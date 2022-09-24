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В Польше раскупили туристические газовые плиты из-за страха голодной зимы
14:08 26.09.2022

Business Insider Polska
Польша

Поляки готовятся к зиме. Растет интерес к туристическим плитам

Поляки, опасаясь перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, пишет Business Insider. Они надеются, что таким образом смогут сэкономить на электроэнергии и не остаться голодными в случае ее отключения.

Юстина Соболяк

В магазинах наблюдается 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения. Предполагается, что газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели.

Эвелина несколько дней назад приобрела туристическую плиту и газовый баллон. Женщина ежедневно использует индукционную плиту для приготовления пищи. Однако, столкнувшись с появившейся информацией о возможных перебоях в электроснабжении, она решила обезопасить свою семью. "У меня ребенок с диабетом, я не могу себе представить, чтобы ему нельзя было приготовить еду", – говорит она.

Купить туристическую плиту она решилась не случайно. "Мы поговорили с друзьями о возможных вариантах, и именно они предложили нам эту идею. Они сами уже восемь лет используют такую плиту, нам также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы он прослужил дольше", – говорит Эвелина. По ее словам, многие ее друзья делают то же самое. "Растет обеспокоенность не только отсутствием электричества, но и высокими счетами. Газовая плита может помочь немного сохранить домашний бюджет", – говорит она.

В магазинах отмечается рост интереса к туристическим плитам. Интернет-магазин Allegro подтверждает, что спрос велик и постоянно растет. Уже на 110% больше, чем за тот же период прошлого года. Сколько стоит газовая туристическая плита? Все зависит от ее типа и размера газового баллона. Самая простая, которая накручивается на баллон, стоит около 60 злотых. Баллон для нее, например, трехкилограммовый, стоит порядка 120-140 злотых. Такой баллон еще надо заправить. В стационарных магазинах заправка пользуется спросом. Вы оставляете пустой баллон и забираете полный.

Если не хочется заниматься заправкой баллонов, можно приобрести плиту, приводимую в действие газовыми картриджами. Стоимость такой одноконфорочной плиты составляет около 90-130 злотых. Газовый картридж стоит около семи злотых. Однако такой вариант не подойдет людям, которые планируют много готовить – тогда картриджи нужно часто заменять.

"Резьбовые картриджи имеют стандартизированную емкость 400 миллилитров, вмещающую 227 граммов топлива. Следует помнить, что потребление газа зависит от типа используемого устройства – для каждой плиты оно может оказаться разным. Приблизительное время, на которое может хватить газа, находящегося в картридже, составляет от 120 до 180 минут непрерывной работы. На результат будет влиять, прежде всего, тип горелки, а также температура, при которой мы будем использовать газ, и то, была ли газовая плита хорошо защищена от ветра", – объясняет Томаш Куделка (Tomasz Kudełka), владелец компании Artis из Липно.

В качестве аварийного решения в случае временной нехватки электроэнергии такая плита будет отличным решением и, что важно, не займет много места. Однако, если планируется много готовить на газе, лучше приобрести газовый баллон: многие плиты можно использовать либо с баллоном, либо с картриджами.

"Стандартного баллона для обычной домашней плиты, четырехконфорочной, в зависимости от интенсивности использования, должно хватить на три-пять недель", – сообщает Камиль Косиньский (Kamil Kosiński), менеджер по маркетингу компании AmeriGas. В случае одноконфорочных плит, в зависимости от емкости баллона, его должно хватить на два-шесть месяцев.

Однако поляки, похоже, склоняются к более простым решениям и выбирают картриджи. В сети, принадлежащей AmeriGas, повышенного интереса к газовым баллонам не наблюдается.

"После волны роста интереса к газу в баллонах, которая случилась в марте и апреле, в настоящее время рынок ведет себя примерно так же, как и в прошлые годы, с точки зрения спроса со стороны конечных пользователей. Наблюдаются естественные сезонные колебания, однако статистически они не отличаются от прошлых лет. По крайней мере, на данный момент такого поведения со стороны клиентов мы не наблюдаем", – говорит Камиль Косиньский.

Баллон в многоквартирном доме? Только при определенных условиях

Иметь плиту на картридже не только удобнее, но и безопаснее с юридической точки зрения. В соответствии с действующим законодательством, в зданиях, подключенных к газу, запрещается использование баллонов с сжиженным газом. Баллоны могут располагаться только в частных домах и квартирах, которые не подключены к газовым сетям. Да и то не во всех.

"Постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 года о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение, говорит о том, что установки, работающие на сжиженном газе, могут располагаться только в малоэтажных зданиях. Малоэтажное здание – это здание высотой до 12 метров включительно над уровнем земли, а также жилой дом высотой до четырех надземных этажей включительно. В связи с этим использование баллонов в более высоких домах не допускается. Также не допускается использование баллонов в подвалах", – напоминает капитан Михал Мазур (Michał Mazur), пресс-секретарь Главной комендатуры пожарной службы в Любартове.

Помимо вышеперечисленных условий, необходимо соблюдать и другие. В квартире к газовым приборам может быть подключено не более двух баллонов на газе пропан-бутан, каждый емкостью не более 11 килограммов. Нельзя хранить запасные баллоны, не подключенные к оборудованию. Каждый баллон должен быть технически исправен и заправлен в авторизованном распределительном пункте.

Единственным субъектом, который имеет возможность обеспечить соблюдение постановления об удалении газового баллона из жилого помещения, является районный или муниципальный начальник пожарной охраны. Однако принятие такого решения возможно только в том случае, если существует ситуация, угрожающая жизни людей или создающая непосредственную опасность возникновения пожара. "Несоблюдение правил пожарной безопасности является правонарушением и карается арестом, штрафом или выговором. Штраф в этом случае может составить до пяти тысяч злотых, – говорит Михал Мазур.

Источник - ИноСМИ
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