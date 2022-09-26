Трамп: "Наша страна катится в ад". В США ширятся протесты против власти либералов

11:05 26.09.2022 Владимир Малышев

26.09.2022

Трамп: "Наша страна катится в ад"

"Трамп – мессианская фигура в призывах QAnon", – под таким заголовком влиятельная американская газета Politico опубликовала статью, в которой ее автор панически пишет о том, что в США начинает набирать силу движение сторонников теории заговора – т.н. движения QAnon, вдохновителем которого считают бывшего президента Дональда Трампа, снова рвущегося к власти.



"Бывший президент, – пишет Politico, – в последнее время активно распространяет теорию заговора. На митинге в прошлые выходные толпы сторонников Трампа подняли цифру "1" – общую дань уважения QAnon – в воздух... Несколькими днями ранее Трамп опубликовал на Truth Social свою фотографию с булавкой "Q" и слоганом "Q"".



"Это уже заговор", – заявила Politico Хайди Бейрих, которую издание называет соучредителем Глобального проекта против ненависти и экстремизма, более 20 лет отслеживающего экстремистские движения. "Трамп, – считает Бейрих, – уже является ключевой фигурой для QAnon, и я думаю, что теперь он открыто берет на себя эту роль".



Напомним, что сторонники теории QAnon, которая появилась в США пять лет назад, считают, что мир контролирует группа поклоняющихся сатане педофилов. Это сатанистское общество педофилов, как они уверены, включает в себя политиков-демократов (Джо Байдена, Барака Обаму, Хиллари Клинтон и так далее), представителей шоу-бизнеса (Опру Уинфри, Тома Хэнкса и прочих), а также религиозных лидеров, вроде Папы Римского и Далай-ламы.



Против них, как считают сторонники теории QAnon, и сражается Дональд Трамп по просьбе военного руководства США.

У этой теории заговора QAnon есть конкретный создатель – некто, скрывающийся за символом "Q". В конце октября 2017 года на анонимном сайте 4chan пользователь под таким никнеймом стал регулярно публиковать сообщения о грядущем "Шторме". Этим словом он называл масштабную операцию по раскрытию высокопоставленных педофилов, которую вскоре начнет Трамп. Аноним Q (отсюда и название этой теории) сообщал, что якобы он – крупный чиновник из администрации 45-го президента США, которому будто бы "известна вся правда". Но до сих пор неясно, кто именно стоял и стоит за псевдонимом. Выдвигались самые разные версии: от обычного тролля в интернете до самого Дональда Трампа.



Выглядит все совершенно невероятно, однако в США в этом убеждены уже многие. "Люди, которые управляют Голливудом, также управляют Америкой и большей частью мира, и их меньше всего волнуют фильмы… Вы слышали об иллюминатах? Тайные общества, политики, банкиры и СМИ – все они педофилы, и именно они правят миром, и все это уходит корнями в Голливуд", – заявил известный американский актер и продюсер, лауреат премии "Оскар" Брэд Питт. "СМИ никогда не раскроют правду, поскольку сами являются собственностью тех о ком идет речь", – уверен он.



Тем более, что эта, запущенная в сети теория QAnon, уже переросла в США в широкое общественное движение и становится важным фактором в американской политике.



Как пишет New York Times, недавний опрос Исследовательского института общественной религии и Межконфессионального молодежного ядра показал, что 14% американцев, в том числе примерно каждый четвертый республиканец, разделяют три основополагающих принципа теории заговора QAnon: Америкой управляет клика педофилов-сатанистов, и чтобы от нее избавиться, "американским патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию", и что некая "буря" скоро "восстановит законную власть". А по данным Института исследования общественной религии (PRRI), доля американцев, одобряющих принципы QAnon, за год выросла с 14% до 18%.



Кандидаты QAnon уже включены в избирательные бюллетени в 26 штатах. "Десятки политиков, баллотирующихся на посты в штатах или на федеральном уровне, присоединяются к QAnon. Они собирают десятки миллионов долларов в виде пожертвований, поскольку популярность движения среди избирателей остается высокой. Ключевые республиканцы – от влиятельных мегадоноров до видных выборных должностных лиц – приветствуют движение QAnon", – пишет либеральный портал Grid News, называя QAnon голосом ультраправого сообщества, которое считает, что "насилие может быть необходимо для достижения политических целей и что миром правит элитная клика кровопийц-педофилов".



Тот факт, что сатанисты и в самом деле составляют в США влиятельное лобби, известно уже давно. Ведь самый неприкрытый сатанизм – уже обычное в США дело. "Сатанинский храм", например, – легальная структура, признанная американским государством. В 2019 году Налоговое управление США освободило "Сатанинский храм" от налогов как религиозную организацию. Она уже укоренилась в вооруженных силах США. Недавно гардемарины Военно-морской академии в Аннаполисе, Мэриленд, добились отдельного "красного уголка" для учебной группы исповедующих сатанизм.



При этом корни "Сатанинского храма" уходят не в оккультизм, а в политику. Эта группа была основана в 2013 году Люсьеном Гривзом и Малкольмом Джарри. С момента основания численность сторонников "Храма" выросла до десятков тысяч, с отделениями по всем США и за их пределами, от Стокгольма до Лондона.



"Сатанинский храм" активно участвует в политических акциях, делает упор на отделение церкви от государства и филиппики в адрес христиан, "мешающих личной свободе".



По данным исследователя сатанизма Дж. Бреннана, в США существуют около восьми тысяч "собраний" сатанистов, объединяющих около 100 тыс.членов. Американские сатанисты имеют множество филиалов своих организаций в большинстве стран Западной Европы, Латинской Америки, а также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В городах США есть даже памятники Бафамету, т.е. дьяволу. И такое там никого особенно не смущает.



Самым активном образом на Западе сейчас пропагандируются ЛГБТ и педофилия. Движение ЛГБТ в США уже превратилось в не менее мощную и влиятельную силу, чем профсоюзы.



Так, недавно доцент кафедры социологии и уголовного права университета "Олд Доминион" в Норфолке Эллин Уокер официально выступила за то, чтобы легализовать педофилию и признать ее одной из форм сексуального влечения. В своей книге "Длинная темная тень: люди, испытывающие влечение к несовершеннолетним. Их путь к достоинству" Уокер пишет: "Влечение к несовершеннолетним до тех пор, пока на ребенка никак не воздействуют, не означает, что человек, у которого есть это влечение, делает что-то не так. Общество недостаточно интересуется правами людей, у которых есть сексуальная тяга к детям".



Но быстрый рост популярности движения QAnon напугал либеральную общественность США. В начале этого года на конференции "Во имя Бога и патриотов" в Далласе, организованной приверженцами теории заговора QАnon, бывший советник Трампа Майкл Флинн заявил, что США нужен военный переворот.



"В мире, – заявила Бейрих Politico, – нет ничего более странного, чем QAnon, заявляющего, что демократы и голливудские знаменитости – сатанинские педофилы. Тем не менее это движение в настоящее время встречается примерно в 70 разных странах, в том числе в таких отдаленных местах, как Япония. Мне кажется, что он (Трамп) изо всех сил старается апеллировать к ним", – отметила Бейрих, которая считает, что таким способом Трамп стремится повысить свои рейтинги, поскольку знает, что во время штурма Капитолия 6 января была масса людей из QAnon, и он знает, что они составляют часть его избирательной базы.



В исследовании этого "повстанческого движения", которое провел Чикагский университет, изучая тех, кто ворвался в Капитолий 6 января, отмечены две вещи, в которые эти люди склонны верить. Одна из них – теория заговора о "великой замене" – эта идея сторонников превосходства белой расы, которая часто бывает антисемитской, согласно которой евреи пытаются заменить белых на своей родине цветными, иммигрантами и беженцами. А другая вещь, в которую они склонны верить, - это сама QAnon. Трамп знает или, по крайней мере, люди вокруг него знают, что в этом – сила Республиканской партии.



Анализируя то, что происходит сегодня с этим движением в США, автор статьи в Politico и его собеседник соглашаются с тем, что это напоминает ситуацию в Германии 1930-х годов. Причем такое же, как они считают, происходит сегодня и в некоторых странах Европы.



При этом приводятся примеры победы на выборах крайне правых в Швеции, а также предстоящую победу при голосовании в Италии партий правого центра, один из руководителей которых "боготворит Муссолини". "Мы, – заявила Бейрих, – сталкиваемся с самыми большими угрозами для демократии в Соединенных Штатах, которые у нас когда-либо были".



Постулат либералов таков: кто не с нами, те – фашисты. Понятно, что статья в Politico – это еще одна попытка демонизировать Трампа со стороны его политических противников. А в "заговоре" обвиняют друг друга сейчас в США обе противоборствующие политические партии, разрывая страну на части.



Появление же в Америке такого одиозного и до сих пор еще во многом загадочного движения, как QAnon, рост его популярности и распространения его влияния также и в других странах, уже становится фактором большой политики.



И дело тут не только в стремлении Трампа любой ценой взять реванш. Это выглядит, как одно из свидетельств все более решительного противостояния, хотя и в довольно экстравагантной форме, консервативной частью населения США и других стран, выступающей за традиционные ценности, теории глобализма и его чудовищной гендерной повестки, которую либералы пытаются навязать всему миру.



"Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке... Эта страна в беспорядке. Так, как она живет сейчас, она не выживет", – заявил, подтверждая царящее в США смятение, Дональд Трамп 23 сентября телеканалу Fox News. По его мнению, действующий президент Джо Байден показал слабость на мировой арене. Поэтому Трамп считает, что сейчас США, как никогда, нужен сильный президент, чтобы иметь дело с такими "проницательными и умными" мировыми лидерами, как, например, глава КНР Си Цзиньпин. "Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть кого-то великого", – добавил Трамп.



Что ж, по крайней мере, насчет "ада" бывший президент США, наверное, прав. А вот найдется ли в стране, где правят бал поклонники сатаны и педофилы, "кто-то великий", чтобы ее спасти – большой вопрос. Источник - stoletie.ru

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