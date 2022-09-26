В Казахстане отключают вещание российских телеканалов

11:00 27.09.2022

Один из крупнейших поставщиков телевизионных услуг в Казахстане компания "Билайн" с 5 октября прекращает ретрансляцию российских информационных телеканалов. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщается на официальном сайте провайдера.



"С 5 октября 2022 года на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобер", "Россия К", - говорится в сообщении на сайте провайдера.



Вместо перечисленных каналов пользователям предлагаются "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD". При этом в вещательной сетке остаются Deutsche Welle, BBC и CNN.



Между тем, согласно сообщениям некоторых telegram-каналов, в ближайшем будущем от российского телевизионного контента откажутся и другие операторы.



С чем связана такая мера, не сообщается.