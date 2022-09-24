 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тихий экс-американец Эдвард Сноуден получил российское гражданство
19:37 26.09.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принят в гражданство России. Об этом говорится в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе.

"В соответствии с пунктом „а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", - сказано в документе.

Как пояснил "РИА Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе.

В свою очередь, адвокат Анатолий Кучерена добавил, что вслед за Эдвардом Сноуденом подавать на российское гражданство будет его супруга.

В ноябре 2020 года стало известно, что Сноуден решил получить гражданство РФ. В конце октября бывший спецагент получил бессрочный вид на жительство в России. По словам Кучерены, Сноуден сможет вернуться в США, только если уголовное дело в его отношении будет закрыто.

Напомним, что в 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. По его словам, спецслужбы указанных стран занимаются нелегальной прослушкой переговоров лидеров зарубежных государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в РФ, а позже - право на бессрочное пребывание на российской территории.

Источник - rosbalt.ru
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