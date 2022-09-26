Теракт на "Северном потоке": первое прямое применение ВС США и Британии в конфликте?

20:12 27.09.2022

Егор Полярный



Вероятно, Вашингтон пытается ускорить перевод Европы на свой газ в максимально короткие сроки

Уже не мало слов сказано о том, что с Россией гибридно воюет США и весь коллективный запад, но текущая ситуация с подводными взрывами на нитках "Северного потока" имеет все признаки прямого нападения на российскую инфраструктуру. Как сообщают телеграм-каналы, в районе происшествия еще с начала сентября была замечена подозрительная активность палубных противолодочных вертолетов ВМС США, кроме того, отряд кораблей под управлением универсального десантного корабля USS Kearsarge сегодня закончил выполнение задач в Балтийском море и направился в Северное море (траектория движения видна на общедоступных трекерах).



В последние несколько суток в районе Балтийского моря значительно активизировалась разведывательная авиация различных стран НАТО, в частности над Прибалтикой в постоянном патрулировании находился самолет дальней радиолокационной разведки E-3, а над Германией и Польшей самолет наведения и целеуказания E-8.



Еще поговаривают, что сегодня в Великобритании наградят двух моряков за боевые заслуги и проведение важных мероприятий в чужих территориях. Совпадение?



Зачем это было сделано? Вероятно, что США пытаются ускорить перевод Европы на свой газ в максимально короткие сроки. И война, и геополитика, и бизнес. Вот уже сегодня в Белом доме заявили, что готовы помочь европейским союзникам после утечек газа с "Северных потоков".



Интересно, что именно сегодня запускается газотрубопровод Baltic Pipe, по которому в Европу должен идти газ из Норвегии и США. Baltic Pipe связывает газотранспортные системы Польши и Дании, которая в свою очередь подключена к норвежской газотранспортной системе.