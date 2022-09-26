 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.09.2022
13:27  Если друг оказался вдруг... "Тяни-токайство" Казахстана, - А.Уваров
13:23  Как выбрать телевизор для кухни, спальни и офиса
11:32  Порваны сразу три нитки "Северного потока". Киты-диверсанты?
11:27  "Радио Свобода" вывалило ушат компромата на Токаева
11:00  В Казахстане отключают вещание российских телеканалов
10:53  Иранцы не готовы уходить с улицы. Власти обвиняют Запад в поощрении беспорядков, - Къ
10:14  До создания вируса избирательного действия американским докторам Менгеле остается один шаг

10:02  Идеология конкуренции как экономическая версия социал-дарвинизма, - В.Катасонов
09:20  Путь комик-президента: от слуги народа через узурпацию власти до изгоя нации, - В.Скачко
09:15  Поможет ли России тайное "оружие" Китая? - Дмитрий Травин
09:11  Минфин Казахстана одобрил увеличенную сумму (20,5 млрд тенге), запрошенную на президентские выборы
08:21  Турция намерена облегчить финансовое бремя Сирии, - Игорь Субботин
08:18  Газовые картели экспортеров и импортеров: баланс или конфликт интересов, - С.Жизнин и др.
08:03  Почему сняли погранзаставы на кыргызско-таджикской границе. Пояснение ГКНБ КР
07:56  Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? - Евг.Косенко
07:42  Территории быв. Украины войдут в новый Крымский федеральный округ. Полпредом президента в нем станет Дмитрий Рогозин
00:08  Поделились "по-братски": Италия впервые выбрала в премьеры женщину
00:05  Чешская промышленность пошла ко дну, - Мартина Коцианова
00:03  Newsweek: Неужели Запад сам обеспечил себе грядущей зимой повышение цен на энергоносители?
Понедельник, 26.09.2022
23:23  Узбекистан и Кыргызстан подписали совместный протокол по границе, но... делимитация и демаркация продолжаются
23:21  Харрис и Кисида выступили с антикитайским заявлением, - Владимир Скосырев
22:46  Племянник Елбасы генерал Кайрат Сатыбалдыулы осужден на 6 лет
22:25  Готов ли Эрдоган променять НАТО на ШОС? - В.Надеин-Раевский
22:23  Министры информации Казахстана: кто в кресле не на своем месте?
21:31  Казахстан. Скажи мне, кто твой друг, - Константин Затулин
20:41  Спасение дезертиров. Оно Казахстану надо? - Данияр Ашимбаев
19:37  Тихий экс-американец Эдвард Сноуден получил российское гражданство
14:36  Кыргызы торжественно в мемориал-комплексе "Ата-Бейит" похоронили членов экипажа танка, погибших в Баткене
14:12  Кыргызы митингуют в... Мюнхене против "таджикской агрессии"
14:08  В Польше раскупили туристические газовые плиты из-за страха голодной зимы
14:04  Bloomberg: План Германии по замене российского газа провалился
14:00  Талибы* стягивают силы к границам СНГ
12:45  Казахстан не будет признавать новые границы России, - МИД РК
11:32  Чего хочет Америка? Несогласных холуйствовать перед США становится все больше, - Елена Пустовойтова
11:21  Командовать ВВС Казахстана теперь будет генерал Руслан Кунуров
11:09  Будет ли Третья Отечественная? - Ростислав Ищенко
11:05  Трамп: "Наша страна катится в ад". В США ширятся протесты против власти либералов
10:36  Нету доверия. Из правительства Киргизии уволен последний таджик (Сабиров)
10:20  "Республика закончилась". На выборах в Италии ожидаемо победила право-популистская коалиция Мелони-Берлускони-Сальвини
09:59  Недоворот в Пекине. Как родился и был опровергнут слух о свержении Си Цзиньпина, - С.Строкань
09:30  ШОС как тренд. Привлекательность растет?, - Николай Кузьмин
08:47  Казахстанский сенатор Кул-Мухаммед осудил слова депутата Затулина о "скользком пути" в отношениях с РФ
08:46  "Назарбаев фонд" подал в суд на Бюро журналистских расследований, OpenDemocracy и The Telegraph
08:02  Баткен. По итогам боев кыргызы насчитали 432 поврежденных дома
07:36  Японцы боятся воевать с Китаем, - А.Кошкин
07:22  Протесты в Иране бросили тень на судьбу "ядерной сделки", - И.Субботин
07:21  Пекин вычищает нелояльный элемент из партии, - Владимир Скосырев
00:50  Фальшивые идолы Америки, - Скотт Гэллоуэй
00:46  Шахноза Мирзиеева выложила фото, где ее мать и муж готовят норин (нарын)
00:40  КазФемида. Объявлен в розыск "кошелек" Сатыбалдыулы мистер Эфенди
00:24  Самоуничтожение? Почему в странах Запада процветает антибелый расизм, - А.Ливри
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иранцы не готовы уходить с улицы. Власти обвиняют Запад в поощрении беспорядков, - Къ
10:53 27.09.2022

26.09.2022,

...
Десятки человек погибли и сотни задержаны во время продолжающихся в Иране уже вторую неделю протестов. Власти намерены положить конец беспорядкам и обвиняют Запад в "поддержке бунтовщиков". ЕС действительно осудил непропорциональное применение силы против протестующих, а США пытаются сделать все возможное для того, чтобы упростить иранцам доступ к интернету и мобильной связи. Между тем протестующие подчеркивают, что на улицы они вышли не по указке извне, а потому что жить так больше нельзя.

"Политические лидеры США и Европы, их персоязычные СМИ поддержали бунтовщиков и мятежников. Они не оставили камня на камне для безопасности нации, они проигнорировали или принизили выход миллионов людей на улицы и площади страны для выражения поддержки режима и своего решительного неприятия хаоса",- говорится в заявлении главы МИД Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана, опубликованном в понедельник в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Протесты в Иране продолжаются уже вторую неделю. Их детонатором стала гибель задержанной полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение хиджаба 22-летней курдянки Махсы Амини. В участке девушке стало плохо, и ее отвезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. Иранские власти утверждают, что девушка была больна. Протесты вспыхнули 16 сентября во время церемонии похорон в родном городе девушки Секкезе и в административном центре Иранского Курдистана городе Сенендедже, а затем распространились практически по всей стране.

По информации ближневосточных СМИ, сейчас протесты проходят примерно в 30 городах Ирана.

За десять дней, по разным данным, в результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка погибли от 41 до 57 человек. Под стражу взяты свыше 1,2 тыс. человек, и задержания продолжаются.

В некоторых университетах преподаватели отказываются выходить на работу, протестуя против задержания своих студентов. Последние же активно участвуют в массовых протестных акциях и призывают сограждан к забастовкам. Соответствующие заявления были опубликованы Советом студенческих союзов. В соцсетях мелькают сообщения, что в некоторых местах полиция переходит на сторону демонстрантов. В воскресенье появилась информация, что один из городов с курдским населением - Ошнавие (провинция Западный Азербайджан) взят под контроль протестующими. Из-за постоянного отключения в Иране соцсетей и интернета в целом полную картину протестов составить трудно, особенно из-за того, что они возникают стихийно. Иногда можно одновременно прочитать свидетельства местных жителей из одной части города, что у них все спокойно, и тут же увидеть кадры столкновений демонстрантов с силовиками в другом районе того же города.

Еще в начале протестов президент Ирана Эбрахим Раиси поручил провести расследование смерти Махсы Амини. А в субботу министр внутренних дел Ахмад Вахиди сообщил, что, согласно медицинскому заключению, девушка не подвергалась побоям. Он выразил сожаление по поводу трагического инцидента, которым воспользовались "те, кто спровоцировали беспорядки и попытались вызвать в стране хаос". Ряд проправительственных медиаресурсов утверждают, что версию избиения раздули оппозиционные СМИ.

Впрочем, причины смерти девушки сейчас уже мало кого волнуют. Изначально иранцы вышли на улицу, протестуя против вмешательства государства в их частную жизнь, они не хотят, чтобы им указывали, что носить и как себя вести.

Лозунг "Женщины, жизнь, свобода" стал символом протеста. Многие женщины в ходе демонстраций снимают хиджабы. При этом социальный протест очень быстро стал политическим. Среди лозунгов появились призывы к смене режима и пожелания смерти верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

На этом фоне президент Раиси заявил в субботу, что нужно "решительно бороться с теми, кто подрывает безопасность и мир в стране". В пятницу и воскресенье в Тегеране и некоторых других городах властями были организованы альтернативные митинги под лозунгами "Смерть США!", "Смерть Англии!", "Американский наемник развязывает религиозную войну", "Хаменеи, прикажи начать джихад!". Однако такая демонстрация лояльности властям не произвела впечатления на внешних наблюдателей.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал применение силы против демонстрантов неоправданным и неприемлемым. "Мы ожидаем, что Иран немедленно прекратит жестокое подавление протестов и обеспечит доступ в интернет, а также свободный поток информации",- говорится в заявлении, опубликованном от его имени в воскресенье. Пока в Брюсселе ограничиваются словами, в Вашингтоне решили помочь иранцам делом. "Мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы упростить иранским гражданам доступ к средствам связи друг с другом, интернет-соединению",- сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC. Неделю назад американский бизнесмен Илон Маск написал в Twitter, что его компания Starlink будет запрашивать исключение из американских санкций для обеспечения работы интернета в Иране. В пятницу Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, расширяющую возможности поставки в Иран коммуникационных услуг. Госсекретарь США Энтони Блинкен не скрывал, что решение принято с целью "противодействия цензуре иранского правительства". "Активируем Starlink",- ответил на эти слова Илон Маск.

"Безусловно, иранцам важен бесперебойный интернет, но они подчеркивают, что выходят на улицу не из-за поощрений извне. Напротив, многие резко отрицательно относятся к попыткам оппозиции из-за рубежа оседлать протест",- сказала "Ъ" доцент Ноттингемского университета в Малайзии Юлия Рокнифард. По ее словам, у людей внутри Ирана годами копилось раздражение. "Иранцы стали иначе относиться к вмешательству властей в их личную жизнь. Они хотят перемен",- добавила она. Эксперт подчеркнула, что до сих пор иранским властям удавалось подавлять протесты, но нельзя исключать любые варианты развития событий.

"Мало кто мог предсказать, что причиной столь массовых протестов будет хиджаб, и никогда не знаешь, что станет точкой невозврата",- заключила госпожа Рокнифард.

"Особенность этих протестов - центральная роль женщин",- сказал "Ъ" научный сотрудник Германского института международных дел и безопасности Хамидреза Азизи. Он отметил, что у правительства есть много репрессивных ресурсов, которые еще не использовались в этих протестах в полной мере, но люди перестали бояться и это принципиальное изменение. Он также добавил, что у этих протестов есть широкая социальная база, так как практически каждая семья в Иране сталкивалась с так называемыми охранителями морали.

Марианна Беленькая

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664265180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждена повестка очередного заседания Сената
- "Необходимо провести разъяснительную работу" - Премьер-Министр дал поручения по вопросам миграции
- Об изготовлении, сроках выдачи подписных листов, а также обеспечении избирательных прав лиц с инвалидностью
- Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу?
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл в Токио
- Кадровые перестановки
- ШОС как тренд
- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Умиралиева Ж.Ж. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"
- Комитетом государственных доходов проведен камеральный контроль в отношении участников Международного Технопарка IT-СТАРТАПОВ "ASTANA HUB"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  