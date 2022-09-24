Командовать ВВС Казахстана теперь будет генерал Руслан Кунуров

11:21 26.09.2022

Токаев назначил нового командующего Военно-воздушными силами

назначение Фото: пресс-служба Министерство обороны РК

В Казахстане назначен новый командующий Военно-воздушными силами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.



Распоряжением главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, – говорится в тексте.

Ранее эту должность занимал Нурболат Топаев.