Война без границ, - Сергей Атаманов

19:05 27.09.2022 в настоящее время ведется целая серия войн, многие из которых происходят не в военной плоскости

Сергей Атаманов



Всемирно известный американский философ, политолог, человек, восемь раз баллотировавшийся в президенты США, Линдон Ларуш утверждал, что Украина является для мирового сообщества "спусковым крючком" термоядерной войны. Процесс нажатия на этот крючок инициирован США и Британией с целью ослабить или сломить Россию. До этого было еще две попытки сделать выстрел: Грузия (Цхинвал), 2014 год - Крым. Нынешние события на Украине - это уже третья по счету попытка. Пока еще ядерного инцидента не случилось, однако разговоры об этом случаются на постоянной основе. Вывод о провоцировании России на активные действия, а также о фактическом руководстве войной сделан на основе высказываний именитых западных интеллектуалов, памятуя о том, что мнение "наших" может быть воспринято как предвзятое. В числе тех, кто заявляет о Западе как архитекторе конфликта, назовем Ноама Хомского, озвучившего польской "Газете выборчей", что "причина украинского конфликта - это расширение НАТО на восток", Джордана Питерсона с фразой "Россию подтолкнули к вторжению на Украину, чтобы предотвратить распространение "дегенерации" культурных войн Америки, которые теперь нацелены на гендерные проблемы", профессора политологии университета Чикаго, специалиста по международным отношениям, автора теории наступательного реализма Джона Миршаймера со словами: "Мы - Запад - взяли соломину и засунули ее в глаз медведю". Косвенно показанное подтверждается наличием элементов западной концепции ведения войн, включающей в себя (обратно сошлюсь на "не нашего" военного эксперта из Азербайджана – Агиля Рустамзадзе): применение сил и средств вооруженных сил, политическое давление, экономическое давление, социальное давление (в том числе информационное воздействие). Думается, что наличие информационной войны, экономической, политического противоборства, сомнений не оставляет. Возвращаясь к Линдону Ларушу, вспомним, что современные конфликты являются следствием противостояния Тихоокеанской цивилизации во главе с Британией и США всему остальному миру.



Причина противостояния лежит на поверхности, это экономические интересы. Экономика США подходит к спаду производства (рецессии), что может перейти в ее коллапс.



Ухудшении экономической обстановки подтверждается опубликованным 29 июля сего года докладом Международного валютного фонда: прогноз роста на 2022 год снижен с 2,9 до 2,3%, ожидание реального роста ВВП на 2023 года – с 1,7 до 1%. На практике, американская экономика сокращается два квартала подряд, что уже соответствует техническому определению рецессии. Ситуация усугубляется разрастающимся на фоне санкций энергетическим кризисом. Даже замедление роста энергопотребления исторически приводило к экономическим кризисам, перерастающим в войны, мировую рецессию и распад государств и империй. Страны Европы, как и США, сделали ошибку, поставив на "зеленую" энергетику. Единственный выход из ситуации - это переход на ядерную энергетику. Но и здесь не все просто. Прогноз Всемирной ядерной ассоциации (WNA) показывает, что к 2030 году потребление урана может вырасти до 80−85 тыс. тонн, а производство к этому моменту увеличится лишь до 66 тыс. тонн. Имеющихся запасов хватит на временной промежуток от 20 до 60 лет (по различным оценкам). При любом прогнозе, дефицит урана однозначно будет. В меньшей степени это коснется стран бывшего СССР, где сосредоточено до 30% всех запасов урана, который можно использовать в тепловыделяющих сборках для АЭС. Однако уран - продукт исчерпаемый. Технологии вторичного использования урана пребывают на начальной стадии и пока не находят широкого применения. В дополнение, ими обладает только Россия и продвигается в этом направлении Китай. А АЭС есть во всех странах с развитым производством, которые используют санкционное давление. Аспирант факультета инженерной физики Стэнфордского университета Ян Ковальчук смоделировал возможность, при которой, в результате нехватки урана, если какая-то страна откажется поставлять необходимый уран (примечание: вспомним, что кроме урана в той же Европе есть проблема с газом и нефтью), то "проблемы начнутся по всему миру. Если вопрос встанет особенно остро, то дело может дойти и до войны". Эту же мысль продолжает доктор технических наук, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов. В условиях, когда уран нужен, но его достать нельзя, США будут использовать все имеющиеся возможности, что они, по итогу, и делают.



Понимание причин конфликта, с учетом западной концепции ведения войн, приводит к неосвещаемым в информационном поле выводам: конфликт происходит не только между Украиной и Россией, но США и Британия ведут войну с Европой. Это можно отследить, посмотрев на следующие факты:



1. Запад, при помощи поставок военных сил и средств, вмешивается в противоборство между Россией и Украиной. Как правило, ведение войны предусматривает использование собственных сил и средств. В нашем случае, против России кроме сил и средств Украины применяется вооружение стран Запада, боевое обеспечение применения ракетных войск, артиллерии через использование спутников (которых нет у Украины), применение ДРЛО (дальнего радиолокационного вооружения). Для понимания приведем аналогию: у вас кровавая вражда с соседом, который в школе в драках периодически вас побеждал, иногда победителем выходили вы. Ваш товарищ, узнав о конфликте, дал вам пистолет, что сразу нарушает баланс из-за участия третьей стороны. Поэтому вооруженное противостояние происходит между Россией, с одной стороны, Украиной и странами, вооружающими ее (Запад), с другой.



2. Политическое противостояние проводится с целью изоляции страны-противника из различных международных организаций, союзов. Оставшись без помощи, возможностей у страны-участницы конфликта становится значительно меньше. Россию пытаются "отключить" от потенциальной поддержки Китая, Индии, Ирана, других стран. Украина сделать этого не может, не обладая необходимыми международными рычагами и авторитетом. Такие возможности есть у США и Британии. Особенно ярко проявляется позиция США, открыто заявляющих о недопустимости поддержки России со стороны Китая. Это подтверждается словами представителя Госдепа США Прайса, который пригрозил КНР последствиями за обход санкций против России, замминистра торговли США Алана Эстевеса, давшего "четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят". Закономерный вывод - политическая война ведется между Россией, США и Британией.



3. Экономическая война. Фактически, она ведется не против России, как можно посмотреть из финансовых новостей, Россия только выиграла от отказа внешних потребителей от ее нефти и газа. Наибольший ущерб наносится странам Европы, а именно странам, чье благосостояние основано на индустрии, особенно это касается индустриального флагмана Европы - Германии. Необходимым условием функционирования всех производств является бесперебойное обеспечение электроэнергией. Последнюю получают из нефти, газа, урана для АЭС. Все перечисленное стало для европейских потребителей крайне дорогим, собственных ресурсов нет. Имеются два выхода из ситуации: первый, когда производства будут остановлены, что нанесет колоссальный ущерб экономике; второй, когда эти производства необходимо будет перенести в другие страны (в том числе Центральной Азии, которые не только обладают собственными нефтью и газом, но и не вовлечены в санкционную войну), что чревато потерей экономического суверенитета. Еще одна аналогия: завод можно уничтожить, сбросив не него бомбу, а можно - отключив подачу электроэнергии. Результат одинаков. Часть стран Европы до вступления в Евросоюз и так поступились имевшимися предприятиями и производствами: Греция потеряла свой агропромышленный сектор, судостроение, сухарные и трикотажные фабрики, Польша - судостроение, шахты, металлургические предприятия; сильно сократился аграрный сектор и пищевая перерабатывающая промышленность Венгрии, Болгарии. С нехваткой электричества удар будет нанесен по машино- и станкостроению, химической промышленности Германии, авиационной, металлургической, машиностроительной промышленности Франции, станкостроению Италии, химической промышленности Бельгии, автомобилестроению Венгрии, Испании. Кто останется в выигрыше? Конечно же, США, предприятия которых не пострадают. Для них выгодно обнищание Европы, закрытие ее производственных секторов экономики, когда из производителя Европа превратится в потребителя. В таком случае, возникает еще вопрос: против кого и кем тогда ведется экономическая война? Ответ однозначен: война ведется США против Европы.



4. Информационная война. Говорить про противоборство в сфере СМИ, информировании и дезинформировании, думается, было бы излишне. Большего внимания заслуживает использование Интернета как инструмента формирования нужного мышления. Развитие всемирной сети привело к такому ее состоянию, когда она превратилась в образовательный комплекс "детский сад - школа - ВУЗ", не только предоставляя знания, но и формируя мировоззрение, моральные установки. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Хакнуть человечество" под авторством Сергея Карелова, экс-топ менеджера ИТ-компаний IBM, CGL, Сray, ведущего авторского научно-популярного канала "Малоизвестное интересное". Коротко: алгоритмический хакинг (хакинг сознания людей алгоритмами социальных сетей, рекомендательных систем и т. д. на основе анализа больших данных о цифровых следах людей в медиасреде) способен уничтожить людей как биологический вид либо изменить их под нужный "шаблон". Это происходит в силу созданной алгокогнитивной культуры - гибридной виртуальной реальности, которой управляют не только люди, но и алгоритмы, в том числе искусственный интеллект. Такими технологиями располагают две страны – США и Китай. О работах Китая в этом направлении, а также биохакинге подробно говорится в отчете по стратегической аналитике вопросов биохакинга "China’s Biomedical Data Hacking Threat: Applying Big Data Isn’t as Easy as It Seems", опубликованном Texas National Security Review. Кроме отчета регулятором КНР опубликован список из 30 алгоритмов, которые используют компании при сборе пользовательских данных, подготовке персональных рекомендаций и работе с контентом. Это, к слову, о том, что поисковые системы могут быть использованы для формирования предпочтений, и не только в отношении вещей, но и политических взглядов. По косвенным данным такая концепция получила развитие в китайской же системе социального рейтинга и платформе "Телеграмма" (не "Телеграмм"), оснащенной искусственным интеллектом, которая призвана предсказывать преступления, основываясь только на компьютерных данных. Использует ли Китай все эти инструменты в исключительно экономических целях или в целях безопасности, сказать сложно. Зато четко можно сказать, что это распространяет китайское воздействие на весь мир. Подобные же системы, но в более скромных масштабах, пытаются использовать США. В этом направлении намечается явное противостояние Китая и США уже без участия кого бы то ни было. С другой позиции, оба государства одновременно "завоевывают" весь оставшийся мир.



Если подвести итог, то получается, что сейчас ведется не одна война, а целая их серия, где в качестве противников выступают не только Россия и Украина, но и Европа против США, Китай против США и всего мира.



22.09.22 Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664294700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка очередного заседания Сената

- "Необходимо провести разъяснительную работу" - Премьер-Министр дал поручения по вопросам миграции

- Об изготовлении, сроках выдачи подписных листов, а также обеспечении избирательных прав лиц с инвалидностью

- Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу?

- Министр иностранных дел Казахстана прибыл в Токио

- Кадровые перестановки

- ШОС как тренд

- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Умиралиева Ж.Ж. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"

- Комитетом государственных доходов проведен камеральный контроль в отношении участников Международного Технопарка IT-СТАРТАПОВ "ASTANA HUB"