Спасение дезертиров. Оно Казахстану надо? - Данияр Ашимбаев

20:41 26.09.2022

О текущей ситуации

В январе российская армия спасала Казахстан, а в сентябре Казахстан спасает российских дезертиров. Между тем, в самом Казахстане ситуация остается более чем сложной



Данияр Ашимбаев, 25 сентября



Ситуация в мире становится все более напряженной. Конфликт России с Западом идет по сценарию эскалации. В ответ на беспрецедентную военную помощь Украине со стороны США и ЕС Путин объявил частичную мобилизацию, которую нужно рассматривать, во-первых, как общее наращивание вооруженных сил в условиях занятости основных контрактных ресурсов и добровольцев на украинском фронте, а во-вторых, как фактор мобилизации общества.

Это совершенно понятный и логичный процесс.



Здесь мы видим две тенденции: с одной стороны, немало россиян спокойно и даже с энтузиазмом восприняло призыв, с другой - несколько десятков тысяч человек, не настроенных на участие в боевых действиях, бросились из России, прежде всего в страны ближнего зарубежья - Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан и Кыргызстан. С начала года только в Казахстане осело около двух десятков тысяч россиян. Статистика тут запутанная: есть "транзитчики", которые едут через нашу страну в другие (причем, среди них немало туристов, а не только эмигрантов), а есть трудовые мигранты, которые хотели бы поработать (в т.ч. онлайн) в спокойных условиях вне санкций. Полной картины нет, тем более что из зимней и весенней волны многие уже вернулись.



Где-то эмоции, где-то расчет, и это все можно понять. Понятна и истерика со стороны национал-популистов, которые боятся влияния российской миграции на языковую ситуацию в стране и "внедрения пятой колонны Путина" (что достаточно нелепо, но логика никогда не была сильной стороной данной категории граждан).

Можно даже поиронизировать на тему того, что в январе российская армия спасала Казахстан, а в сентябре Казахстан спасает российских дезертиров.

Между тем, в самом Казахстане ситуация остается более чем сложной.



То, что национальная экономика - вследствие провала многолетних программ диверсификации и импортозамещения - не выдержит возможных прямых или вторичных западных санкций, более чем очевидно. Деквалификация отечественного трудового рынка достигла критического размера. Государственные экономические институты демонстрируют патологическую неэффективность и безыдейность. Растущая инфляция и дефицит по многим товарным позициям давят на социальное самочувствие населения.



Внутренних ресурсов нет не только для модернизации экономики, но и на текущие расходы, что заставляет постоянно лезть в Нацфонд, который дошел до критической отметки.

В этих условиях президент Токаев вынужден отчаянно маневрировать между интересами сверхдержав, чтобы обеспечить нейтралитет страны, использовать ее транзитный потенциал и привлечь инвесторов к развитию отечественной экономики (прежде всего по релокации западного бизнеса из России в Казахстан).

Но делать это приходится к крайне сложных условиях. Помимо мощного внешнего давления существуют такие факторы, как саботаж старых элит и либерально-националистическая оппозиция, ориентированная на Запад и сидящая на его финансировании. Не говоря уже о беглых преступниках, давно переквалифицировавшихся в информационно-пропагандистские рупоры, работающие сразу на несколько хозяев.



И те, и другие, и третьи активно работают с общественным мнением, активно разжигая настроения против союза с Россией и евразийской интеграцией.

Помимо Запада в регионе есть интересы России, Китая и Турции, с которыми нужно считаться, несмотря на то, что они порой диаметрально противоположны.

Референдумы в четырех регионах (Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье) вкупе с мобилизацией серьезно повышают градус глобального конфликта. И нужно исходить из того, что с точки зрения России успешные итоги референдума дают повод для принятия их в состав Федерации, а значит война за них будет понимается как защита территориальной целостности всей России.

Это, в свою очередь, может поставить вопрос о применении устава ОДКБ и обращении за военной помощью к союзникам, в т.ч. к Казахстану, который ряд российских политиков и медийных персон перманентно обвиняет в неблагодарности и намекает на территориальные претензии.

Российское руководство занимает более вменяемую позицию, но очевидна необходимость консультаций между президентами двух стран по поводу экономического и миграционного взаимодействия, а также воздействия референдумов в 4 областях на статус ОДКБ. И насколько известно Токаев намерен в ближайшее время посетить с рабочим визитом. Одновременно идут напряженные консультации с Пекином, Анкарой и Вашингтоном (несмотря на недавно прошедшие встречу с главой КНР и поездку в Нью-Йорк).

В преддверии досрочных выборов, проходящих в беспрецедентно тяжелых внешних условиях и под огромным давлением Токаеву с присущим ему здравомыслием и прагматизмом вновь предстоит удержать и внешний, и внутренний натиск в интересах стабильности и развития страны.