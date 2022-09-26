Чего хочет Америка? Несогласных холуйствовать перед США становится все больше, - Елена Пустовойтова

11:32 26.09.2022 Чего хочет Америка? Несогласных холуйствовать перед США становится все больше

Елена Пустовойтова

26.09.2022



Америка хочет оставаться главным бенефициаром в основанной на долларе мировой экономике и быть "держимордой" для всех, кто решится этому противостоять. Причем последняя функция становится все более актуальной в связи с тем, что не желающих прогибаться перед США во всех регионах мира все прибавляется.



И даже главный союзник Вашингтона, объединенная брюссельской удавкой Европа, бродит протестами, заставляя чиновников из Европейского квартала в Брюсселе все теснее прижиматься к спине Вашингтона.



Как считает бывший аналитик Уолл-стрит, профессор экономики Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон (Michael Hudson), "словно в греческой трагедии, главный герой которой получает именно ту судьбу, которой он стремился избежать, конфронтация США/НАТО с Россией на Украине достигает прямо противоположной цели Америки – помешать Китаю, России и их союзникам действовать независимо от контроля США над их торговой и инвестиционной политикой", пишет СounterРunch.



А возьмите Китай – сделав его своим главным долгосрочным противником, администрация Байдена надеялась отвести Москву от Пекина, чтобы легче было подорвать военный и экономический потенциал Поднебесной. Увы и ах, – результатом американской дипломатии стало сближение России и Китая, объединение с Ираном, Индией, другими союзниками, среди которых, о ужас! проявилась даже член НАТО Турция.



Впервые со времен Бандунгской конференции неприсоединившихся стран в 1955 году, критическая масса противников США способна стать самодостаточной, чтобы начать движение к независимости от дипломатии американского доллара.



Как считает профессор Хадсон, "столкнувшись с промышленным процветанием Китая, опирающимся на государственные инвестиции в общественные рынки, США признали, что для разрешения этой проблемы потребуется несколько десятилетий. Вооружение марионеточного украинского режима – это всего лишь первый шаг в превращении "холодной войны 2" (потенциально способной стать Третьей мировой) в борьбу за разделение мира на союзников и врагов". Очевидная вещь в свете того, что Палата представителей приняла проект закона, по которому Украине предоставят 40 миллиардов долларов в дополнение к уже выделенным почти 5 миллиардам.



Сбежав из Афганистана, который в обозримом будущем не сможет составлять никакой конкуренции США, и стремительно начав "операцию Зеленский" на Украине, устроив тайваньскую волну провокационных визитов "Пелоси и компания", вовлекая в войну против России Евросоюз и заставляя его обрушить свою экономику, США масштабно, и весьма успешно, "гасят" всех своих потенциальных соперников – с одной стороны. С другой – все эти события есть очевидная истерика правительства в Вашингтоне, обнаружившего собственное благополучие висящим на волоске. Это чувствовал еще Обама: "Америка всегда должна быть мировым лидером. Кроме нас никто не сможет им быть. Вооруженные силы, частью которых вы стали, являются и всегда будут хребтом этого лидерства. Но военные действия не могут быть каждый раз единственной или даже главной составляющей нашего лидерства. То, что у нас в руках лучший в мире молоток, не означает, что каждая проблема – это гвоздь", – заявил он выпускникам в Вест-Пойнте 28 мая 2014 года. Прошедшие 8 лет внесли поправку: теперь все проблемы – гвоздь для Вашингтона, реакция которого на сопротивление, в том числе и России, становится все более истеричной и, стало быть, опасной. Доказательством тому стали последние "ядерные заявления" США.



Понимают ли это сами американцы?



"Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке... Эта страна в беспорядке. Так, как она живет сейчас, она не выживет", – считает предыдущий президент США Дональд Трамп. Но это – бывший. Что говорит нынешний? "США тесно работают со своими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать издержки для России, чтобы сдержать атаки на территорию НАТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за случаи жестокости и военных преступлений", – заявил Байден на открывшейся сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Так говорит президент США, страны, которая только с 1991 по 2022 год осуществила 251 военную интервенцию в мире (данные опубликованы 8 марта 2022 года Исследовательской службой Конгресса CRS). И чего после этого мы от американцев хотим?



Какого понимания демократии, если для них этот эвфемизм означает всевластие финансовой олигархии, приватизировавшей базовую инфраструктуру, здравоохранение и образование у себя дома, а теперь очень хочет – и в мире?



Мы для них – автократия, с которой короток разговор. То же и Китай, который обеспечивает основные потребности населения по "недемократичным" субсидированным ценам вместо того, чтобы драть с народа столько, сколько может выдержать рынок. "Удешевление своей смешанной экономики называется "манипулированием рынком", как будто это плохая вещь, которой не занимались Соединенные Штаты, Германия и любая другая индустриальная нация во время их экономического взлета в XIX и начале XX века", – напоминает профессор Хадсон из Канзас-сити. Но Канзас-сити – не Вашингтон. Тому ближе Клаузевиц с его аксиомой о том, что война является продолжением национальных интересов – главным образом экономических. И поскольку США считают, что их экономический интерес заключается в стремлении распространить свою неолиберальную идеологию по всему миру, то есть приватизировать экономику, перенеся планирование с национальных правительств на космополитический финансовый сектор, в таком будущем нет нужды в межгосударственной политике вообще. Ее заменят финансовые центры на Уолл-стрит с сателлитами в Лондонском сити, на Парижской бирже, во Франкфурте и, может быть, в Токио.



Собственно, эти столицы и вписались сегодня в войну.



В списке нет Брюсселя – и неспроста. Ему уготована судьба, подобная Украине. Интересы США резко расходятся с интересами их сателлитов по НАТО. И это уже очевидно: военно-промышленный комплекс, нефтяной и сельскохозяйственный секторы Штатов получают выгоды за счет начавшегося упадка европейской промышленности.



Это особенно актуально для Германии и Италии, блокировавших "Северный поток-2" и другое сырье из России. Оборванные под диктовку Вашингтона цепочки поставок энергоносителей, продовольствия и полезных ископаемых и вызванная этим инфляция наложили огромное экономическое бремя на союзников США в Европе и на Глобальном Юге. Статистика показывает, что 40% ущерба, причиненного санкциями против России, приходится на ЕС. Штаты при этом потеряли менее 1%. В сухом остатке США становятся главным экспортером СПГ, снова контролируют мировую торговлю нефтью, становятся крупнейшими производителями и экспортерами зерна. Чего ж вам более?



Казалось бы, если "America first", то все остальные – потом. Остальным должно быть обидно. Но для того и нужно разжигать вооруженные конфликты с Россией, Китаем, Арменией, чтобы "скрепить союз во имя демократии" кровью. Конечно, не кровью самих американцев. Однако, оборотная сторона такой политики становится все заметней. На волне американской дипломатии считалось, что от торговых и монетарных санкций российский потребитель падет на коленки перед импортом из США и Европы. Что конфискация российских валютных резервов "превратит рубль в руины", как обещал Байден. Что введение санкций против импорта российской нефти и газа в Европу лишит Россию экспортных поступлений и поднимет стоимость жизни до точки кипения и смены правительства. Но результатом подкормленной Западом ненависти украинцев к носителям русского языка и русской культуры, русофобии самого Запада, результатом запрета на русскую музыки, русскую литературу и даже на русский спорт стало то, что русские сплотились вокруг своего президента.



Сухой итог известен: Запад расплачивается за Россию ростом мировых цен на нефть и газ, рубль взлетел вместо того, чтобы рухнуть, мир на глазах распадается на два валютных блока, ограничивая долларовую дипломатию союзникам США по НАТО и сателлитам.



И как это отражает интересы Старого света? Что Европа доказала, по указу Вашингтона увеличивая расходы на восстановление наступательной армии, которая никогда не будет использована без того, чтобы не вызвать ядерный ответ, который уничтожит Старушку? То, считает The Nation, что "англо-американский союз сохраняется. Борис Джонсон, в своей речи согласившись уйти с поста премьер-министра, посоветовал своему преемнику держаться поближе к американцам. Британия, безусловно, сделала это в Афганистане, в Ливии, в Ираке, а теперь и на Украине – с остальной Европой на буксире. Между тем, человек, чьим указаниям обязаны следовать все эти страны, президент Джо Байден". Тот самый, что сложил "молитву" против Владимира Путина: "Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти".



Завтра в Южно-Китайском море он захочет помолиться так в отношении Пекина... Источник - stoletie.ru

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