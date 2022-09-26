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Если друг оказался вдруг... "Тяни-токайство" Казахстана, - А.Уваров
13:27 27.09.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ

Пощечины от союзников России все ощутимее...

"Заволокитить все дела бюрократией"

Наверняка многие заметили и были шокированы действиями стратегических партнеров Москвы сразу после саммита ШОС в Самарканде.

Казахстанский президент летит в Нью-Йорк как бы на сессию Генассамблеи ООН, но встречается с глобальным выводком американской политики и бизнеса, в том числе с "группой друзей" Казахстана в Конгрессе США.

Затем происходит скандальное, как его уже назвали, "ТяниТокайство" Казахстана, который то голосует за внерегламентное онлайн-выступление Зеленского на Генассамблее, то отзывает свой голос.

Тут же в Нью-Йорке главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии встречаются с госсекретарем Блинкеном в формате С5+1, а Казахстан предлагает следующую встречу с госсекретарем провести в Астане.

Одновременно глава фонда Национального благосостояния Казахстана Алмасадам Саткалиев заявляет, что фонд выйдет из всех проектов, нарушающих антироссийские санкции, так как готов подчиниться санкциям и вообще находится в постоянном контакте с МИД Казахстана и с OFCA (Управление по контролю за иностранными активами) США.

На границе Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы. А депутат нижней палаты Парламента Казахстана Максат Раманкулов устраивает истерику, заявляя, что "российские и белорусские компании регистрируются у нас, получают казахстанские номера на свои большегрузы, выбирают бланки разрешения и беспрепятственно въезжают и выезжают из Европы под флагом Казахстана". Кстати, этот же человек из аула – один из авторов очередной инициативы о лишении русского языка в Казахстане конституционного статуса.

Метания Казахстана между Украиной и Россией красочно описал турецкий журналист Хакан Албайрак, чью статью широко растиражировали в Казахстане и в Киргизии. Турок указывает, что Токаев уже дважды поддержал Киев: когда не признал Крым и когда Казахстан проголосовал за выступление клоуна в ООН, "хотя в январе 2022 года Россия оказала Токаеву военную поддержку".

Удивление и возмущение вызвали кадры "своевременного" визита Нэнси Пелоси в Ереван, где начались шествия и митинги с лозунгами за выход Армении из ОДКБ. Да, это лишь небольшая часть армян, но по опыту Украины мы знаем "возможности" агрессивного меньшинства.

Не менее удивительной была оперативная реакция "стран-союзниц" на заявление президента РФ о возможности упрощенного принятия гражданства иностранцами, которые готовы участвовать в СВО. Сначала Бишкек, потом Астана и Ташкент сразу сообщили своим гражданам о нежелательности их участия в боевых действиях на стороне России даже в качестве будущих ее граждан и напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Предугадать, что Казахстан первым отреагирует на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было несложно. Референдум еще не закончился, когда утром 26 сентября представитель МИДа РК Айбек Смадияров заявил, что республика исходит из принципов территориальной целостности государств и не поддерживает референдумы, как и не поддержала своего союзника по ОДКБ и ЕАЭС и в вопросе о признании Крыма.

Кстати, к ОДКБ, кроме Армении, вдруг всплыли претензии не только у вечно воюющих Бишкека и Душанбе, но и у Казахстана. К примеру, один из теневых антироссийских ресурсов Orda.kz опубликовал статью с провокационным заголовком "Так ли эффективна ОДКБ при сложившихся "неприятных ситуациях" в странах участницах".

Тогда что говорить о госдеповском иноагенте в России "Радио Азаттык"**, которое полгода активно раскручивает тему участия центральноазиатских республик в военных действиях на Украине на стороне России? Делают это по традиции путем сомнительных вбросов. Например, заявляя, что из Душанбе и Бохара систематически отправляют на украинскую передовую военных 201-й базы. Во-первых, это российские военнослужащие и не "азаттыкам" распоряжаться их передислокациями, а во-вторых, сама редакция признает, что Василий Маховой, начальник информационного отдела 201-й базы, отказался подтвердить или опровергнуть утверждения о переброске войск. Такую же историю "Радио Азаттык" раскручивает вокруг российской авиабазы Кант в Киргизии. Все свои выводы о перебросках журналисты делают на основании рассказов местных жителей: мол, русские стали меньше покупать у них товары и снимать квартиры.

В отношении ЕАЭС союзники тоже удивляют все чаще. Скажем, недавно на бизнес-форуме в Астане бывший министр труда Польши Пьотр Кульпа высказал одобрение политики Казахстана: "Есть и плюсы во внешней политике: президент Казахстана показывает субъектность на фоне войны в Украине, выразил позицию, народ Казахстана отправил гуманитарную помощь Украине". А главной темой бизнес-форума было определение "плюсов и минусов ЕАЭС".

Примечательно, что, по мнению, соучредителя Школы прикладной политики и экономических исследований KSAP Рахимбека Абдрахманова, основные плюсы выхода Казахстана из ЕАЭС лежат в экономической плоскости и "политической и экономической состоятельности", а минусы – в политической и экономической зависимости от России при сохранении "квазистабильности".

Разумеется, не все участники форума согласились с этими выкладками, но раскачивают ЕАЭС теперь уже вполне системно.

Кстати, присутствовавший на форме воздыхатель Зеленского Маргулан Сейсембаев был куда более откровенен. Вот его тезисы: "С Россией надо дружить, партнериться по каким-то пунктам, но свои национальные интересы ставить вперед. Наши власти видят больше угрозы со стороны России, чем со стороны народа… Я за интеграцию с Россией, но на выгодных условиях для Казахстана. Сейчас для нас не выгоден союз, кроме сырьевых компаний… Здесь нельзя хлопать дверью, уходить нужно медленно, используя казахстанский бюрократизм. Заволокитить все дела бюрократией и спустить работу в ЕАЭС, не выходя на конфронтацию с Россией".

"Заволокитить и спустить работу" – программные предложения союзников по ЕАЭС и ОДКБ. Где-то "волокитить" получается очень даже успешно, особенно если "волокитят" по чьей-то указке. А где-то перспективы успешного союза еще есть.

Нельзя исключить возвращения Узбекистана к полноформатному участию в ОДКБ, а пока в Жамбылской и Алматинской областях начались учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022". Хотя, как мы знаем, нередко, закончив учения с Россией, центральноазиатские одэкабешники спешат на учения с американцами…

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664274420


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