистер Эфенди
00:24  Самоуничтожение? Почему в странах Запада процветает антибелый расизм, - А.Ливри
00:23  ГУВД Ташкента опровергло сообщения о штрафах за внешний вид учеников
00:02  Почему на Западе процветает... полигамия, - The Spectator
Воскресенье, 25.09.2022
23:19  Пробежав Алматинский марафон упал и умер независимый директор "Самрук Энерго" Рустем Садыков
20:41  Явка на референдумах в ЛНР, ДНР и Запорожской области по итогам трех дней превысила 50%
19:20  Кыргызстан и Таджикистан договорились убрать погранзаставы на самых конфликтных участках
13:30  Что Америке хорошо, Европе смерть! - В.Прохватилов
13:25  Смертельно красивая "Герань". Как воюют иранские дроны в Украине
13:13  США пытаются поджечь Среднюю Азию, - Ростислав Ищенко
13:01  Иран может испортить игру не только Азербайджану и Армении, - Ст.Тарасов
12:32  Кыргызстан. Откуда дует ветер госпереворота, - Анвар Ажиев
11:41  "Дайте Родину мою…". В Донбассе начался процесс воссоединения Русского мира, - В.Панов
10:26  От РосГлавнокомандования требуют прекратить "странную войну"
10:16  Стрелков: Если будет отброшен план "договорняка с Западом", к лету можно закончить войну в Киеве
10:07  При ракетной атаке Херсона погиб перешедший на сторону России экс-депутат УкрРады Журавко
09:09  В соцсетях распространяются слухи об аресте Си Цзиньпина и переброски армии в Пекин
08:25  Украина и государственный терроризм, - В.Бурт
08:24  Закат Запада. К 100-летию выхода в свет "Заката Европы" Освальда Шпенглера, - Д.Минин
08:04  От доллара к дирхаму: в какой валюте россияне будут сберегать в следующем году? - МК
00:42  Участие в войне между Россией и Украиной считается харамом - Управление мусульман Узбекистана (фетва)
00:33  Умер популярный узбекский эстрадный певец Равшан Намазов
00:30  В Ашхабаде прошло 1-е заседание реформированного туркменского парламента
00:23  Больше не шмог. В Киргизии уволен самый важный министр - Изибаев сам покинул пост директора Госкомспирта
00:10  В ходе обыска на немецкой вилле Алишера Усманова нашли четыре яйца Фаберже, - Der Spiegel
Суббота, 24.09.2022
21:04  Территориальные потери Украины в 2014–2022 годах, - П.Густерин
20:43  Против бежавшего из страны экс-акима Алматы Байбека возбуждено уголовное дело
15:37  Bloomberg: Энергетический кризис – история не на одну зиму. Европу спасет только одно
14:48  Al Mayadeen: Россия и Иран. "Плавающие" интересы между ЕАЭС и ШОС
14:46  Скончался Владимир Краснопольский - режиссер культовых советских к/ф "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Ермак"
14:42  В Алматы хотят разобрать памятник архитектуры - здание старого аэропорта
14:41  Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина, - Ирина Алкснис
14:39  В гостях хорошо. Отмена безвизового режима Туркмении с Турцией может обернуться социальным взрывом
14:35  Умер польский актер Печка, сыгравший в сериале "Четыре танкиста и собака"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Республика закончилась". На выборах в Италии ожидаемо победила право-популистская коалиция Мелони-Берлускони-Сальвини
10:20 26.09.2022

"Республика закончилась" - итальянцы о выборах в парламент
26 сентября 2022
ВЛАДИМИР БАДМАЕВ, 26 сентября 2022,

В Италии в минувшее воскресенье, 25 сентября, состоялись внеочередные выборы в национальный парламент. Голосование проходило на фоне охватившего страну экономического кризиса и невероятного ожесточения избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дискуссии между правыми, центристами и левыми, совранистами (сторонниками выхода Италии из ЕС) и европеистами, "путинистами" и атлантистами все чаще заканчивались призывами уезжать из страны противной стороне. Проблема усугублялась тем, что грани между враждующими сторонами чем дальше, тем больше становились все эфемернее.

К примеру, признанный в Италии "путинист", предводитель "Лиги" Маттео Сальвини несколько раз менял свою позицию относительно России и антироссийских санкций, которые считают одними из главных причин экономических проблем. Дело дошло до того, что многие стали издевательски называть его самым гибким политиком.

Его соратник по коалиции, руководитель партии "Братья Италии" (которую в СМИ называют "фашистской") Джорджия Мелони однозначно осудила "агрессию России". При этом третьего представителя коалиции - Сильвио Берлускони, лидера "Вперед Италия" - называют едва ли не "путинским генералом" за его отказ осуждать российского президента.

Лидер движения "5 звезд" Джузеппе Конте, бывшим соратником которого являлся министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо - один из главных проводников санкционной политики, заявил, что санкции приносят Италии больше вреда. Он также выступил против отправки оружия Киеву.

Единственным островком "стабильности" можно назвать Демократическую партию под руководством бывшего технического премьер-министра Энрико Летты, которая однозначно выступает за проевропейский курс.

По предварительным данным, на выборах побеждает триумвират правоцентристов-совранистов Мелони - Сальвини - Берлускони. В коалиции главным триумфатором стали "Братья Италии", значительно улучшившие свои позиции в парламенте. Левоцентристская коалиция, таким образом, уходит в оппозицию.

Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, большинство итальянцев оказались совершенно не удовлетворены результатами. Часть комментаторов считает триумф Мелони победой демократии и народа. Однако многие опасаются, что приход к власти "Братьев Италии" означает конец республики.

"До вчерашнего дня нами управляли те, за кого мы не голосовали. Теперь это выбор народа, а кому не нравится, могут уезжать", - отметил Марио К.

"Наконец-то правительство, за которое проголосовал народ! Так держать, Джорджия", - радуется Массимилиано К.

"Надеюсь, все те, кто говорил, что уедут из Италии в случае победы правых, выполнят свое обещание", - пишет Аугусто Н.

"Она выиграла, потому что столько идиотов не пришли голосовать и фактически отдали ей приоритет. Если все так и дальше продолжится, страна будет разрушена. Бедная Италия!" - считает Наташа А.

"Республика закончилась, с завтрашнего дня начинается империя Донны Джорджии", - прокомментировал Джанмарко Г.

"Мы достигли дна, добро пожаловать в прошлый век", - вставила Марияграция С.

"Матерь Божья! Спасайтесь все, кто может, мы уезжаем из Италии. Прощай, Италия!" - паникует Луиджи Л.

Однако большинство комментаторов не считает, что в политике страны что-то кардинально изменится после выборов.

"Не понимаю, почему вы так хвалите человека, который уже 30 лет в политике и не думает об интересах народа. Она ничего не сделает, потому что не способна управлять", - заметила Эвелина С.

"Молодцы итальянцы, переизбрали все тех же парламентариев, которые сидели в Риме годами. Кто разбогател за наш с вами счет. Бедная Италия", - добавил Паоло А.

"Не, ребята, завтра мы все будем очень богатыми, счета снизятся, на газ не будет акцизного налога, все смогут найти работу, отменят налоги, а общественное здравоохранение станет лучшим в мире. Они же выполнят свои предвыборные обещания!" - издевается Рената Б.

Таким образом, единственное, что можно сказать однозначно по итогам выборов - для Италии ничего не закончилось, а, как сказала сама Джорджия Мелони, все только начинается, поскольку энергетический, а вслед за ним социально-экономический кризис, а также приближающуюся зиму никто не отменял.

Вл.Бадмаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664176800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по поддержке молодежи
- Алихан Смаилов провел встречу с Сэром Сумой Чакрабарти
- Центризбирком установил формы избирательных документов по выборам Президента Республики Казахстан
- В Москве состоялись заседания Экономического совета СНГ и Совета Евразийской экономической комиссии
- О текущей ситуации
- Кадровые перестановки
- Обсуждены новые подходы к стабилизации цен на социальные продукты питания
- В Нью-Йорке состоялась очередная встреча глав МИД в формате C5+1
- О заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  