Иранцы не готовы уходить с улицы. Власти обвиняют Запад в поощрении беспорядков, - Къ

10:53 27.09.2022

26.09.2022,



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Десятки человек погибли и сотни задержаны во время продолжающихся в Иране уже вторую неделю протестов. Власти намерены положить конец беспорядкам и обвиняют Запад в "поддержке бунтовщиков". ЕС действительно осудил непропорциональное применение силы против протестующих, а США пытаются сделать все возможное для того, чтобы упростить иранцам доступ к интернету и мобильной связи. Между тем протестующие подчеркивают, что на улицы они вышли не по указке извне, а потому что жить так больше нельзя.



"Политические лидеры США и Европы, их персоязычные СМИ поддержали бунтовщиков и мятежников. Они не оставили камня на камне для безопасности нации, они проигнорировали или принизили выход миллионов людей на улицы и площади страны для выражения поддержки режима и своего решительного неприятия хаоса",- говорится в заявлении главы МИД Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана, опубликованном в понедельник в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.



Протесты в Иране продолжаются уже вторую неделю. Их детонатором стала гибель задержанной полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение хиджаба 22-летней курдянки Махсы Амини. В участке девушке стало плохо, и ее отвезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. Иранские власти утверждают, что девушка была больна. Протесты вспыхнули 16 сентября во время церемонии похорон в родном городе девушки Секкезе и в административном центре Иранского Курдистана городе Сенендедже, а затем распространились практически по всей стране.



По информации ближневосточных СМИ, сейчас протесты проходят примерно в 30 городах Ирана.



За десять дней, по разным данным, в результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка погибли от 41 до 57 человек. Под стражу взяты свыше 1,2 тыс. человек, и задержания продолжаются.



В некоторых университетах преподаватели отказываются выходить на работу, протестуя против задержания своих студентов. Последние же активно участвуют в массовых протестных акциях и призывают сограждан к забастовкам. Соответствующие заявления были опубликованы Советом студенческих союзов. В соцсетях мелькают сообщения, что в некоторых местах полиция переходит на сторону демонстрантов. В воскресенье появилась информация, что один из городов с курдским населением - Ошнавие (провинция Западный Азербайджан) взят под контроль протестующими. Из-за постоянного отключения в Иране соцсетей и интернета в целом полную картину протестов составить трудно, особенно из-за того, что они возникают стихийно. Иногда можно одновременно прочитать свидетельства местных жителей из одной части города, что у них все спокойно, и тут же увидеть кадры столкновений демонстрантов с силовиками в другом районе того же города.



Еще в начале протестов президент Ирана Эбрахим Раиси поручил провести расследование смерти Махсы Амини. А в субботу министр внутренних дел Ахмад Вахиди сообщил, что, согласно медицинскому заключению, девушка не подвергалась побоям. Он выразил сожаление по поводу трагического инцидента, которым воспользовались "те, кто спровоцировали беспорядки и попытались вызвать в стране хаос". Ряд проправительственных медиаресурсов утверждают, что версию избиения раздули оппозиционные СМИ.



Впрочем, причины смерти девушки сейчас уже мало кого волнуют. Изначально иранцы вышли на улицу, протестуя против вмешательства государства в их частную жизнь, они не хотят, чтобы им указывали, что носить и как себя вести.



Лозунг "Женщины, жизнь, свобода" стал символом протеста. Многие женщины в ходе демонстраций снимают хиджабы. При этом социальный протест очень быстро стал политическим. Среди лозунгов появились призывы к смене режима и пожелания смерти верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.



На этом фоне президент Раиси заявил в субботу, что нужно "решительно бороться с теми, кто подрывает безопасность и мир в стране". В пятницу и воскресенье в Тегеране и некоторых других городах властями были организованы альтернативные митинги под лозунгами "Смерть США!", "Смерть Англии!", "Американский наемник развязывает религиозную войну", "Хаменеи, прикажи начать джихад!". Однако такая демонстрация лояльности властям не произвела впечатления на внешних наблюдателей.



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал применение силы против демонстрантов неоправданным и неприемлемым. "Мы ожидаем, что Иран немедленно прекратит жестокое подавление протестов и обеспечит доступ в интернет, а также свободный поток информации",- говорится в заявлении, опубликованном от его имени в воскресенье. Пока в Брюсселе ограничиваются словами, в Вашингтоне решили помочь иранцам делом. "Мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы упростить иранским гражданам доступ к средствам связи друг с другом, интернет-соединению",- сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC. Неделю назад американский бизнесмен Илон Маск написал в Twitter, что его компания Starlink будет запрашивать исключение из американских санкций для обеспечения работы интернета в Иране. В пятницу Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, расширяющую возможности поставки в Иран коммуникационных услуг. Госсекретарь США Энтони Блинкен не скрывал, что решение принято с целью "противодействия цензуре иранского правительства". "Активируем Starlink",- ответил на эти слова Илон Маск.



"Безусловно, иранцам важен бесперебойный интернет, но они подчеркивают, что выходят на улицу не из-за поощрений извне. Напротив, многие резко отрицательно относятся к попыткам оппозиции из-за рубежа оседлать протест",- сказала "Ъ" доцент Ноттингемского университета в Малайзии Юлия Рокнифард. По ее словам, у людей внутри Ирана годами копилось раздражение. "Иранцы стали иначе относиться к вмешательству властей в их личную жизнь. Они хотят перемен",- добавила она. Эксперт подчеркнула, что до сих пор иранским властям удавалось подавлять протесты, но нельзя исключать любые варианты развития событий.



"Мало кто мог предсказать, что причиной столь массовых протестов будет хиджаб, и никогда не знаешь, что станет точкой невозврата",- заключила госпожа Рокнифард.



"Особенность этих протестов - центральная роль женщин",- сказал "Ъ" научный сотрудник Германского института международных дел и безопасности Хамидреза Азизи. Он отметил, что у правительства есть много репрессивных ресурсов, которые еще не использовались в этих протестах в полной мере, но люди перестали бояться и это принципиальное изменение. Он также добавил, что у этих протестов есть широкая социальная база, так как практически каждая семья в Иране сталкивалась с так называемыми охранителями морали.



Марианна Беленькая