До создания вируса избирательного действия американским докторам Менгеле остается один шаг

10:14 27.09.2022 АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 27.09.2022



Американцы находятся на завершающем этапе создания биологического оружия нового типа



В сентябре США официально признали проведение на Украине биологических экспериментов на людях – малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц. Это сделала делегация США в Женеве, где проходило совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом сообщил 19 сентября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



Для многих специалистов это признание о бесчеловечных опытах над живыми людьми американских докторов Менгеле неожиданностью не стало. Еще 19 июля российские депутаты и сенаторы обвинили США в секретных опытах над украинскими военнослужащими. Российские специалисты изучили анализы крови пленных украинских военных и выяснили, что те подвергались "секретным экспериментам", превратившим этих людей в "жесточайших чудовищ". Об этом официально заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.



Тогда же депутат Госдумы РФ Ирина Яровая отметила, что в крови украинских солдат обнаружены следы наркотиков и высокие титры по гепатиту А, в каждой пятой исследованной пробе обнаружена лихорадка Западного Нила. "Все это единая система управления и создания жесточайшей машины по убийству, [которая] реализовывалась под управлением Соединенных Штатов…" – сказала Яровая, добавив, что в американских лабораториях могут содержаться образцы птичьего и свиного гриппа, оспы обезьян и коронавируса.



Менее чем через месяц, 11 августа, в медиа появилась информация о том, что в России обнаружен новый гибрид штаммов COVID-19 "омикрон" и "дельта". Об этом рассказал РБК некий американский ученый Дмитрий Прусс. По его словам, "российский дельтакрон" нашли при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. "Этот гибрид пока не был выявлен ни в одной стране, кроме России", – заявил заморский специалист.



Это сразу же вызвало вопросы и очень странные ассоциации. Во-первых, что за заокеанские доброхоты и как подобрали в Америке русским "свой тип" ковида? Во-вторых, каким таким способом "геномные данные" из Питера попадают за океан в эту самую Америку?



Помнится еще несколько лет назад в СМИ прошла волна возмущения заказом Пентагона, т. е. главного военного ведомства США, на сбор генетического материала русских. Тогда в либеральных изданиях изо всех сил пытались высмеять предположения, что специалисты из DARPA собираются сделать специальное биологическое оружие для уничтожения государствообразующего народа Российской Федерации – русских. И это несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин еще 30 октября 2017 года на встрече с представителями Совета по правам человека официально заявил, что иностранцы "целенаправленно и профессионально" собирают биологические материалы россиян. А еще раньше канал RT нашел на сайте американских госзакупок странный тендер: ВВС США искали поставщика образцов РНК и синовиальной жидкости "россиян европеоидной расы". Один из опрошенных изданием экспертов заявил, что американцы пытаются разработать биологическое оружие – вирус, который уничтожит русских…



Стоит напомнить недавнее заявление представителя президента РФ на Дальнем Востоке Григория Куранова о разработке Западом вируса бесплодия для россиян, сделанное 7 сентября во время выступления перед учащимися школ и студентами на Восточном экономическом форуме. Согласно ему, англосаксы хотят с помощью этого вируса бесплодия сократить население России на 100 млн человек. Цель Запада – уменьшить население мира для более комфортного существования "золотого миллиарда". Задача специалистов, создающих вирус для русских, – чтобы в России умер каждый третий житель. "По их подсчетам, в России должно остаться 50 миллионов. [Этого] достаточно для добычи полезных ископаемых, для работы на вредных производствах, а продукты пойдут туда, где вот эти 200 миллионов из „золотого миллиарда" будут жить. Это „трансгуманизм" называется", – заявил Г. Куранов.



Что касается прямой связи между США и появлением короновируса, то в середине сентября (2022 год!) самый авторитетный в мире медицинский журнал Lancet сделал заявление: Covid-19 может иметь лабораторное происхождение, а утечка вируса могла произойти именно из американской биолаборатории. Было также отмечено: "Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV-вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов"!



Увы, сегодня тема экспериментов над людьми в американских биолабораториях, занимающихся бесчеловечными опытами, теряется в потоке сообщений про СВО. Либо специально дискредитируется ориентированной на обслуживание киевского режима пропагандистской машиной – дескать, это русские специально заявляют, чтобы отвлечь внимание от боевых действий. На самом деле подобные заявления делались задолго до начала СВО. И делали их не только российские, но и украинские специалисты.



Напомним выступление на состоявшейся в начале января 2022 года в Бишкеке специальной международной конференции, посвященной вопросам биологической безопасности СНГ, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, на которой он рассказал об американских биолабораториях в СНГ и об опасности, которую они несут. По данным этого спецслужбиста, военные "медики" из США основательно прописались на территории Украины еще в 2005 году – после официального визита тогда еще сенатора от Демократической партии США Барака Обамы, который, посещая Украину, очень интересовался состоянием объектов, в которых хранились результаты биологических исследований советских ученых.



В 2014 году, после госпереворота в Киеве, американские доктора Менгеле свою деятельность на Украине резко активизировали. По словам В. Прозорова, она приобрела колоссальный масштаб. Произошло это во многом благодаря вновь назначенному тогда министру здравоохранения гражданке США Ульяне Супрун, ставленнице американских фармацевтических гигантов. В ее бытность министром американцы создали на Украине центральную референс-лабораторию с хранилищем особо опасных патогенов и разместили ее в Киеве, в одном из самых густонаселенных районов города. В тот период США уже приступили к специальным исследованиям, зашифрованным аббревиатурой UP (Ukrainian Project) – отбору проб биологических образцов граждан из самых разных уголков Украины и воздействия на их организмы особо опасных вирусов.



К американским опытам привлекли 4 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины. В итоге заокеанские специалисты получили 4 тысячи образцов крови жителей разных областей бывшей УССР. Дальнейшие эксперименты с собранным биоматериалом дали им возможность реально оценить угрозы и масштаб распространения инфекции в том или ином районе и создать биологическое оружие избирательного действия для поражения людей с определенным набором генных характеристик.



Документы, которыми располагает Василий Прозоров, однозначно доказывают, что все делается непосредственно американскими микробиологами и вирусологами. Конкретно – учеными из НИИ вирусологии Министерства обороны США и Луисвилльского университета с соответствующим уровнем доступа в сфере биологической безопасности. А украинцев там используют в качестве обслуживающего персонала без допуска на объекты проведения испытаний.



По данным В. Прозорова, в 2016-2017 годах даже насквозь проамериканская Служба безопасности Украины (СБУ), в которой он служил, неоднократно пыталась поднять тревогу, указывая на то, к чему все это может привести. В частности, Управление СБУ Херсонской области, на территории которой располагались несколько таких лабораторий, рапортовало о том, что деятельность американских специалистов имеет все признаки создания биолого-генетического оружия.



Докладные с подтверждающими эти факты документами одна за другой отправлялись в Киев. Ложились на стол начальника департамента контрразведки и даже председателя СБУ. В одной из них говорилось, что из местной биолаборатории в США отправили несколько тысяч образцов биоматериалов жителей области. Официально – для разработки вакцин, адаптированных под местный климатический пояс.



Однако власти в Киеве все доклады игнорировали. Никаких мер по ним не принималось. И это данные не только Прозорова, но и экспертов британской Daily Mail, писавшей в марте сего года, что сын президента США Хантер Байден причастен к финансированию на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов, о чем ранее сообщало Минобороны РФ.



На момент начала СВО подобного рода лабораторий на Украине было не менее 16-18. И с каждым годом к проводимым ими исследованиям привлекалось все больше граждан Украины, превращенных в подопытных кроликов. Именно поэтому в январе 2022 года недавний сотрудник СБУ, жертвуя карьерой и всем прочим, дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что американские специалисты уже находятся на завершающем этапе создания биологического оружия нового типа.



По его информации, США уже получили данные, касающиеся особенностей реагирования конкретных этнонациональных групп на то или иное особо опасное заболевание. И теперь они совершенно точно знают, как на тот или иной вирус будут реагировать, например, выходцы с Западной Украины. И как он будет воздействовать на представителей Восточной Украины, к примеру Харьковской области, генотип которых идентичен генотипу жителей России. Источник - фонд стратегической культуры

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