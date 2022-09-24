Талибы* стягивают силы к границам СНГ

14:00 26.09.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ



Боевые действия на востоке Украины уводят внимание от не менее тревожных событий в южном подбрюшье РФ



Вновь разжигаемый таджикско-киргизский конфликт – не единственная горячая точка на юге СНГ. В середине сентября запрещенные в России талибы начали перебрасывать к границе Таджикистана тяжелую бронетехнику, танки и дополнительные подразделения. В СМИ появились видео, на которых талибы учатся в Кабуле летать на американских боевых вертолетах Black Hawk.



Американцы, уходя, оставили талибам и прочим джихадистам, окопавшимся в Афганистане, вооружений более чем на 85 млрд долларов. Это в десятки раз больше, чем они поставили киевскому режиму, пока стягивающему на себя основное внимание мировых СМИ. На 2020 год стоимость подаренных американцами исламистам вооружений суммарно в 1000 (в тысячу!) раз превосходила все годовые военные расходы Таджикистана.



Пентагон предоставил афганским душманам не только около 70.000 боевых машин, но и авиацию: более двадцати штурмовиков, транспортные самолеты, разведывательные БПЛА ScanEagle, более полусотни вертолетов…



После сдачи Афганистана американцы передали талибам свыше 200 боевых вертолетов и самолетов. Больше только у США, Китая и России



Судя по новостям с афганско-таджикской границы, единственная на сегодня проблема для окрыленных американскими подарками афганских душманов в плане переноса джихада на север – это нехватка не современной военной техники, а грамотных пилотов и иных специалистов. Еще за несколько недель до начала СВО отмечалось, что число террористических формирований на таджикско-афганской границе выросло в 2 раза, а наркотрафик увеличился в 6 раз.



В первой декаде февраля с. г. замглавы МИД Таджикистана Имоми Содик Ашурбойзода сообщил на конференции клуба "Валдай", что на таджикско-афганской границе сосредоточивается большое количество боевиков из бывших советских республик: "Сегодня террористические группировки, которые не скрывают своих корыстных целей в отношении стран Центральной Азии, оснащены и их боеготовность очень высока".



Уже через неделю после этого заявления на афганско-таджикской и афганско-узбекской границах сделалось горячо. Талибы перекинули в провинцию Балх (граничит с Узбекистаном) и в провинции Кундуз, Тахор и Бадахшан (граничат с Таджикистаном) более 10.000 своих боевиков с артиллерией и бронетехникой. 14 февраля начальник Генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат сообщил о переброске к бывшей советской границе и авиации.



Вся армия Узбекистана – это около 48.000 человек, Таджикистана – около 10.000 человек (после захвата талибами Афганистана в Душанбе анонсировали мобилизацию дополнительно 20.000 человек). А талибы благодаря США и их союзникам по НАТО имеют теперь лучшее в регионе вооружение. И умеют воевать.



Официальный повод концентрации боевиков у границ СНГ – противодействие враждебным действиям с территории Таджикистана. Дескать, Ахмад Шах Масуд-младший с его Фронтом национального освобождения Афганистана находит убежище в Таджикистане. Здесь же обосновались и другие лидеры афганского антиталибского сопротивления, включая бывшего вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.



Таджикистан с 1992 года – член ОДКБ. Соответственно, эскалация на границе с Афганистаном может втянуть в конфликт Россию. О необходимости "освобождения Таджикистана" давно говорят не только союзные талибам экстремисты из группировки "Ансоруллах" (таджикские талибы) и недавно созданной частью ее активистов организации "Техрик-е Талибан Таджикистан" (Движение талибов Таджикистана), но и находящиеся с ними в конфронтации боевики Вилаят Хорасан (афганский филиал ИГ*).



Таджикские талибы из Ансоруллах тоже существенно обновили вооружение после ухода США из Афганистана, что стимулирует их продвижение на север. Сегодня "Ансоруллах" уже сложно называть группировкой: талибы передали им в управление несколько граничащих с Таджикистаном уездов, это официальная часть Талибана, которую Кабул буквально подталкивает к границам РФ.



Проявляет активность на севере Афганистана и Вилаят Хорасан, распространяя влияние запрещенного в России "Исламского государства"*. А географическое положение Афганистана позволяет боевикам ИГ действовать не только в Иране, Пакистане или Индии, но и в постсоветских странах с прицелом на дестабилизацию обстановки в России и СНГ.



С весны, пока развивалась СВО, боевики ИГ по меньшей мере трижды обстреляли узбекский Термез из РСЗО, в мае нанесли такой же удар по Таджикистану. Стремление распространить боевые действия за пределы Афганистана в направлении к границам России демонстрируют и сами талибы, с конца мая распространяющие заявления террористической группировки "Имарат Кавказ" с призывами развернуть "священную войну" на Кавказе. Одновременно талибы призывают российских летчиков-мусульман в ВКС России не воевать против "украинских братьев", дезертировать с военной службы, лететь в Афганистан и переходить "под зеленые знамена джихада". Для желающих перейти на сторону талибов заведены специальные интернет-инструменты (это произошло почти сразу после открытия посольства Талибана в Москве).



Вектор геополитических устремлений носителей исламистского проекта совпадает с устремлениями украинских нацистов. Речь идет о значительной части российского юга, включающей Ставрополье и Краснодарский край, а также Белгородскую и Брянскую области. Наличие общего врага – России, хозяйки этих земель, делает исламистов и украинских нацистов тактическими союзниками.