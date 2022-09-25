 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Радио Свобода" вывалило ушат компромата на Токаева
11:27 27.09.2022

"Одноразовый снаряд против России и Китая": кто стоит за компроматом на Токаева
25 сентября 2022

Старт президентской избирательной кампании в Казахстане ознаменовался публикацией в западных СМИ компромата на действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Накануне издание Azattyq.org (среднеазиатский филиал "Радио свобода", иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом) опубликовало "расследование" швейцарской НКО PublicEye, где утверждается, что Токаев тайно владел "подпольным бизнесом", связанными с добычей нефти и редких металлов в Казахстане.

"В распоряжении западных журналистов оказались тысячи электронных писем Токаева и его сына на русском и английском языках, которые были написаны с 2006 по 2014 год. Полученная в результате хакерского взлома переписка проливает свет на бизнес Токаевых, их переводы на счета в швейцарском банке и офшорную компанию, - пишет издание. - Расследователи считают, что сын и племянник Токаева были владельцами на бумаге, а на деле, судя по электронной переписке, одним из „бенефициаров" был сам Касым-Жомарт Токаев".
Казахстанские политологи активно комментируют публикацию портала, финансируемого американским "Радио свобода".

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"Очень своевременный слив, - написал, в частности, политический аналитик Газиз Абишев, отмечая совпадение публикации с "президентской кампанией и геополитическим штормом".
Политолог выделяет несколько групп, кому выгодны игры вокруг подобного компромата. Среди них - коллективный Запад.

"Перевернуть Казахстан, превратив его в бронебойный одноразовый снаряд против одновременно России и Китая, - вполне логичная для стремящихся перестроить евразийскую архитектуру игроков",
- считает Абишев.
В свою очередь, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев назвал появление данной публикации "прямым вмешательством в наше информационное поле техническими методами".

Источник - eadaily.com
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