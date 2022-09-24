Кыргызы митингуют в... Мюнхене против "таджикской агрессии"

14:12 26.09.2022

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Вторжение в Кыргызстан. В Мюнхене прошел митинг против таджикской агрессии



В Мюнхене (Германия) прошел митинг кыргызстанцев против военной агрессии Таджикистана. Об этом 24.kg сообщила одна из участниц Бермет Абдрахманова.



По ее словам, на акцию протеста против вторжения на суверенную территорию Кыргызской Республики вышли около 60 соотечественников.



Отметим, антивоенные митинги кыргызстанцев прошли во многих странах - Южной Корее, Японии, США, Чехии, а также ранее в другом немецком городе - Франкфурте-на-Майне.



Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.



Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.