Почему сняли погранзаставы на кыргызско-таджикской границе. Пояснение ГКНБ КР

08:03 27.09.2022

26 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Приграничные конфликты



Накануне главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры.



По итогам встречи была достигнута договоренность снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы в местностях пограничных застав "Тамдык" (КР) и "Бедак" (РТ), постов "Булак-Башы" (КР) и "Кех" (РТ), постов "Катта-Туз" (КР) и "Каракчикум" (РТ), постов "Ак-Сай" в местности Чайхана (КР) и "Шаршара" в местности Ходжаи-Аъло (РТ). Здания и сооружения указанных подразделений будут законсервированы.



В пресс-центре ГКНБ объяснили, что этот протокол является временным и действует до полного завершения процесса делимитации и демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.



"Сейчас охрана кыргызско-таджикской государственной границы на этих участках осуществляется подвижными пограничными нарядами сторон, которые будут нести службу вдоль границы строго по указанным и согласованным сторонами маршрутам", - пояснили в ведомстве.



Согласно подписанному протоколу, стороны обязуются не допускать нахождения на этих участках приграничного населения обеих стран, что исключает ведение какой-либо хозяйственной и любой иной деятельности до полного завершения юридического оформления границы.



ГКНБ призывает общественность не поддаваться необоснованной, несоразмерной огульной критике достигнутых результатов переговоров сторон, деструктивным призывам и лозунгам, заинтересованных в сохранении напряженности на границе сил, которых хватает в КР и РТ.



"Продолжается работа комиссий сторон по делимитации и демаркации границы. Призываем общественность проявить свою гражданскую позицию, не быть инструментом манипулирования заинтересованных в эскалации обстановки деструктивных сил и помочь властям республики в скорейшем взаимовыгодном и мирном решении спорных пограничных вопросов", - заявили в госкомитете.



Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.



Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.