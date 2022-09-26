Узбекистан и Кыргызстан подписали совместный протокол по границе, но... делимитация и демаркация продолжаются

23:23 26.09.2022

26 сентября 2022



Правительственные делегациями Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы подписали совместный протокол.



Согласно информации, протокол позволит начать процедуру согласования проекта нового Договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.



Документ с кыргызской стороны был подписан председателем Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.



"Нам с вами выпала историческая миссия - завершить вопрос делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Это с одной стороны высокая честь, а с другой – большая ответственность", - заявил Ташиев.



Он добавил, что Кыргызстан полностью готов к дальнейшему расширению политических, торгово-экономических, инвестиционных, транспортных, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном.



Абдулла Арипов подтвердил полную решимость узбекский стороны по согласованию проекта Договора по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.



"Правительственные делегации двух республик, потрудившись на славу, проделали кропотливую работа по согласованию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы. Уверен, что завершение процесса делимитации еще раз подтвердит нерушимость нашей вечной дружбы и поистине братских отношений", - сказал Абдулла Арипов.



Кроме того, Жапаров обсудил с Ариповым демаркацию узбекско-кыргызской границы. Стороны также обсудили визит Мирзиеева в Кыргызстан.



Ранее сообщалось, что Абдулла Арипов 26 сентября прибыл в Кыргызстан. В ходе рабочей поездки премьер-министр принял участие в совместном заседании правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации.