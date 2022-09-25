Территории быв. Украины войдут в новый Крымский федеральный округ. Полпредом президента в нем станет Дмитрий Рогозин

07:42 27.09.2022

"Ведомости": Рогозин может стать полпредом Крымского округа, в который войдут новые территории



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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом после референдумов о присоединении к России, сообщили источники "Ведомостей". По информации газеты, новым полпредом президента может стать бывший вице-премьер, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и сам Дмитрий Рогозин не ответили запросы о комментариях.



Источники "Ведомостей" утверждают, что решение по назначению господина Рогозина будет принято в ближайшее время и "оно с большой вероятностью будет положительным". Один из собеседников объяснил, что создание нового федерального округа связано с "непростой ситуацией", а управлять ими должен "политический тяжеловес". Источник в "Роскосмосе" сказал газете, что экс-глава госкорпорации "желал бы этого назначения". По данным "Ведомостей", пока нет намерений давать новому полпреду полномочия на уровне правительства, например, по совмещению должностей в Кремле и кабмине. Один из источников напомнил, что восстановление территорий курирует вице-премьер Марат Хуснуллин.



58-летний Дмитрий Рогозин работал вице-премьером в 2011–2018 годах. Он возглавлял "Роскосмос" до 15 июля 2022 года. Господин Песков после увольнения господина Рогозина отмечал, что у него "будет новая работа".



Пятидневные референдумы о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР и подконтрольных российским военным частях Херсонской и Запорожской областях завершатся сегодня, 27 сентября. Все они уже признаны состоявшимися.



О референдумах - в материале "Ъ" "С явочным в порядке".



Леонид Уварчев