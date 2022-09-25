Newsweek: Неужели Запад сам обеспечил себе грядущей зимой повышение цен на энергоносители?

00:03 27.09.2022

Newsweek

США



Неужели Запад сам обеспечил себе грядущей зимой повышение цен на энергоносители?



С европейским запретом на страхование продажи российской нефти танкерным флотом ее стоимость вырастет до 200 долларов за баррель, пишет Newsweek. Так, пытаясь покарать Россию, Запад "наградил" себя более дорогим черным золотом.



Дэниэл Депетрис



Мировое предложение нефти начинает догонять спрос. Баррель марки Brent подешевел почти на 30% по сравнению с максимумом в 127 долларов от 8 марта и стабилизировался возле отметки в 90 долларов. Этот сдвиг сбил цены на бензин для американских потребителей и принес долгожданное облегчение после того, как инфляция подскочила на целых 8,3% - сильнее, чем ожидалось. На момент написания статьи средняя цена за галлон обычного бензина по стране упала с 5,02 до 3,67 доллара.



Однако откупоривать шампанское еще рано. Мировой рынок нефти подвержен сильным колебаниям и может перечеркнуть оптимистичные прогнозы за считанные дни. И риск, что Запад уже к концу года снова окажется в затруднительном положении, весьма высок. Причем, по иронии судьбы, спасибо за повышенные цены на бензин надо будет сказать ближайшим союзникам Вашингтона в Европе.



31 мая после нескольких недель напряженных переговоров Европейский союз запретил импорт морской нефти из России на ближайшие полгода. Но еще более важным пунктом шестого пакета антироссийских санкций ЕС стал запрет на страхование грузовых судов с российской нефтью в любую точку мира. Иными словами, ЕС и Великобритания не только резко сократили собственные закупки российской нефти, но воспользовались своей властью в сфере страхования морских грузов, чтобы не пустить Россию на рынки Азии. Логика была такая: Москва лишится возможности заманивать других покупателей - вроде Китая и Индии - большими скидками. Страхование российской нефти станет намного рискованнее - и, как следствие, дороже.



Однако эти же санкции могут дорого обойтись Европе, США и остальному миру. Как и любое другое сырье, базовая цена на нефть зависит от динамики спроса и предложения. Чем меньше нефти на рынке, тем выше спрос. Иными словами, карая Россию за спецоперацию на Украине, Запад невольно наказывает и самого себя.



В первой половине августа Россия экспортировала свыше 6 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Запрет на страхование в ЕС и Великобритании, если сработает четко, лишит рынок почти половины этого предложения. Свои грузы Россия, как и многие другие, страхует у ЕС и Великобритании - в совокупности они охватывают 90% мирового танкерного флота. Лишившись страховки, русским придется либо завести собственные танкеры, либо искать альтернативных страховщиков - возможно, в Индии.



Как и следовало ожидать, трудности с экспортом нефти причинят Путину невиданную доселе экономическую боль. А еще - взвинтит цены на нефть по всем направлениям. Россия сможет перенаправить часть нефти другим покупателям, но едва ли альтернативные поставщики восполнят баррели, выбывшие с рынка из-за страховых ограничений ЕС и Великобритании. От резкого падения мировое предложение не спасет даже крупнейший в мире производитель нефти Саудовская Аравия: не хватит краткосрочных резервных мощностей. И даже будь у Эр-Рияда такая возможность, далеко не факт, что он ею воспользуется (учитывая доходы Aramco в этом году особых стимулов к сотрудничеству у саудовцев не наблюдается).



По всем этим причинам энергоаналитики предрекают, что с европейским запретом на страхование нефть подорожает до 200 долларов за баррель. Столь резкий скачок - последнее, чего хотят американские чиновники в год выборов. Бурю на энергетических рынках Вашингтон пытается унять потолком цен: это удержит российскую нефть на рынке, но ограничит доходы Москвы. Крупнейшие экономики "Большой семерки" официально одобрили план 2 сентября и надеются воплотить его к концу года.



Но нерешенные вопросы особого доверия к этой схеме не внушают. Во-первых, квоты на глобальный товар воспримут в штыки Китай, Индия и страны так называемого Глобального юга - исторически они всегда были против санкционных мер Запада. Кроме того, возникнут неизбежные разногласия из-за того, какой назначить предел, и что делать с теми, кто откажется его соблюдать. Наконец, Путин наверняка примет ответные меры - воспользовался же он уже статусом России как крупного производителя газа и причинил Европе экономический ущерб. Российский лидер уже пообещал, что ни нефть, ни газ, ни уголь "агрессивно настроенным" государствам Москва поставлять не будет.



США и их европейские союзники сами загнали себя в угол. Мы можем лишь надеяться, что картель покупателей российской нефти сработает, как и задумано. Потому что в противном случае Запад лишь усугубит свой энергетический кризис, запретив европейским и британским страховщикам сотрудничать с российским нефтяным сектором. Так что этой зимой на бензоколонке придется раскошелиться.



Дэниел Депетрис - научный сотрудник Defense Priorities и международный обозреватель в Newsweek и Chicago Tribune