Бездельника и прожектера Акана Сатаева согнали с кресла главы АО "Казахфильм"

19:34 27.09.2022

Акан Сатаев покинул пост главы "Казахфильма"



Должность Президента АО "Казахфильм" он занимал с июля 2020 года.



Министр культуры и спорта Даурен АБАЕВ сообщил об отставке руководителя национальной киностудии "Казахфильм" Акана САТАЕВА. Об этом глава ведомства заявил у себя на странице в Facebook, передает Экспресс К.



Даурен АБАЕВ выразил большую благодарность режиссеру Акану САТАЕВУ за годы усердной, кропотливой, а главное плодотворной работы на должности главы национальной киностудии.



Сегодня Акан Каргамбаевич по собственному желанию сложил с себя полномочия руководителя легендарной киностудии.



Уверен, его дальнейший творческий путь будет также увенчан прорывными проектами, вносящим лепту в развитие нашего кинематографа,



- написал Даурен АБАЕВ,



Акан САТАЕВ занимал должность президента АО "Казахфильм" с июля 2020 года.



Ранее Экспресс К писал о том, что бывшая жена Акана САТАЕВА показала нового ухажера.