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Готов ли Эрдоган променять НАТО на ШОС? - В.Надеин-Раевский
22:25 26.09.2022

Готов ли Эрдоган променять НАТО на ШОС?

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

О позициях власти и общества в Турции по вопросу членства в Североатлантическом альянсе рассказывает востоковед Виктор Надеин-Раевский.

Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов дал понять, что Турции для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества следует выйти из НАТО. На данный момент Турция заявку на членство в организации не подавала и имеет довольно неопределенный статус "партнера по диалогу".

О том, может ли Анкара отказаться от членства в Североатлантическом альянсе для того, чтобы вступить в ШОС, обозревателю "Росбалта" рассказал директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

- Может ли Турция в нынешних условиях выйти из НАТО, чтобы вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества?

- Ну, куда она выйдет, если все вооружение у нее натовское, по большей части американское? Что она будет делать с запчастями к этой технике и кто ее будет в этом случае ремонтировать? У Анкары и так много неприятностей из-за покупки российских средств ПВО С-400. Из-за этого, напомню, Турцию отстранили от программы приобретения американских боевых самолетов пятого поколения F-35. Так что турки очень зависят от НАТО и его систем вооружений.

- Насколько я понимаю, для Турции это вопрос еще и политический?

- Дело в том, что многое зависит и от тех требований, которые содержатся в уставе ШОС.

Что касается вопроса о членстве Турции в составе НАТО, то его как раз поднимали члены этого Альянса. В самой Турции дебаты о выходе из него тоже идут давно. В стране есть и сторонники, и противники идеи выхода из Североатлантического альянса.

- Турция сейчас, судя по всему, была поставлена в довольно сложное положение из-за визита в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и теми заявлениями, которые она там делала, в частности, о геноциде армян, что всегда сильно раздражает турок. Может ли ее визит сыграть какую-то роль в том, чтобы подтолкнуть Анкару к выходу из НАТО?

- Теоретически может, но Пелоси не принимает решений, поэтому она может много что говорить… Она, конечно, один из инструментов политики Демократической партии США, отсюда и нынешнее давление на Турцию, но не будем забывать, что это давление началось еще при республиканце Дональде Трампе.

Повторю, вопрос о выходе из НАТО в турецком обществе давно дебатируется, но реальных подвижек в этом направлении пока нет.

- В Турции в следующем году пройдут президентские выборы. Насколько тема выхода из Североатлантического альянса интересна местному электорату?

- Все не так просто. Как я сказал, в стране есть и сторонники, и противники выхода страны из НАТО, но каких-то жестких требований, с демонстрациями и всем прочим - не было. Критика в адрес Альянса там - регулярное явление, там так положено. НАТО их действительно далеко не во всем устраивает, но не более того. Что же касается того, что кто-то может поставить Турции такое условие - о выходе из НАТО, то никто ничего подобного от этой страны потребовать не может.

- Но я хотел спросить, насколько, на ваш взгляд, это электоральная тема в Турции?

- Сторонников выхода там много, но не факт, что они в рядах правящей партии. Оппозиция там тоже скорее проамериканская. Так что если на выборах кто-то сменит эрдогановских исламистов, то не факт, что это будут сторонники выхода Турции из НАТО. Там все-таки больше сторонников того, чтобы оставаться вместе с Западом.

Союзников президента Турции Реджепа Эрдогана, имеющего сейчас низкий рейтинг, пантюркистскую партию Националистического движения сторонником выхода из НАТО тоже никак нельзя считать.

Беседовал Александр Желенин

Источник - Росбалт
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