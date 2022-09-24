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Bloomberg: План Германии по замене российского газа провалился
14:04 26.09.2022

Bloomberg
США

В ходе турне по Персидскому заливу Шольц заручился всего одним танкером с газом

Всего одну партию СПГ из ОАЭ доставят на плавучий терминал в Германии к началу 2023 года, сообщил Bloomberg. Это все, о чем смог договориться канцлер Олаф Шольц. Крупнейшей экономике Европы грозит отключение и нормирование электричества.

Биргит Дженнен (Birgit Jennen), Омар Тамо (Omar Tamo)

Канцлер Германии Олаф Шольц смог договориться всего об одной партии сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов и заключил необязывающее соглашение о дальнейших поставках. Это говорит о том, что крупнейшая экономика Европы никак не найдет замену поставкам из России.

Груз объемом 137 000 кубометров будет доставлен Национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC немецким коммунальщикам RWE к началу 2023 года. ADNOC также подписала меморандум о взаимопонимании и увеличении поставок в следующем году. Последующая же поездка в Катар к новым сделкам не привела.

Дополнительные поставки приобрели решающее значение для Германии после того, как Кремль перекрыл ключевой трубопровод. Чиновники предостерегли об отключении и нормировании электроэнергии этой зимой, а экономика страны скатывается в рецессию. Объявленная в воскресенье сделка показывает, насколько тяжело стране заручиться дополнительными объемами.

"Мы должны убедиться, что мировая коалиция по сжиженному природному газу близится к удовлетворению высокого спроса", - заявил Шольц в Абу-Даби.

Днем ранее Шольц посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем ведущей державы ОПЕК и провел переговоры о будущем сотрудничестве и импорте водорода. Однако эти вопросы касаются скорее долгосрочной безопасности, чем возможной нехватки грядущей зимой.

После ОАЭ Шольц отправился в Катар, где обсудил с эмиром страны долгосрочные планы поставок газа и водорода. Германия и Катар обсуждают поставки СПГ уже несколько месяцев, однако заключать долгосрочные контракты по рекордным ценам Германия не хочет.

После встречи в Катаре Шольц выступил с заявлением, однако никаких соглашений о поставках не упомянул. Министр энергетики Катара отметил в субботу, что переговоры с немецкими компаниями RWE и Uniper о долгосрочных контрактах на СПГ продолжаются.

По условиям сделки с ADNOC СПГ будет доставлен на плавучий терминал RWE в Брунсбюттеле близ Гамбурга уже в конце декабря. Германия активно строит плавучие терминалы для импорта СПГ, и ожидается, что некоторые из них будут готовы уже этой зимой.

По данным государственного информационного агентства ОАЭ WAM, ADNOC также договорилась с поставщиком топлива Wilhelm Hoyer & Co о поставках до 250 000 тонн дизельного топлива в месяц в 2023 году. Первую прямую поставку дизельного топлива в Германию компания осуществила ранее в сентябре.

Кроме того, сообщило WAM, компания Masdar из Абу-Даби будет развивать ветроэнергетику в Северной Европе и на Балтике, чтобы к 2030 году нарастить выработку возобновляемой энергии до 10 гигаватт.

Статья написана при участии Анны Ширяевской

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664190240


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