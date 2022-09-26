 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.09.2022
13:27  Если друг оказался вдруг... "Тяни-токайство" Казахстана, - А.Уваров
13:23  Как выбрать телевизор для кухни, спальни и офиса
11:32  Порваны сразу три нитки "Северного потока". Киты-диверсанты?
11:27  "Радио Свобода" вывалило ушат компромата на Токаева
11:00  В Казахстане отключают вещание российских телеканалов
10:53  Иранцы не готовы уходить с улицы. Власти обвиняют Запад в поощрении беспорядков, - Къ
10:14  До создания вируса избирательного действия американским докторам Менгеле остается один шаг

10:02  Идеология конкуренции как экономическая версия социал-дарвинизма, - В.Катасонов
09:20  Путь комик-президента: от слуги народа через узурпацию власти до изгоя нации, - В.Скачко
09:15  Поможет ли России тайное "оружие" Китая? - Дмитрий Травин
09:11  Минфин Казахстана одобрил увеличенную сумму (20,5 млрд тенге), запрошенную на президентские выборы
08:21  Турция намерена облегчить финансовое бремя Сирии, - Игорь Субботин
08:18  Газовые картели экспортеров и импортеров: баланс или конфликт интересов, - С.Жизнин и др.
08:03  Почему сняли погранзаставы на кыргызско-таджикской границе. Пояснение ГКНБ КР
07:56  Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? - Евг.Косенко
07:42  Территории быв. Украины войдут в новый Крымский федеральный округ. Полпредом президента в нем станет Дмитрий Рогозин
00:08  Поделились "по-братски": Италия впервые выбрала в премьеры женщину
00:05  Чешская промышленность пошла ко дну, - Мартина Коцианова
00:03  Newsweek: Неужели Запад сам обеспечил себе грядущей зимой повышение цен на энергоносители?
Понедельник, 26.09.2022
23:23  Узбекистан и Кыргызстан подписали совместный протокол по границе, но... делимитация и демаркация продолжаются
23:21  Харрис и Кисида выступили с антикитайским заявлением, - Владимир Скосырев
22:46  Племянник Елбасы генерал Кайрат Сатыбалдыулы осужден на 6 лет
22:25  Готов ли Эрдоган променять НАТО на ШОС? - В.Надеин-Раевский
22:23  Министры информации Казахстана: кто в кресле не на своем месте?
21:31  Казахстан. Скажи мне, кто твой друг, - Константин Затулин
20:41  Спасение дезертиров. Оно Казахстану надо? - Данияр Ашимбаев
19:37  Тихий экс-американец Эдвард Сноуден получил российское гражданство
14:36  Кыргызы торжественно в мемориал-комплексе "Ата-Бейит" похоронили членов экипажа танка, погибших в Баткене
14:12  Кыргызы митингуют в... Мюнхене против "таджикской агрессии"
14:08  В Польше раскупили туристические газовые плиты из-за страха голодной зимы
14:04  Bloomberg: План Германии по замене российского газа провалился
14:00  Талибы* стягивают силы к границам СНГ
12:45  Казахстан не будет признавать новые границы России, - МИД РК
11:32  Чего хочет Америка? Несогласных холуйствовать перед США становится все больше, - Елена Пустовойтова
11:21  Командовать ВВС Казахстана теперь будет генерал Руслан Кунуров
11:09  Будет ли Третья Отечественная? - Ростислав Ищенко
11:05  Трамп: "Наша страна катится в ад". В США ширятся протесты против власти либералов
10:36  Нету доверия. Из правительства Киргизии уволен последний таджик (Сабиров)
10:20  "Республика закончилась". На выборах в Италии ожидаемо победила право-популистская коалиция Мелони-Берлускони-Сальвини
09:59  Недоворот в Пекине. Как родился и был опровергнут слух о свержении Си Цзиньпина, - С.Строкань
09:30  ШОС как тренд. Привлекательность растет?, - Николай Кузьмин
08:47  Казахстанский сенатор Кул-Мухаммед осудил слова депутата Затулина о "скользком пути" в отношениях с РФ
08:46  "Назарбаев фонд" подал в суд на Бюро журналистских расследований, OpenDemocracy и The Telegraph
08:02  Баткен. По итогам боев кыргызы насчитали 432 поврежденных дома
07:36  Японцы боятся воевать с Китаем, - А.Кошкин
07:22  Протесты в Иране бросили тень на судьбу "ядерной сделки", - И.Субботин
07:21  Пекин вычищает нелояльный элемент из партии, - Владимир Скосырев
00:50  Фальшивые идолы Америки, - Скотт Гэллоуэй
00:46  Шахноза Мирзиеева выложила фото, где ее мать и муж готовят норин (нарын)
00:40  КазФемида. Объявлен в розыск "кошелек" Сатыбалдыулы мистер Эфенди
00:24  Самоуничтожение? Почему в странах Запада процветает антибелый расизм, - А.Ливри
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Как выбрать телевизор для кухни, спальни и офисаКак выбрать телевизор для кухни, спальни и офиса
13:23 27.09.2022

Не представляете начало дня без утренних теленовостей, обожаете сериалы и красочные TV-шоу? Одним телевизором в доме обойтись сложно. Популярный интернет-магазин Zon.uz предлагает купить телевизор в Ташкенте с бесплатной доставкой за 24 часа. По всей территории Узбекистана новое окно в телемир доставят бесплатно за 48 часов. Как выбрать оптимальный размер для кухни или гостиной?

Считаем дюймы и сантиметры

В каталоге Zon.uz при просмотре новинок покупатель видит бренд, модель и размер диагонали телевизора. Измеряют диагональ в дюймах от верхнего до противоположного ему нижнего угла экрана, без учета ширины рамки корпуса: 1'' = 2,54 см.

Самые распространенные диагонали современных телевизоров:
● 32" = 81,28 см, или 73 х 42 см по ширине и высоте;
● 43" = 109,22 см, 97 х 56 см;
● 50" = 127 см, 113 х 64 см;
● 55" = 139,7 см, 124 х 70 см;
● 65" = 165,1 см, 146 х 82 см;
● 82" = 208,28 см, 185 х 106 см.

При покупке новой модели учитывайте габариты экрана с корпусом, тип кронштейна, угол поворота. Это поможет разместить аппарат эффективно и безопасно.

Считаем метры

Максимальное удовольствие от просмотра телепередачи зритель получает, когда экран телевизора занимает 40º поля зрения. Находиться ближе не рекомендуется:
● в разрешении HD видны пиксели;
● просмотр изображения с технологией 4К и Full HD утомляет глаза – мозг не воспринимает информацию полноценно.

Измерьте длину прямой от точки просмотра до центра экрана. Угол 40º будет получен, если умножить диагональ телевизора на 1,2. Для диагонали 127 см это 152 см. В таком случае погружение в картинку будет максимальным. Однако для бытового просмотра телепередач достаточно удалить экран от точки просмотра, умножив диагональ на 2-3. Изображение четкое, глаза не устают.

В гостиной, спальне, офисе или на ресепшене салона красоты зритель обычно статичен. При удалении от точки просмотра на 4 метра достаточно диагонали до 160 см, или 55-65". Для домашнего кинотеатра в такой же комнате потребуется диагональ 130". В кухне или детской зритель постоянно в движении, оптимальны телевизоры диагональю 32-45''.

Источник - Купить телевизор в Ташкенте
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664274180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждена повестка очередного заседания Сената
- "Необходимо провести разъяснительную работу" - Премьер-Министр дал поручения по вопросам миграции
- Об изготовлении, сроках выдачи подписных листов, а также обеспечении избирательных прав лиц с инвалидностью
- Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу?
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл в Токио
- Кадровые перестановки
- ШОС как тренд
- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Умиралиева Ж.Ж. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"
- Комитетом государственных доходов проведен камеральный контроль в отношении участников Международного Технопарка IT-СТАРТАПОВ "ASTANA HUB"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  