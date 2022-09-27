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В Турции взрывной рост числа создаваемых компаний с российским капиталом
16:10 27.09.2022

27 сентября 2022 |
АРИФ АСАЛЫОГЛУ, 27 сентября 2022,

REGNUM В связи с закрытием воздушного пространства западных стран для российских пассажирских самолетов из-за кризиса на территории бывш. УССР Турция стала чуть ли не единственным выходом для российских пассажиров. Ежедневно из России в Турцию отправляется около 120 самолетов. Московский аэропорт "Внуково" настолько загружен, что порой самолеты на Турцию взлетают каждые несколько минут. С каждым днем ​​растет число граждан России, поселившихся в турецких городах после 24 февраля.

За последние полгода граждане России в Анталье и Стамбуле учредили больше всего компаний по сравнению с другими иностранцами. Подавляющее большинство лиц, купивших недвижимость в Анталье, Стамбуле и Мерсине, составляют россияне. После объявления частичной мобилизации началась вторая волна отъездов из России. Цены на рейсы из России в одну сторону стремительно подорожали, и отмечалось, что все билеты были распроданы.

По данным Aviasales, билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Грузию, Дубай и Ереван на прошлой неделе были распроданы. Билеты на самолет в Турцию в одну сторону, неделю назад стоившие чуть более 22 тысяч рублей, выросли примерно до 70 тысяч рублей. Наряду с коллапсом, возникшем на некоторых стыковочных маршрутах из Москвы, как, например, в Тбилиси, цены на самые дешевые билеты в Дубай достигли 270 тысяч рублей. В то время как эксперты по туризму заявляют, что до настоящего времени не было введено никаких ограничений на поездки за границу, российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что не ввела никаких ограничений на продажу билетов.

Как турецкие подписчики социальных сетей отреагировали на данные события?

Специалист по экономике развития Барту Сорал публикует следующие комментарии:

@BartuSoral: "На место ушедших из России западных компаний приходят турецкие компании, а российское эмбарго на импорт удается обойти посредством импорта через Турцию. То же самое происходит и по экспорту. Российский капитал выбрал Турцию главным центром. Это информация, которую мне передали. Это хорошая возможность для оживления экономики Турции".

@BartuSoral: "Создает ли это угрозу для эмбарго? Да. В этом смысле ни ЕС, ни США не хотят, чтобы Россия нас отхватила. Помимо этого, моя трактовка происходящего - меняющийся мир, резкая смена балансов. Но главная проблема у нас заключается в нехватке производства и несправедливом распределении".

На что пользователь с ником Обломов отвечает:

@Oblomov8: "Господин Барту, рекордный экспорт в Россию - это уже не новая ситуация на рынках. Благодаря России мы пока еще держимся на ногах. Большинство экспортируемых товаров - это товары из США/ЕС :) Эмбарго - это театр. В сообщении, направленном по электронной почте от руководителя очень известной американской фирмы, адресованном менеджеру Турции, отмечается, что мы не можем продавать, однако мы не можем вмешиваться в то, кому продают дилеры, что означает, продавайте через дилеров столько, сколько сможете".

Экономист Насух Бектащ публикует следующий комментарий:

@nasuhbektas: "Если было заключено такое масштабное соглашение, принимая во внимание, что государства заключают соглашения только исходя из своих интересов, то какие уступки сделала ПСР России взамен на это?"

Экономист Бахадыр Озгюр публикует следующую информацию:

@bahadir_ozgr: "Начиная с марта отмечается взрывной рост числа вновь созданных компаний с российским участием. За последние три месяца доля компаний с российским капиталом составляет 96%. В основном это компании, занимающиеся внешней торговлей. Кроме того, привлекательной областью также является IT/программное обеспечение. По размеру капитала на первом месте авиация и горнодобывающая промышленность".

@bahadir_ozgr: "Еще один вопрос, о котором я знаю не понаслышке, это то, что российские компании ведут переговоры о проведении импорта и экспорта через Турцию. Российский "Эксимбанк" предоставляет для этого кредиты, а российский капитал ищет возможности для бизнеса в Турции и ТРСК".

Студент университета Мустафа Серт публикует следующий комментарий:

@mustafasert68: "Насколько мне известно, было создано/создается много российских компаний. Но смогут ли они продолжить свою деятельность? Вы верите, что капитализм даст на это добро? Останутся ли русские здесь в условиях Турции?".

Экономист и продюсер телепрограмм Турхан Бозкурт публикует следующую информацию:

@TurhanBozkurtTV: "Официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил: "То, что вы называете картой "Мир", - это карта, которая используется в ограниченном объеме для повседневных расходов российских туристов. Мы не в состоянии запретить российским туристам приезжать в нашу страну".

Автор публикаций по экономике Мустафа Сонмез публикует следующий комментарий:

@mustfsnmz: "Вслед за предупреждением со стороны США о "необходимости запретить российскую карту "Мир" последуют новые. США предупредили деловой мир "не обходить наши санкции", иначе будет плохо!. Эрдоган забеспокоился".

На что пользователь по имени Ведат отвечает:

@Vedat84 566 428: "В США и странах ЕС принимается банковская карта платежной системы "Мир". Она была выведена из эмбарго. Когда дело доходит до Турции, они делают предупреждения. Почему? Потому что Запад двуличен. Греция транспортирует 65% российской энергии, они молчат. Почему турецко-российская торговля подвергается допросу?".

27 сентября 2022

Источник - regnum.ru
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