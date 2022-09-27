Порваны сразу три нитки "Северного потока". Киты-диверсанты?

11:32 27.09.2022

Nord Stream AG: разрушения на трех нитках системы "Северный поток" беспрецедентны

27 сентября 2022,

Разрушения, произошедшие на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Об этом сообщили в компании Nord Stream AG.



"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер", - приводит сообщение РИА Новости.



Отмечается, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно оценить.



Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода "Северный поток - 2".



Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках "Северного потока".