Турция намерена облегчить финансовое бремя Сирии, - Игорь Субботин

08:21 27.09.2022

Эрдоган не против частичных экономических контактов с Дамаском

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Власти Турции работают над сценарием частичной нормализации экономических отношений с официальным Дамаском, сообщили источники арабских изданий. По их словам, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы расширить каналы взаимодействия с правительством Башара Асада в условиях, когда восстановление полноформатных дипломатических связей выглядит невозможным в силу репутационных причин. В экспертной среде полагают: торговля хотя бы между подконтрольными правительству и лояльными Турции оппозиционными районами Сирии могла бы принести свою пользу.

О том, что Анкара просчитывает перспективы "экономической нормализации" с соседом, сообщили источники "Аль-Ватан". По их словам, Турция прорабатывает пути преодоления тупика в двусторонних отношениях, возникшего после 2011 года, когда она деятельно поддержала вооруженную оппозицию на фоне решения властей отказать своим критикам в переговорах и поиске компромисса. Собеседники "Аль-Ватан" в то же время пояснили, что открытие экономических шлюзов может оказаться одним из наиболее важных подходов к сирийскому досье в условиях, когда восстановление полноценных дипломатических каналов является невозможным. Кроме того, по их словам, есть шанс, что деловое взаимодействие обеспечит почву для политической "оттепели".



В рамках этих инициатив Турция настаивает также на реинтеграции оппозиционных формирований, которые находятся в подответственных ей районах Сирии, путем создания некого военного совета и единого экономического департамента для управления ресурсами и взаимодействия с людьми Асада. На этом фоне, по словам наблюдателей, радикальные группировки, которые контролируют северо-западные районы Сирии, начали убирать некоторые заграждения, препятствующие транспортному соединению между правительственными территориями и оппозиционными анклавами. Источники издания "Аль-Ватан" утверждают, что это явный шаг к открытию более широкого гуманитарного взаимодействия.



Соответствующие признаки дают понять, что речь может идти прежде всего о выстраивании экономического канала связи между повстанческими форпостами и регионами Сирии, вернувшимися под контроль центрального правительства Арабской Республики.



После переговоров президента России Владимира Путина и Эрдогана, которые прошли 5 августа в Сочи, региональные издания стали распространять более уверенные сообщения о том, что в Анкаре обсуждается возможность налаживания непосредственных контактов с руководством соседнего государства. Одной из причин их источники называли желание Анкары согласовать договоренности в сфере безопасности и нейтрализовать угрозу курдских военизированных формирований, которые сосредоточены на северо-востоке Сирии и претендуют на полуавтономный статус на фоне активной военной и финансовой поддержки со стороны американского руководства. Тем не менее турецкие официальные лица дали понять, что торопить события не стоит.



Так, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отмечал, что прямая встреча между Эрдоганом и Асадом еще не планируется, однако контакты между властями Сирии и Турции в настоящее время поддерживаются исключительно по линии спецслужб. То же самое не так давно сказал официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. "В настоящее время нет планов организации политических контактов с Сирией. С ее представителями поддерживает контакты разведка (со стороны Анкары речь идет прежде всего о Национальной разведывательной организации. – "НГ"). Позиция Турции в отношении Сирии известна. Продолжается астанинский процесс, проводятся работы по подготовке Конституции", – отметил чиновник.



Как предположил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, товарооборот между Дамаском и Анкарой может быть налажен как раз через зоны турецких операций. "Турецкий экспорт в эти районы уже равняется 2 млрд долл. в год, то есть это фактически равно товарообороту между Турцией и Сирией до войны, поэтому, конечно, если будут открыты пункты пропуска, будут работать пограничные КПП и начнется открытое движение товаров, услуг и тому подобного, естественно, это разморозит ситуацию и позволит Сирийской Арабской Республике получить дефицитную продукцию, которая туда попасть не может, – пояснил аналитик. – Серые зоны турецких протекторатов позволяют это делать".



По его словам, полная нормализация между соседями невозможна по той же причине, что и у ряда стран региона, которые считают оппозиционную Национальную коалицию единственным законным представителем сирийского народа. "Они не рассматривают президента Асада как легитимного главу государства, поэтому и контакты с ним затруднены, – пояснил Семенов. – Многие игроки заявляли с начала войны в Сирии, что считают легитимными такие оппозиционные структуры, как Национальная коалиция. Это осложняет для таких стран, как Турция, ведение диалога с Дамаском, то есть они не собираются менять свою позицию. Тем более что в турецком Газиантепе работает временное правительство Сирии, поэтому Анкаре нельзя резко развернуться".



Как напоминает собеседник "НГ", турецкая сторона однозначно озвучивала условия, на которых она может признать правительство в Дамаске. "Оно должно быть новым и инклюзивным, то есть превратиться в орган, куда войдут представители оппозиции. В этом случае она будет готова нормализовать отношения с Дамаском в полной мере", – напомнил Семенов.



26.09.22