Харрис и Кисида выступили с антикитайским заявлением, - Владимир Скосырев

23:21 26.09.2022

26.09.2022

Похороны Абэ превратились в американо-японскую демонстрацию в поддержку Тайваня

Владимир Скосырев



Вице-президент США и премьер Японии провозгласили нерушимый характер военного союза Вашингтона и Токио.

Прощание с видным политиком, ставшим жертвой убийцы, – печальное событие. Но приезд в Японию более 30 иностранных лидеров дал премьеру Фумио Кисиде возможность приватно обсудить с ними международные кризисы. Особый резонанс вызвала встреча с вице-президентом США Камалой Харрис. Осудив "провокации" Китая в Тайваньском проливе, она подтвердила обязательство Америки защищать Японию. Тут возможны разные толкования. Значит, Вашингтон стал рассматривать безопасность Японии и Тайваня в одном пакете? В любом случае церемониал приобрел политический окрас. Реакции Пекина на момент сдачи номера газеты в печать не было.

Как отмечает агентство АР, США держат в Японии военный контингент численностью в 55 тыс. человек. В недавнем интервью телекомпании CBC президент США Джозеф Байден сказал, что США пошлют свои войска для обороны Тайваня, если Китай вторгнется. Но у США нет с Тайванем формального договора об обороне. Чиновники американской администрации неоднократно повторяли, что комментарии Байдена не отражают изменений в политике. Это "замутило воду", так что осталось непонятным, что же все-таки сделают США. Пикантность ситуации придает и то, что, по сведениям Bloomberg, Пекин собирался направить на похороны Абэ бывшего министра науки и технологий КНР Ван Гана.



Ван Ган, вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая (параллельного парламента), сыграл роль в том, что в КНР два десятилетия назад стали разрабатывать технологию электромобилей. Он возглавляет одну из маленьких политических организаций, которым Коммунистическая партия разрешает действовать.



На 27 и 28 сентября у Кисиды запланированы встречи с главой правительства Индии Нарендрой Моди, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Россию будет представлять на похоронах представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.



Харрис и Кисида не ограничились китайской тематикой. Они также обсудили Украину и ракетно-ядерную программу КНДР. Причем Вашингтон и Сеул в данном случае показали весомый военный кулак. В ответ на новые испытания северокорейских ракет ВМС США и Южной Кореи проводят совместные военно-морские маневры. В них участвует группа американских кораблей, в том числе авианосец.



После трехдневного пребывания в Японии Харрис посетит Южную Корею и встретится с ее президентом Юн Сок Елем. Хотя Юн несколько подмочил свою репутацию, крепко выругавшись по адресу то ли американских, то ли своих законодателей, переговоры, как полагают комментаторы в Азии, пройдут гладко. Главной задачей американского вице-президента будет тонкая работа по сглаживанию разногласий между союзниками – Южной Кореей и Японией. Отношения между ними напряжены наследием японской оккупации Кореи вплоть до поражения Японии во Второй мировой войне. Корейцы добиваются компенсации за принудительный труд на японских заводах и в шахтах и сексуальное рабство.



Байден недавно встречался с глазу на глаз с Кисидой и Юном. Как пишет американская пресса, он жаждет, чтобы союзники уладили спор и создали единый фронт против Китая.



В беседе с "НГ" профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов отметил: "Присутствие на похоронах большого числа иностранных лидеров само по себе не может быть триггером повышения международной роли Японии. Похороны есть похороны, и тут сказывается эффект сочувствия Японии. На мой взгляд, на первый план выходит гуманитарная составляющая. Но в то же время траурное событие стало площадкой для встреч Кисиды как с нынешними руководителями государств, так и с теми, кто покинул свой пост, например, с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Этот диалог, думается, будет в основном вестись за закрытыми дверями и носить характер неформального обмена мнениями. При таком порядке контактов и учитывая гуманитарный характер события, нельзя исключать, что Харрис на переговорах с южнокорейским премьером Хан Док Су в Японии удастся приблизить замирение Сеула и Токио".



Касаясь поездки Швыдкого, эксперт сказал, что в Японии он широко известен и, будучи не политической фигурой, не вызывает никакого отторжения со стороны официального Токио. Поэтому отправка Швыдкого – правильный шаг Москвы.