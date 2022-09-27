Путь комик-президента: от слуги народа через узурпацию власти до изгоя нации, - В.Скачко

09:20 27.09.2022 27.09.2022



Владимир Скачко



Во вторник, 27 сентября 2022 года, заканчивается референдум в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, который означает, что Украина через три дня окончательно потеряет 20% своей территории. Каждый пятый квадратный километр уйдет в Россию. Навсегда.

Это реальный распад страны, олицетворением которого стал человек, которого в своих петициях на сайте президента народ просит уже не сохранить государство, а просто на официальных встречах переодевать замызганную камуфляжную майку в обычный протокольный костюм. Так и пишут: "надень человеческий костюм". Чтобы не позорить страну и не выглядеть напоследок воинственным злыднем, который пыхато (по-русски – напыщенно) надувает щеки, изрыгает проклятия и просит, просит, просит. Не себе избавления и народу и стране благоденствия, а оружия и денег, денег и оружия, которые продлят его власть, но окончательно уничтожат Украину.



Шило на мыло



Но в этой просьбе народа есть глубокий смысл – украинцы просят президента страны хотя бы внешне вернуться в тот образ надежды, в который они весной 2019 года поверили и за который отдали более 73% голосов. Потому что очень хотели перемен и именно избавления от тотальной лжи, войны, издевательств над телом и духом, на которых держался прежний президент, очень точно названный "барыгой".



Получилось же, что не просто поменяли шило на мыло, бизнесмена на артиста-комика, олигархическую тюрьму на клоунскую кутерьму, а в конечном итоге - школьного учителя Василия Голобородько, который воплощал на телеэкране все чаяния народные, на лже-Нерона по-украински, который смотрит на пожар, пожирающий его страну, с прежним дурацким криком "Слава Украине!", который означает как раз ее ганьбу (позор).



Зовут этого человека, как вы уже, наверное, догадались, Владимир Зеленский. И он каждым своим шагом подтвердил гибельную украинскую традицию: каждый новый президент – хуже предыдущего.

Хотя, казалось бы, куда уже? После "не политика, а ракетчика" и прагматика Леонида Кучмы, который сменил бессмысленного партийного пропагандиста-болтуна Леонида Кравчука, уже в Бозе почившего, кто только не "обiймав посаду" (занимал должность на украинском олимпе). Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Петр Порошенко, каждый – хоть святых выноси: мессийка-пчеловод, бандюк, барыга, и наконец – клоун, который любит, чтобы его сценическое амплуа определяли, как комика.



Слуга народа



Самым скандально заметным достижением клоуна-комика стал номер-реприза с игрой гениталиями на рояле, который потом затмило участие в сериале "Слуга народа". О школьном учителе, который на волне народных ожиданий стал президентом страны и действительно изменил ее: отогнал от кормушки олигархов и МВФ, приструнил расшалившуюся от безнаказанности чиновничью шваль, вернул веру в свою страну тем, что начал хоть немного заботиться о народе.

Этого ждали и от реального президента Зеленского, который начал активно политически юзать бренд "слуги народа", создал одноименную партию и вместе с нею на остатках популярности и веры в себя победил на парламентских выборах так сокрушительно, что впервые в истории Украины получил монопартийное большинство в парламенте. И получил, следовательно, автоматическую возможность все менять в стране, не озираясь на другие провалившиеся и обанкротившиеся политические силы, которые только завистливо щурили подслеповатые от жадности глазенки, глядя вослед ракете, взмывающей в невиданную доселе политическую высь.

И Зеленский победил и что называется приступил к властвованию. А уже через полгода стало понятно, что он - не просто копия предшественников (конкретно – Петра Порошенко), но и всех остальных тоже, он – усовершенствованный вариант всего прежнего.

Через несколько месяцев после того, как Зеленский отказался что-либо менять, кроме персоналий у кормушки и государственного корыта (там все хлебные места заняли либо его "друзья детства" либо выходцы из "Квартал 95", его сценической шайки-лейки, с которой он подчас весьма талантливо покорял зрителей), что никаких кардинальных перемен в улучшении жизни страны и народа, ничего из того, на что наделся народ, не будет.



Апгрейд вместо обновления

У Зеленского, все уже забыли об этом, были четыре главные обещания: 1) мир в Донбассе; 2) победа над нищетой; 3) наказание прежних коррупционеров и преступников; 4) деолигархизация страны в интересах народа.



Сегодня уже очевидно, что он в полной мере не выполнил ни одного. Даже нынешняя борьба с олигархами – Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Виктором Медведчуком, тоже зачисленным Зеленским в олигархи, и прочей олигархо-мелюзгой рангом помельче - это всего лишь сведение счетов и шаги по дальнейшей узурпации власти.

Причем тоже не в интересах страны или ее экономики, а в пользу иностранных кураторов и заказчиков, которые, уничтожая олигархов, убирают последних конкурентов на экономической ниве Украины. Да-да, объективно так получилось, что подвластная Западу власть практически за бесценок распродала и передала западным, назовем их так для приличия, "инвесторам" все лакомые куски госсобственности, и только олигархи, владеющие своими газетами, заводами и пароходами, объективно превратились, как ни противно это констатировать, в последнее препятствие на пути западников к тотальному разграблению Украины. Они не хотели отдавать свое "кровное" за бесценок, а меняли его хотя бы на гарантии собственной безопасности. Вот этим Зеленский сегодня и занимается – раскуркуливает (раскулачивает) последних магнатов укро-олигархического бизнеса в угоду Западу.



Сегодня также уже очевидно, что:

- никакого качественно иного обновления власти в Украине не было, а был проведен хорошо просчитанный и максимально точно воплощенный ее апгрейд по принципу "этот сломался, несите второго". Протрухлявившийся оригинал меняли на усовершенствованную копию, которая и доделывает сегодня то, что вчера не было сделано предшественником.

Все! Ничего больше. И копия делает это более успешно. К радости кукловодов и заказчиков;

- в качестве копии избран крайне амбициозный и самовлюбленный, страдающий манией величия и комплексом неполноценности одновременно, злобный и мстительный, мелочный и придирчивый лицедей, амплуа которого – комик. А это, как сказал известный режиссер и глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, отлично разбирающийся в сортах го.., пардон, в тонкостях актерской братии, самое сложное в профессии. Потому что комик все время должен смешить и срывать аплодисменты. Комик, который не смешон и которому не хлопают, - это провал. Это делает человека крайне чувствительным к славе, к народной любви и признанию, грубо говоря, аплодисментозависимым.



Вот такой любящий овации и поклонение человек сегодня и правит Украиной. Ему мало ее насиловать – ему нужно, чтобы она благодарила его даже за извращения. Он очень страдает, если его окружение не мастырит ему "благодарную и любящую толпу украинцев", с которой "можно встретиться". Вспомните растерянное издерганное страхом и неуверенность лицо президента Зеленского в Изюме, куда он смело поехал после якобы успеха Харьковского "контрнаступа". Там действительно был успех, и Зеленский, выйдя среди развалин со свитой и прикормленными журналистами, ждал шквала аплодисментов и всенародного обожания с киданием цветов под ноги и чепчиков в воздух. А к нему людей даже не подпустили. Вообще! Охрана из англичан, уже являющаяся и его конвоем, понимала: мягко говоря, могут быть эксцессы, и хорошо, если люди только плюнут в недоуменную рожу победителя…



Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов

Чтобы сорвать проведения референдумов президент Украины Владимир Зеленский лично приказал организовать серию терактов в Херсонской и Запорожской областях, заявил в эфире "Радио России" член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Узурпатор из неоколонии



Однако и совсем уж провальной власть Зеленского назвать нельзя. В чем он действительно преуспел, так это в узурпации власти. За считанные месяцы Зеленский и его "зе-команда" действительно устранила всех политических, общественных и экономических конкурентов и создала сильный государственный механизм, который бесперебойно и жестко подавляет любые очаги даже не сопротивления, а громкого недовольства.



Зачищено политическое и медийное пространство. Запрещена любая оппозиция. Подмяты парламент и суды, включая Верховный и Конституционный. Все подчинено войне с Россией. Стремится к унификации даже духовное пространство, полностью отданное на откуп маниакальным русофобам и клиническим неонацистам, теоретикам и практикам, которые реализуют самые живодерские эксперименты над духовным и культурным миром сограждан. И за всем надзирают сверху, с боков и снизу спецслужбы, которые уже давно переключились с защиты внешних интересов страны на внутренний политический сыск и репрессии против недовольных и критиков режима.

В итоге создан крепчайший каркас власти, который и венчает фигура президента в камуфляжной майке, якобы ведущего войну с Россией не на жизнь, а насмерть.



И в этом – суть режима Зеленского. Его система власти - это типичная неоколониальная администрация, которая набрана не из представителей метрополии, а рекрутирована из соответствующим образом подготовленных прикормленных и рекрутированных аборигенов. Эти люди – как бы граждане Украины, но во власти они служат не интересам страны и ее народа, а тем, кто им платит извне. И как их назвать – грантоедами, соросятами, третьим сектором, гражданским обществом, НПО или НКО – не важно.

Важно то, что они – по сути своей не украинские. Они – глобалисты-неоколониалисты и служат таким, но побогаче и потому заказывающим музыку.



Но власть Зеленского, повторяю реально сегодня крепка, как никогда. Она подавляет все внутри и даже ведет успешную войну с Россией и с частью собственного народа на юго-востоке страны, который скоро уйдет, как его и просили неонацисты по формуле "чемодан, вокзал, Россия". Но только с чемоданом, но и вокзалом. И это уже не предположение, а реальность, данная нам в референдумах.



Единственный изъян власти Зеленского в том, что она и недели не протянет без западных вливаний, потому что Украиной при его президентстве практически потерян политический и экономический суверенитет и проведена деиндустриализация. А "аграрная сверхдержава" в полном объеме госбюджет наполнить не может. Тем более, что на значительной части украинских черноземов идет война, там не до пахоты.



Но как хорошо отлаженный госмеханизм, похожий на дубинку или кистень над территорией, превращенной в полигон для войны на ослабление и истощение России, Украина сегодня Западу выгодна. Ради этого там и затевали всю эту возню с Зеленским. Ради этого ему сейчас и присматривают замену. Такой же набалдашник. Бархатную перчатку на железный кулак.



Президент Зеленский и его стимуляторы

Изгой и смертник нации

Что ждет Зеленского в недалеком теперь уже для него будущем по большому гамбургскому счету? В лучшем случае – бегство из страны и жизнь изгоем. В несколько худшем варианте, но с гарантированной жизнью -- суд и долгий тюремный срок за преступления против человечности и военные преступления против собственного народа.

Он в крайнем обращении к нации сам обрисовал механизм, когда предложил создать международный трибунал для суда над Россией: "Послам тридцати государств - наших партнеров - был представлен проект по учреждению специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства. Сложность привлечения России за это преступление заключается в том, что имеющихся международно-правовых инструментов не достаточно. Нужен именно специальный международный трибунал. И мы очень подробно, очень дотошно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь-трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе".



Совершенно верно сказал "мальчик Зе" - трибунал нужен. Для него, если он, конечно, сможет на него попасть, оставшись в живых. Он-то надеется, что за все сделанное для Запада тот его прикормит, пригреет и даст гарантии безопасности где-то в "хатынке" в Лондоне или в Италии. Но ведь могут передумать, когда "вскроются новые обстоятельства" и осудить.



Да, Зеленскому, видимо, обещаны "хатынка" и неприкосновеннолсть после того, как все рухнет. Как отстегивается и его явно немалая доля при раздерибане страны и передерибане олигархического "майна" (собственности). И многие уже утверждают, что Зеленский – давно миллиардер, которому завидуют многие его предшественники, в том числе и барыга Порошенко или предприимчивый строитель стен экс-премьер Арсений Яценюк, поднявший "ярд зелени" на русофобских фортификациях из колючей проволоки на российской границе.



Но до этого, когда можно будет воспользоваться заработанными на крови богатствами, еще нужно дожить, а он, грубо говоря, слишком много знает, чтобы слишком долго жить – вот беда-то. И если его погонят из власти, то, не исключено, не только поганой метлой, но и автоматными и крайне прицельными очередями. Или в кокс цианидов подмешают. Или подушка взбесится и задушит в порыве альковно-политической страсти. А как легко споткнуться и снесли полбашки, обдолбанной расширяющими сознание веществами, о мраморный дверной косяк в бывшем здании ЦК Компартии Украины…

Короче, тяжела и неказиста жизнь президента-глобалиста на украинских "тэрэнах" (просторах), но он сам ее выбрал и заставил всю страну это непотребство терпеть.



Вместо резюме



А что будет вскорости? А читайте последний журнал "Тime" с фото главкома ВСУ Валерия Залужного на первой полосе, украшенной надписью "Генерал", то есть в общем "главный". Вот к кому, по мнению многих, Запад сейчас присматривается, как к сменщику Зеленского.



А будущее Украины вольно или невольно обрисовал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, когда обещал безразмерную помощь, чтобы нивелировать последствия референдумов, которые урежут территорию Украины.

"Мы усиливаем поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций, больше изоляции России. Я только что обсудил это в разговоре с Владимиром Зеленским".

Ага, на прощание, видимо, обсудил…



Владимир Скачко:

Известный украинский журналист, публицист, политический аналитик Источник - ukraina.ru

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