Актилек Мусаева - новый посол Кыргызстана в Китае

19:18 27.09.2022

Где ранее работала новый посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева?



27 сентября 2022



Предыстория: Актилек Мусаева назначена новым послом Кыргызстана в Китае

Бишкек (АКИpress) – Мусаева Актилек Ишенгазыевна назначена послом Кыргызстана в Китае. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров, пишет пресс-служба Администрации главы государства.



Как ответили в МИД КР АКИpress, А.Мусаева родилась 20 августа 1975 года.



Опыт работы:



2004-2006 годы - исполнительный директор Делового Совета по странам СНГ, город Пекин;

2006-2007 годы - референт, эксперт Управления делами и Администрации президента КР;

2007-2009 годы - первый секретарь Аппарата Национального координатора ШОС МИД КР;

2009-2013 годы - первый секретарь, советник посольства КР в КНР;

2016-2020 годы - вице-президент холдинга "АЮ";

2017 год - советник первого вице-премьер министра КР на общественных началах;

2017-2022 годы - вице-президент Кыргызско-Китайской Ассоциации по торгово-экономическому сотрудничеству.