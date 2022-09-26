Как выбрать телевизор для кухни, спальни и офиса

13:23 27.09.2022

Не представляете начало дня без утренних теленовостей, обожаете сериалы и красочные TV-шоу? Одним телевизором в доме обойтись сложно. Популярный интернет-магазин Zon.uz предлагает купить телевизор в Ташкенте с бесплатной доставкой за 24 часа. По всей территории Узбекистана новое окно в телемир доставят бесплатно за 48 часов. Как выбрать оптимальный размер для кухни или гостиной?



Считаем дюймы и сантиметры



В каталоге Zon.uz при просмотре новинок покупатель видит бренд, модель и размер диагонали телевизора. Измеряют диагональ в дюймах от верхнего до противоположного ему нижнего угла экрана, без учета ширины рамки корпуса: 1'' = 2,54 см.



Самые распространенные диагонали современных телевизоров:

● 32" = 81,28 см, или 73 х 42 см по ширине и высоте;

● 43" = 109,22 см, 97 х 56 см;

● 50" = 127 см, 113 х 64 см;

● 55" = 139,7 см, 124 х 70 см;

● 65" = 165,1 см, 146 х 82 см;

● 82" = 208,28 см, 185 х 106 см.



При покупке новой модели учитывайте габариты экрана с корпусом, тип кронштейна, угол поворота. Это поможет разместить аппарат эффективно и безопасно.



Считаем метры



Максимальное удовольствие от просмотра телепередачи зритель получает, когда экран телевизора занимает 40º поля зрения. Находиться ближе не рекомендуется:

● в разрешении HD видны пиксели;

● просмотр изображения с технологией 4К и Full HD утомляет глаза – мозг не воспринимает информацию полноценно.



Измерьте длину прямой от точки просмотра до центра экрана. Угол 40º будет получен, если умножить диагональ телевизора на 1,2. Для диагонали 127 см это 152 см. В таком случае погружение в картинку будет максимальным. Однако для бытового просмотра телепередач достаточно удалить экран от точки просмотра, умножив диагональ на 2-3. Изображение четкое, глаза не устают.



В гостиной, спальне, офисе или на ресепшене салона красоты зритель обычно статичен. При удалении от точки просмотра на 4 метра достаточно диагонали до 160 см, или 55-65". Для домашнего кинотеатра в такой же комнате потребуется диагональ 130". В кухне или детской зритель постоянно в движении, оптимальны телевизоры диагональю 32-45''.