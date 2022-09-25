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Племянник Елбасы генерал Кайрат Сатыбалдыулы осужден на 6 лет
22:46 26.09.2022

Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к 6 годам

Суд огласил решение по уголовному делу Кайрата Сатыбалдыулы, передает корреспондент Zakon.kz.
Приговор зачитал судья суда №2 района Байқоңыр Астаны Нурлан Баяхметов.

Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе нацхолдингах, нацкомпаниях, нацинституциях, акционером которых является государство, сроком на 10 лет.
Нурлан Баяхметов
Отбывать наказание Кайрат Сатыбалдыулы будет в учреждении средней безопасности.

Срок наказания Сатыбалдыулы исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Сатыбалдыулы меру пресечения "содержание под стражей" сохранить до вступления приговора в законную силу. Время содержание под стражей с 13 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Нурлан Баяхметов
В соответствии с ч. 2 ст. 49 УК РК президенту РК внесут представление о лишении Сатыбалдыулы специального звания генерал-майора органов национальной безопасности РК, а также госнаград, орденов "Курмет" и "Парасат".

Установлено, что в период с 2018 по 2021 год Сатыбалдыулы организовал хищение денежных средств ЦТС путем растраты с использованием служебных полномочий руководящих должностных лиц АО, вступивших в предварительный сговор в качестве исполнителей: председателя совета директоров Мухамеджанулы и президента Бекетова, путем вывода денежных средств АО с заключением фиктивных договоров с подконтрольными осужденным компаниями.
Нурлан Баяхметов
Таким образом, как отметил судья, Сатыбалдыулы, Мухамеджанулы и Бекетов причинили материальный ущерб АО в крупном размере – более 28 млрд тенге.

Также установлено, что в период с 2018 по 2022 год Сатыбалдыулы организовал причинение имущественного ущерба собственнику имущества АО "Казахтелеком" путем злоупотребления доверием и обмана при отсутствии признаков хищения, которые совершил группой лиц по предварительному сговору с Конырбаевым и директором дирекции корпоративного бизнеса АО Муравьевым путем перепродажи услуг телекоммуникации АО и передачи последнему в аренду по завышенной стоимости канала связи через одного единого подконтрольного поставщика "Казахтелеком" – подключение к каналу связи без начисления абонентской платы.
Нурлан Баяхметов
Таким образом, как подчеркнул судья, Сатыбалдыулы, Конырбаев и Муравьев причинили АО "Казахтелеком" материальный ущерб в размере более 12 млрд тенге.

Чингиза Конырбаева и Леонида Муравьева приговорили к двум годам и шести месяцам, а Бекетов и Мухамеджанулы получили шесть лет условно.

20 сентября в ходе судебного процесса по уголовному делу Кайрата Сатыбалдыулы один из адвокатов заявил о заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Конырбаевым и Муравьевым.

Позже в пресс-службе столичного суда сообщили, что Кайрат Сатыбалдыулы вернул компании более 28 млрд тенге и АО "ЦТС" претензий к подсудимому не имеет.

Однако 21 сентября компания ЦТС отказалась считать спор по делу Кайрата Сатыбалдыулы решенным.

22 сентября прокурор Джангельды Есебаев в ходе судебного разбирательства запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет колонии с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе, в судах, органах местного самоуправления, Нацбанке, национальных холдингах и нацкомпаниях, национальных институтах развития сроком на 10 лет.

Оксана Скибан

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664221560


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