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Кыргызы торжественно в мемориал-комплексе Ата-Бейит похоронили членов экипажа танка, погибших в БаткенеКыргызы торжественно в мемориал-комплексе "Ата-Бейит" похоронили членов экипажа танка, погибших в Баткене
14:36 26.09.2022

Анастасия МОКРЕНКО

В "Ата-Бейите" установят монумент героям, погибшим при защите границы в Баткене

В Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" захоронили тела военнослужащих Пограничной службы ГКНБ - членов танкового экипажа Шерали Анаркулова, Санжарбека Анаркулова и Жаныбай уулу Тилека, погибших в бою на кыргызско-таджикской государственной границе.

По информации пресс-службы президента КР, три члена экипажа в результате обстрела заживо сгорели в танке, для опознания тел провели экспертизы.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, состоялся митинг-реквием.

"Это тяжелая потеря, пусть земля будет им пухом. Подвиг героев никогда не будет забыт, их имена золотыми буквами впишут в историю нашей независимой страны", - отметил президент Садыр Жапаров.

Он добавил, что в эти дни все кыргызстанцы, в том числе и соотечественники, находящиеся в дальнем и ближнем зарубежье, скорбят о 62 гражданах страны, погибших в результате вооруженной агрессии в Баткенской области.

"Кыргызская сторона всегда стремилась решать проблемы на кыргызско-таджикской границе переговорами. Кыргызы никогда не посягали на чужую землю. Кыргызы - благородный народ, который всегда следует по пути истины, отстаивает справедливость и ценит традиции, дружественно принимает на своей земле многие этносы, следуя завету Великодушного Манаса: "Из простой птицы я воспитал сильного беркута, из лоскутков собрал единый народ!" - сказал глава государства.

Наш народ велик и, как не раз показывает история, всегда радушно встречает пришедших с чистыми помыслами и дает достойный отпор всякому, кто имеет враждебные намерения.
Садыр Жапаров

"Лидеры таджикского народа, с которыми кыргызы издревле соседствуют, заранее спланировали нападение и вторглись одновременно с разных направлений в Кыргызстан с целью завоевать земли, пытались решить приграничные проблемы через агрессию. Они обстреляли реактивными средствами залпового огня областной центр - город Баткен, находящийся далеко от границы. Цветущий Баткен стал зоной боевых действий, для мирного населения настали тяжелые дни. Сотням тысяч граждан пришлось покинуть места проживания и выехать в безопасные районы. Однако потомки Манаса, не потерпев врагов, топчущих землю Отечества, дали достойный отпор захватчикам, вторгшимся в Баткен при поддержке тяжелой техники, и заставили их отступить", - отметил президент.

"Мое сердце также кровоточит от скорби, ведь я ответственен за сохранение мира на нашей земле и спокойствие народа", - добавил он.

"Во время вторжения захватчиков, наши воины под градом пуль докладывали: "Мы не отдадим ни пяди нашей земли", "Враг не вступит на нашу священную землю, будем биться до последнего патрона". Даже оказавшись в окружении, подрывали себя и неприятеля, выбирая смерть вместо плена, и тем самым подтвердили миру, что являются потомками Великого Манаса", - сказал Садыр Жапаров.

Вновь наш народ, когда пришла беда, объединившись под одним знаменем, с честью прошел это испытание и подтвердил свою сплоченность. Под девизом "Баткен, мы с тобой!" все кыргызстанцы протянули руку помощи Баткену.

Он добавил, что и соотечественники, находящиеся за рубежом, также переживали и высказывали готовность приобрести любую необходимую технику для военнослужащих на границе.

Подобное крепкое единство - великая традиция и ценность кыргызстанцев. Никому не победить кыргызский народ, имеющий столь нерушимую солидарность!
Садыр Жапаров

"Уважаемые кыргызстанцы, не будем забывать, что великий кыргызский народ за многие века прошел через тяжкие испытания благодаря единству. И сейчас с этой великой традицией, какие бы нам ни выпали трудности на нашем пути, мы все преодолеем", - приводит его слова пресс-служба.

Президент отметил, что в "Ата-Бейите" установят памятник-монумент героям, погибшим при защите границы в Баткене. Имена всех воинов, которые погибли, защищая границу, будут на этом памятнике. Его будут посещать лидеры зарубежных стран, приезжающие в Кыргызстан с официальными визитами.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.

Источник - 24.kg
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