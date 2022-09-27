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|Порваны сразу три нитки "Северного потока". Киты-диверсанты?
11:32 27.09.2022
Nord Stream AG: разрушения на трех нитках системы "Северный поток" беспрецедентны
27 сентября 2022,
Разрушения, произошедшие на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Об этом сообщили в компании Nord Stream AG.
"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер", - приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно оценить.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода "Северный поток - 2".
Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках "Северного потока".