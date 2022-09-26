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Казахстан. Скажи мне, кто твой друг, - Константин Затулин
21:31 26.09.2022

Константин Затулин

26 сентября 2022 |

Парламентарии союзного Казахстана защищают право своих банков кинуть российскую платежную систему "Мир" по принципу "своя рубашка ближе к телу". Не отрицаю. Но тогда просто взвесьте на другой чаше весов все, что относится к прошлому и настоящему русско-казахских отношений. В момент истины дело обстоит именно так. Не хочу углубляться сам ни в политику, ни в экономику, ни в культуру - надеюсь, в Казахстане вся мудрость не исчерпывается самолюбованием в Интернете.

В Казахстане, президент которого недавно в Санкт-Петербурге объяснил нам свое отношение к Донецку, Луганску и др., теперь останавливают транзитные российские фуры и отказывают в обслуживании банковских карт "Мир". В России это заметили. В интервью "Московскому комсомольцу" (21 сентября 2022 г.) я дал понять, что, выслуживаясь таким образом перед Западом, в соседней стране вступают на скользкий путь в отношениях с Россией.

Ни Россия, ни ОДКБ, погостившие в Казахстане по приглашению президента Токаева в начале года, ничем не обидели достоинства Республики, возникшей с нашей помощью в советские годы и обретшей, при нашей же поддержке, независимость в 1991 году. Дело даже не в наших обманутых ожиданиях и обидах (на обиженных воду возят), а в разном представлении об эгоистических интересах Казахстана - что ему выгоднее: извлекать пользу из тысячекилометрового соседства с Россией или бить горшки с той, которая рядом, а не за океаном.

Такого безобразия от депутата Государственно думы - называть вещи своими именами - уважаемые коллеги из парламента Казахстана не ожидали, да еще " в канун 30-летия установления дипотношений между РФ и Республикой Казахстан" (то есть очередного трогательного праздника по случаю распада СССР). "Агрессия", "хамство", "невежество" - самые ходовые реплики в мой адрес. Включая, разумеется, требование запрета мне въезда в Казахстан, что не ново.

Ну а по существу? Парламентарии союзного Казахстана защищают право своих банков кинуть российскую платежную систему "Мир" по принципу "своя рубашка ближе к телу". Не отрицаю. Но тогда просто взвесьте на другой чаше весов все, что относится к прошлому и настоящему русско-казахских отношений. В момент истины дело обстоит именно так. Не хочу углубляться сам ни в политику, ни в экономику, ни в культуру - надеюсь, в Казахстане вся мудрость не исчерпывается самолюбованием в Интернете.

Вы думаете, мы не видим разницы между вашими мыслями и действиями в эти трудные для России времена и поведением хотя бы властей и народа Сербии? В отличие от Казахстана - отделенной от нас странами НАТО, не связанной с нами ни членством в ОДКБ, ни в прошлом Советском, ни в нынешнем Евразийском союзе.

Может быть, соблюдая невинность в конфликте, политические и общественные деятели Казахстана в эти дни душой переживают за Россию или за гражданское население Донбасса, Запорожья, Херсона, организуя и направляя туда конвои с гуманитарным грузом? Поверьте, мы бы нисколько не обиделись, если бы такую же гуманитарную помощь вы отправляли бы и по другую сторону фронта, в бывш. УССР. Даже помогли бы. Ау, не слышу! Слышу злорадство: "свою "обеспокоенность" и "неудовольствие" пусть депутат побережет для собственной банковской системы… Прежде чем указывать нам путь, пусть подумает, как ему самому выбраться из санкционного списка" (сенатор Мухтар Кул-Мухаммед).

Очень показательно, что в качестве главного доказательства отсутствия "русофобии" в Казахстане - о которой я не говорил, не собираясь возлагать на весь народ ответственность за игры официальных казахстанских "патриотов", - госпожа Айгуль Куспан из Нижней палаты приводит тот факт, что "только в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло около 10 тысяч россиян - ни власти, ни народ не чинят им никаких препятствий".

Вы что-то путаете, уважаемая коллега. Благодарность за убежище дезертирам из России вполне могут объявить вам в посольствах [бывш. УССР], США и других стран, вовлеченных в борьбу с Россией. Это, конечно, наш позор - дезертиры. Mea culpa. Надеюсь, как-нибудь справимся. Остается вопрос, кто нам в этом больше поможет - гостеприимный для дезертиров Казахстан или негостеприимная Грузия, в столичном аэропорту которой дезертиров встречают как дезертиров?

Прошу вас, не ошибитесь в своем выборе между Россией и западными санкциями. Что бы и кто бы ни утверждал сегодня, даже я, дружба между нашими народами - это достояние истории и надежда на будущее. Не навредите.

Источник - Регнум
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