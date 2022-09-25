Поделились "по-братски": Италия впервые выбрала в премьеры женщину

00:08 27.09.2022 Какой политики ждать от Джорджи Мелони



Наталия Портякова



Выборы в Италии завершились так, как и сулило большинство прогнозов, - уверенной победой ультраправых "Братьев Италии". Эта сила заручилась поддержкой более 26% избирателей и совместно с партнерами по коалиции обеспечила себе свыше 44% голосов, что открывает путь в высшую власть первой в истории Италии женщине - лидеру "Братьев" Джордже Мелони. Как рассказал "Известиям" один из депутатов новой правящей коалиции, резкой смены курса в отношении Москвы при новых властях ждать не стоит, однако в этом вопросе Рим точно займет "менее экстремальную" линию, особенно если такой тренд зададут Берлин и Париж. Чего еще можно ожидать от новых итальянских властей - в материале "Известий".



Ушли в отрыв



Правая партия Джорджи Мелони завоевала лидерство на досрочных выборах



В ночь на 26 сентября, когда в штабе "Братьев Италии", расположенном в одном из фешенебельных отелей Рима, огласили первые данные прошедших накануне выборов, Джорджа Мелони обратилась к соратникам: "Для многих из нас это ночь гордости, искупления, слез, объятий, мечтаний и воспоминаний".



Утро понедельника лишь подкрепило оптимистичные выводы экзитполов: подсчет большинства голосов принес "Братьям" свыше 26% голосов, а вкупе с коалиционными партнерами - "Лигой", "Вперед, Италия" и небольшой центристской партией "Мы умеренные" - правоцентристы заручились чуть более 44% голосов. Второй ближайший конкурентный альянс остался далеко позади: левая Демократическая партия с тремя мелкими партнерами получила только 26%. "Движению пяти звезд", некогда крупнейшей одиночной силе в итальянском парламенте, голосование принесло около 15%. Наконец, еще один предвыборный союз, связавший "Партию действия" и "Италия Вива", получил менее 8%.



На фоне столь оглушительного разрыва соперникам не осталось ничего другого, кроме как признать свое поражение (но не поздравить конкурентов). "Это печальная ночь для страны. Правые получили большинство в парламенте, но не в стране", - отметила, к примеру, член Демпартии Дебора Серраччиани, очевидно, подразумевая рекордно низкое число итальянцев, пришедших на участки для голосования.



По официальным данным, явка на нынешних выборах в Италии составила 64% - на 10% ниже, чем в ходе прошлого голосования 2018 года, став действительно непривычно слабой для страны, всегда отличавшейся высокой активностью избирателей.



Сила - в правых: кто может стать новым премьером Италии

И как смена руководства повлияет на отношения республики с Россией



Впрочем, шпильки со стороны разгромленных конкурентов вряд ли уже могли омрачить ночь триумфа для "Братьев Италии". Тем более, что, по словам старшего научного сотрудника института международных исследований МГИМО Елены Масловой, поддержка правых в стране действительно достаточно сильна.



- Все остальные участники, за исключением Мелони, которая ни разу не была во власти, по сути, представляли гонку бывших премьеров: эти политики себя уже продемонстрировали и не устроили итальянцев, которые хотят перемен и обновления. Вот эта жажда перемен и определила исход выборов в пользу Мелони - ее программа оказалась достаточно свежей, с новаторскими предложениями, - объяснила эксперт "Известиям".



У страха Брюсселя глаза велики



При этом долго упиваться победой правым будет некогда, что, к слову, признала и сама Мелони, которой как лидеру победившей партии предстоит стать первой в истории Италии женщиной-премьером. "Это отправная точка, а не финишная черта, с завтрашнего дня мы должны доказать свою состоятельность", - подчеркнула лидер "Братьев" еще в воскресную ночь.



Правоцентристская коалиция победила на выборах в Италии



Неотложных дел у Италии, как и у большинства стран Европы, и правда, накопилось немало - это и стремительный рост цен на энергоносители, из-за которого по стране уже прокатилась череда акций протестов, и необходимость продолжать реформы, под которые Рим подписался при уходящем правительстве ради получения новых траншей от Евросоюза на восстановление экономики после COVID. К слову, в Брюсселе долго и упорно опасались, что, придя к власти, итальянские правые затеют пересмотр уже согласованной сделки с ЕС. Но Мелони еще до выборов пообещала, что коалиция, вероятно, лишь несколько скорректирует план без сотрясания основ.



Тем не менее в Евросоюзе будто загодя настраивались на то, что с победой ультраправых в Италии отношения Брюсселя с Римом ждет неминуемое охлаждение. Такой прогноз отчасти строился на самом факте принадлежности "Братьев" к ультраправым, в рядах которых позитивное отношение в Евросоюзу всегда считалось моветоном, что отчасти отражалось и в некоторых заявлениях членов коалиции.



Конечно, Джорджа Мелони давно успела сгладить наиболее острые углы - к примеру, отринула идею о выходе из зоны евро. Но некоторые вещи, вроде негативного отношения к представителям ЛГБТ и мигрантам, остались незыблемыми. На днях лидер "Лиги" Маттео Сальвини, который вполне может вновь возглавить МВД Италии, дал понять, что ждет не дождется возобновления своей прежней политики по недопущению в итальянские порты судов со спасенными на море мигрантами.



В Кремле оценили победу правоцентристов на выборах в Италии



Вдобавок к хорошо известному возмущению еврочиновников жесткой антимигрантской линией нынешних победителей традиционно примешивалось и их недовольство тем, что правые силы не сполна разделяют общие демократические ценности ЕС. Особенно Брюссель настораживало слишком теплое отношение Мелони к тому, кого мейнстрим давно занес в разряд enfаnt terrible всего блока - венгерскому премьеру Виктору Орбану. В начале сентября именно евродепутаты от "Братьев Италии" в Европарламенте проголосовали против резолюции, осуждающей Венгрию как "гибридный режим избирательной автократии". Неудивительно, что господин Орбан стал одним из первых, кто отправил Джордже Мелони поздравления с победой на выборах, отметив, что "в эти трудные времена нам как никогда нужны друзья, которые разделяют общее видение и подход к вызовам Европы".



Чуть-чуть считается



Одним из главных вызовов для Европы, разумеется, служит ситуация вокруг Украины. И тут итальянских ультраправых, как и власти Венгрии, также заранее винили в излишней лояльности к Москве. Все три основные силы победившей ныне коалиции - "Братья", "Лига" и "Вперед, Италия!" - осудили действия России и поддержали антироссийские санкции. Но при этом они не стеснялись открыто говорить и о вине Запада в раскачивании ситуации и признавать, что санкции против России бьют прежде всего по европейцам.



Ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит, но во главе с Джорджей Мелони Италия точно не будет самым оголтелым критиком России, заметил в разговоре с "Известиями" один из депутатов правоцентристской коалиции.



Итальянский депутат спрогнозировал дальнейшую политику Рима в отношении Москвы



- В нынешнем международном сценарии Германия и Франция все очевиднее устают от экономических потерь, которые оказывают санкции. Это заставит их выйти на менее экстремальную линию в отношении России, и Италия к такому тренду примкнет. Сейчас сложно представить, чтобы Италия стала первой в этом ряду, но мы точно присоединимся к тем, кто скажет, что, продолжая защищать Украину, мы должны выйти на соглашение и с Россией, - рассказал собеседник редакции.



Евроатлантическая солидарность останется главным пунктом внешнеполитического кредо новой правящей коалиции, добавила Елена Маслова.



- Сальвини и Берлускони, которые бывали в РФ и которые представляют, что это за страна, все еще положительно относятся к России как к стране, невзирая на высказанное разочарование в ее руководителе. Но разочарование - это не демонизация, которая есть у Демпартии. Кроме того, надо принимать во внимание, что это популисты, а тактика и стратегия популистов переменчивы. Это может сыграть в пользу некоторого изменения позиции [в отношении Москвы], - полагает эксперт.



Впрочем, первостепенной задачей для победителей будет создание правительства и разделение постов. Как рассказал "Известиям" итальянский депутат, с учетом масштаба победы "Братьев" в новом кабинете представителям партии должно достаться около половины из двух десятков министерств, включая ключевые посты главы минобороны и министра экономики.



При этом пост главы МИДа, скорее всего, отойдет, по словам источника, представителю "Вперед, Италия!" Антонио Таяни, в прошлом возглавлявшему Европарламент. Но не исключено, что Джорджа Мелони поборется и за назначение на главный внешнеполитический пост своего однопартийца Джулио Терци, который был главой МИДа в правительстве Марио Монти в 2011–2012 годах, или Адольфо Урсо, бывшего замминистра в ряде ведомств в нескольких правительствах Берлускони. Источник - Известия

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