"Радио Свобода" вывалило ушат компромата на Токаева

11:27 27.09.2022

"Одноразовый снаряд против России и Китая": кто стоит за компроматом на Токаева

25 сентября 2022



Старт президентской избирательной кампании в Казахстане ознаменовался публикацией в западных СМИ компромата на действующего президента Касым-Жомарта Токаева.



Накануне издание Azattyq.org (среднеазиатский филиал "Радио свобода", иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом) опубликовало "расследование" швейцарской НКО PublicEye, где утверждается, что Токаев тайно владел "подпольным бизнесом", связанными с добычей нефти и редких металлов в Казахстане.



"В распоряжении западных журналистов оказались тысячи электронных писем Токаева и его сына на русском и английском языках, которые были написаны с 2006 по 2014 год. Полученная в результате хакерского взлома переписка проливает свет на бизнес Токаевых, их переводы на счета в швейцарском банке и офшорную компанию, - пишет издание. - Расследователи считают, что сын и племянник Токаева были владельцами на бумаге, а на деле, судя по электронной переписке, одним из „бенефициаров" был сам Касым-Жомарт Токаев".

Казахстанские политологи активно комментируют публикацию портала, финансируемого американским "Радио свобода".



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"Очень своевременный слив, - написал, в частности, политический аналитик Газиз Абишев, отмечая совпадение публикации с "президентской кампанией и геополитическим штормом".

Политолог выделяет несколько групп, кому выгодны игры вокруг подобного компромата. Среди них - коллективный Запад.



"Перевернуть Казахстан, превратив его в бронебойный одноразовый снаряд против одновременно России и Китая, - вполне логичная для стремящихся перестроить евразийскую архитектуру игроков",

- считает Абишев.

В свою очередь, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев назвал появление данной публикации "прямым вмешательством в наше информационное поле техническими методами".